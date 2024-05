"Los 'true crime' son un género que gusta y una serie del caso Sala daría mucho juego"

Gustavo Martín (A Coruña, 1985), es el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante y coordinador del Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea. Pero tiene una "vida paralela". Al margen de buscar la verdad y ceñirse a los hechos en el día a día desde su magistratura, también emplea sus conocimientos judiciales para la ficción, para dar verosimilitud a series de entidad como la premiada "Hierro" (Productora Portocabo, Movistar), o "El Caso Asunta" (Bambú Producciones, Netflix), entrenada hace una semana y que se ha convertido en un éxito inmediato. El origen de todo hay que buscarlo en la isla de El Hierro, a la que estaba destinado en 2015 como juez único, cuando los creadores de la serie la visitaron durante su trabajo previo al rodaje. Aquello acabó con Candela Peña interpretando el papel de este magistrado gallego afincado ahora en Alicante, e incluso viviendo ella en la ficción en la misma zona que él en la realidad. Y tras desembarcar en la capital de la Costa Blanca en 2021, ha ayudado a armar la serie sobre el asesinato de la joven Asunta. Una labor de asesor que lleva a cabo junto con su exmujer Maripaz Montiel, juez titular en Hellín (Albacete), de la que se divorció entre la primera y segunda temporada de "Hierro" pero con la que sigue formando equipo.

"El caso Asunta" se ha convertido en un auténtico fenómeno televisivo tras su estreno la pasada semana, llegando a ser la segunda serie más vista de Netflix a nivel mundial, y aclamada por público y crítica. ¿Aporta luz sobre lo que ocurrió o siguen quedando incógnitas que posiblemente nunca se resolverán?

Las incógnitas yo creo que siempre existen. Lo que permite la ficción es jugar precisamente con esas incógnitas que desde el punto de vista de la instrucción y de la verdad judicial quedan abiertas. Lo que permite la ficción es poder jugar a crear personajes, y hablar sobre la base de personajes. Ponerle voz a personas que fueron protagonistas en los hechos reales, pero tratar de poder entender el por qué.

El "true crime" (crimen real) no es un género muy habitual en España, quizá por temor a caer en el morbo. ¿La serie es fiel sobre un suceso que conmocionó al país?

El "true crime" es precisamente una apuesta de Bambú Producciones y en particular de Ramón Campos, que es un apasionado del género. En cuanto a la fidelidad a la realidad, evidentemente en "El Caso Asunta" había una instrucción y un juicio, con lo cual teníamos muchísima documentación. Es algo que en una serie de ficción, puramente de ficción, no se tiene. Pero al final no deja de ser ficción. Y yo creo que hay que saber, hay que documentarse muy bien para poder mentir muy bien. Hay que jugar con la verosimilitud, hay que ser verosímil, hay que estar a lo que sucedió, pero luego puedes jugar en la ficción en todo aquello que ha quedado abierto en el interrogante. Eso es lo que creo que te da la ficción al final, el "true crime". Y lo del morbo, bueno, puede, pero al final se está demostrando que es un género que funciona muy bien. Y de hecho que las series judiciales están funcionando muy, muy bien. Venimos de la experiencia de "Hierro", que fue un éxito brutal en Movistar, con Candela Peña de protagonista como jueza de instrucción y Darío Grandinetti. Se convirtió en un éxito en España sin precedentes, en una serie que se ha calificado de culto. Y luego Asunta, que yo creo que también se está demostrando que este género, aunque es cierto que Hierro era ficción pura, pero que la temática gusta.

"Cualquier juez que haya estado en instrucción sabe que la realidad siempre supera a la ficción en general"

¿Cuál ha sido su aportación?

Somos un equipo, no solo yo, también es Maripaz Montiel. Somos dos asesores. Nuestra finalidad es, respetando la libertad creativa de la productora, ayudarles a que su producto sea lo más verosímil posible desde el punto de vista de lo que sería un proceso judicial de verdad. No es algo tan sencillo, en "Hierro", por ejemplo, se creó un caso, se documentó, se hizo muchísima labor de crear como si el caso hubiera sido real. En "El Caso Asunta" no, aquí el caso lo teníamos. Pero al final, cuando alguien de cine trabaja sobre temas judiciales evidentemente no conoce el proceso y entonces se cometen errores. Y en eso les ayudamos, les ayudamos simplemente a que su trabajo sea lo mejor posible.

El creador de "El Caso Asunta", Ramón Campos, afirma que a usted le sorprendieron cosas que ocurrieron durante la instrucción, que afirmaba que eran imposibles al revisar el guion, pero le demostraron con la documentación judicial que eran ciertas. ¿La realidad acaba superando a la ficción?

Siempre. Siempre la realidad acaba superando a la ficción. Cualquier juez que haya estado en Instrucción sabe que la realidad siempre supera a la ficción en general, pero en Instrucción sobre todo. Sí, sí, totalmente.

¿Qué le llamó más la atención de la instrucción del caso de Asunta?

Fue un caso muy complicado. El caso de Asunta fue un caso muy complicado. Es un caso en el que hay una tensión mediática desde el minuto uno y en el que además tienes el cadáver de desgraciadamente una niña, no debemos de olvidarlo nunca. Esto trata de la muerte de una niña de 12 años. Jueces, fiscales, abogados que hayan llevado este tipo de casos, todos sabemos la dureza brutal que tiene llevar un caso de estos. Hay cosas que no puedo comentar, pero sí que es cierto que hay cosas a veces que te sorprenden. Pero es muy entendible atendiendo al tipo de caso.

"Estoy convencido de que Rosario Porto mata a su hija y de una participación importante, al menos, de Alfonso Basterra"

El sexto capítulo, el referente al juicio a los padres de Asunta, fue visionado en un pase privado por 30 magistrados a petición de usted. ¿Qué valoración realizaron?

Fue una idea que tuvimos porque al final esto trata de un caso y con los jueces también como protagonistas, aunque aquí esto es una serie coral, en la que además todos los actores están a un nivel interpretativo verdaderamente brutal. Pero nos pareció interesante el poder hacer ese pase porque al final el juez es de una manera coprotagonista, como era protagonista en "Hierro", y era una manera de poder ver cuál era esa primera tensión una semana antes de que saliera la serie. Y la verdad es que la aceptación fue espectacular. A todos les encantó y salieron muy contentos de aquel pase. Y además, que es un caso que todos conocemos. Y que después de que todo el mundo conociera más o menos de una manera más o menos directa lo que pasó, de que haya un documental "Operación Nenúfar", un documental además muy bueno, en el que ya se pulsan algunos de los interrogantes, como lo de la pista, si se veía, si no se veía, el testigo que dice que pasa por la pista que no ha visto nada... Y a pesar de todo eso, consigues que se vea la serie y gracias a la ficción ofrecerle algo más. Y que la gente diga ¡Uf! Y sobre todo también por la niña. Yo creo que es la memoria de Asunta.

¿Es el mejor retrato de un juicio español que se ha hecho hasta ahora?

Yo creo que sí. No es por tirar flores, pero... Yo creo que el problema es que las series y las películas que se han hecho en España generalmente no han contado con este tipo de asesoramiento. Y no digo que nos contraten a nosotros o que lo tengamos que hacer nosotros. Pero yo creo que la experiencia de "Hierro" y de Asunta demuestra que la verosimilitud de las series aporta mucho. Y que ofrece un mejor producto. Esto se trata al final de entretener, no hay que olvidarse. Se trata de hacer ficción, pero ofrecer un buen producto.

Candela Peña en un momento de "El caso Asunta", interpretando a la madre, Rosario Porto / EFE

¿Ha podido comprender lo que les pudo pasar a los padres de Asunta?

Yo estoy convencido de que Rosario Porto mata a su hija. Sigo teniendo mis dudas sobre el grado de participación de Alfonso Basterra, pero hubo una instrucción y un juicio, dos recursos, ante el Tribunal Superior de Justicia y ante el Tribunal Supremo, y se confirmó su condición de culpable. Tenía una defensa que además fue muy buena. Es cierto que, y es con lo que juega la serie, hay muchos claroscuros, muchas zonas de grises, pero bueno, yo estoy convencido de la autoría del asesinato y de una participación importante, al menos, de Alfonso Basterra. ¿La motivación? Yo, después de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha investigado... Rosario Porto era una persona con problemas. Yo creo que al final la serie permite hablar de la salud mental también, y yo creo que este es uno de los grandes temas que está detrás de la serie. Con todos los problemas que hay, con estos temas hay que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de estigmatizar. Pero ahí pasaron muchas cosas. Está el amante de Rosario. O sea, Rosario de repente empieza a tener una relación con una tercera persona. Alfonso Basterra se siente traicionado. De hecho, había emails. Dentro de ese contexto de crisis familiar, en una familia que probablemente se preocupaba mucho por el que dirán, no debemos olvidar qué tipo de familia era y que estamos hablando de Santiago de Compostela. Y de hecho creo que hay momentos de Rosario Porto en el que se ve que ella se preocupa mucho por la imagen que va a dar. Entonces yo creo que eso generó un cóctel explosivo que lleva al asesinato de la niña. ¿Por qué? Pues era una niña de 12 años, en plena adolescencia con todos los retos que supone eso para unos padres. En un momento del divorcio. Ya lo de adoptiva o no adoptiva, se trata en la serie, y de hecho es una de las tesis que se maneja, además se dice abiertamente por Malvar [el juez]. Fue una tesis que estuvo encima de la mesa y no sería descartable… pero me da tanta pena el hecho de poder pensar que a lo mejor el asesinato de esta niña se basó en que alguien pudo considerar en algún momento que era alguien que ya era prescindible. Yo creo que Rosario Porto se ve totalmente superada por una situación personal que tiene que ver con el vínculo hacia su expareja en un momento en el que ella tiene un amante, y eso lo detona todo.

"Nuestra finalidad es, respetando la libertad creativa de la productora, ayudarles a que su producto sea lo más verosímil posible desde el punto de vista de lo que sería un proceso judicial de verdad"

¿Cómo se apaña un juez en ejercicio para compatibilizar su magistratura con la de asesor de producciones como "Hierro", "Honor" o "El Caso Asunta"? ¿Le quita mucho tiempo?

Te quita tiempo, pero lo primero es que es un privilegio poder trabajar en series. Siempre lo hacemos por las tardes o el fin de semana. Es decir, esto siempre tiene que ser fuera, evidentemente, de hora de audiencia. Y luego es que cuando estás haciendo algo que te apasiona, vas a buscar las horas de donde no las hay. Ha habido momentos en "Hierro" y también en Asunta de estar a las dos de la mañana, un sábado, revisando guion. Y reunirnos porque en 24 horas había que grabar. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y al final tampoco estamos grabando todos los días. Hemos hecho tres series en tres años.

"Al principio la investigación en ‘Hierro’ la llevaba una policía local y les dije ‘no, esto es imposible, tiene que ser la Guardia Civil’"

Usted ya tenía una vena artística, con relación con el teatro por sus padres ¿Ya tenía cierta vocación?

No hice arte dramático porque en el momento en el que tocaba decidir me asusté. Yo veía el arte dramático como una profesión muy, muy inestable a nivel laboral. Y siempre he respetado y admirado profundamente a todos los que deciden dedicarse a las artes escénicas. En un país además como España, uno de los países con mayor tradición teatral del mundo. Mis padres son directores de teatro. Mi padre sigue dirigiendo teatro. Ellos eran profesores, pero también eran directores del Grupo Sardiña. Yo he hecho mucho teatro también. Yo he actuado mucho en Sardiña y en el Grupo Elios. De hecho, graciosamente, como son producciones gallegas, lo que me ha ofrecido Hierro, Honor (Atresmedia) y Asunta es acabar trabajando en producciones de televisión con amigos con los que yo actué y con los que coincidí en el grupo de teatro, muchos años después. Después de haber decidido ser juez, olvidarte y de repente encontrarte otra vez. Es como cumplir otro sueño.

Su relación con la televisión empezó hace casi ya una década en El Hierro, en la localidad de Valverde, su primer destino como juez titular.

Sí, primero estuve en Las Palmas, El Hierro fue mi primer destino como juez titular, y acabé allí por un destino forzoso. Una isla pequeña, de unos 10.000 habitantes. Era un destino que al final realmente nadie quería ir a El Hierro. Y para mí ha sido una experiencia, no solo ya lo que me ha dado, sino una de las experiencias más maravillosas de mi vida.

¿Y cómo fue aquel primer contacto con los creadores de "Hierro"?

Fue muy divertido. Aparecieron un día Jorge Coira y Araceli Gonda. Son pareja, director y guionista. Recuerdo que fue el policía local de Valverde que llama a la puerta y me dice que dos directores de cine gallegos quieren hablar conmigo. Y yo pensé que a lo mejor me conocían o sabían quién era yo. Claro, yo soy el hijo de Ricardo y de Beatriz del grupo Sardiña, en Galicia se conoce mucho el grupo Sardiña y ha sido una de las canteras de teatro. La sorpresa fue que empiezo a hablar con ellos y me doy cuenta de que no tienen ni idea de quién soy. Les digo que de Coruña y les empecé a decir nombres. Pues conozco a tal, conozco a Juan y ya en un momento dije dos nombres y ya se quedaron mirándose. Y me acuerdo que Jorge dice, '¿dónde está la cámara oculta? porque esta persona que acabas de decir ha estado cenando en nuestra casa este miércoles'. Y les explicó quién soy y ahí la verdad es que fue como un flechazo inmediato con ellos. Pero fue muy divertido.

"Ver a Candela Peña o a Javier Gutiérrez interpretar aquello a lo que tú has ayudado es una responsabilidad y un privilegio, una pasada"

¿Ellos iban a buscar ahí información, preguntar por la isla para preparar la serie?

Iban como va la gente de cine. Preguntando a todo el mundo a ver si le abren la puerta. Y dijeron, bueno, vamos a preguntar al juez. Vamos a preguntar a ver si nos recibe alguien. La sorpresa es que se encuentran conmigo. Y entonces todo fue muy fácil. Porque ellos me cuentan cómo va a ser la serie. Ya empezamos a hablar de la serie y tal. Y a partir de ahí el resto es historia. Que vamos ganando premio a la mejor serie de ficción, los premios Feroz... y luego el personaje de Candela Peña como jueza, que gana todos los premios como actriz dramática con Hierro.

¿Ella interpreta su papel de juez en Valverde?

Sí, pero estoy muy orgulloso porque creo que Candela Peña se merecía un premio de serie. No lo había ganado como mejor actriz hasta ese momento. Y yo creo que ella por nivel interpretativo es una de las grandes actrices de este país y se lo merecía. Y el poder haber ayudado a que ella con una interpretación brutal gane ese premio a mejor actriz y se le reconozca es de las cosas más bonitas. Y haciendo de jueza. Aunque yo no querría ser como el personaje de Candela Peña, nunca he sido como Candela Montes, como la jueza de El Hierro. No me gustaría entrar así a cañón en el juzgado como entra ella o como entra Malvar [el juez que interpreta Javier Gutiérrez en "El Caso Asunta"]. Pero a mí me piden construir un personaje y yo te construyo el personaje.

¿Cuál fue su trabajo en Hierro para que todo fuera lo más verosímil posible? Porque llegaron incluso a armar el caso con autos judiciales...

Nosotros nos documentamos y documentamos al equipo de guion, de dirección y de producción, de escenografía, de vestuarios, es decir, a todos para que mientan bien. Al final la ficción se trata de contar historias, pero para que esas historias estén bien contadas. Y entonces en "Hierro" fue a todos los niveles porque en la serie el caso al inicio es que hay un asesinato y a partir de ahí tienes que construir una trama. Y ayudamos bastante. Fue un regalo, con una confianza absoluta en nosotros. Ellos dijeron 'queremos contar una historia, y queremos que esta historia sea verosímil, ayudarnos'. Ellos hicieron un máster en derecho judicial; ellos han hecho luego cosas y casi no necesitan ya asesoramiento porque lo que aprendieron haciendo Hierro fue brutal. Ellos no sabían nada, de cómo era una instrucción, al principio la investigación la llevaba una policía local y les dije no, esto es imposible, tiene que ser la Guardia Civil. Hubo que enseñarles todo y ellos sí que hicieron una gran labor de documentación, y la confianza en nosotros fue brutal. Yo creo que fue un gran trabajo. Un grandísimo trabajo.

Su trabajo es tanto previo con el guion, como después para revisar que lo que se ha hecho es verosímil

Depende de la producción. Cada productor decide hasta donde quiere asesorarse y nosotros somos absolutamente respetuosos con eso. Lo bueno es que nos hemos encontrado hasta ahora dos productoras, Portocabo y Bambú, que han dicho 'nosotros hemos venido para escucharos en el proceso creativo'. Es cierto que en "El Caso Asunta" llegamos un poquito más tarde que en "Hierro", pero llegamos antes de que se cerraran los guiones, con lo cual fue trabajar con guion desde el primer momento, secuencias... el trabajo es brutal. Por ejemplo, nosotros hacemos que las secuencias tengan sentido, es decir, que registros, levantamientos, que las referencias que se hacen al registro, al levantamiento, al testigo... tengan sentido desde el punto de vista de cómo están sucediendo los hechos. Porque al final ellos también deconstruyen un poco, juegan también con el 'timeline', juegan con las horas para arriba y para abajo. Y claro, muchas veces no se dan cuenta cuando están escribiendo, están escribiendo. Entonces, eso es una labor importantísima, yo creo. Que todo tenga sentido. Que luego, y sobre todo, el fraseo. O sea, que lo que se diga en la serie sean frases que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier abogado pueda decir en su vida diaria. Que nadie que se dedique a esto diga 'qué frase más retorcida'. Las correcciones y los debates entre Maripaz y yo en la labor de control de guion cuando estamos haciendo son brutales a veces... es muy divertido.

"Nosotros nos documentamos y documentamos al equipo de guion, de dirección y de producción, de escenografía, de vestuarios, es decir, a todos para que mientan bien"

¿Usted ya era buen conocedor del caso Asunta?

Sí. Yo creo que en el mundo judicial todo el mundo conoce el caso. Hay varios casos en Galicia que nadie olvida. Yo no olvido a Ramón Sampedro y su lucha por la eutanasia. Luego viene "Mar Adentro". El caso Asunta, el caso Nécora, la operación con el tema del narcotráfico. Yo creo que hay varios casos en Galicia que son de público conocimiento. Nunca se olvidan. Es que este caso fue muy impactante. Fue la primera niña [china] adoptada en Galicia. Y de sociedad media alta, alta. El caso tuvo mucho impacto en aquel momento. Con todo el revuelo mediático. Estamos hablando de un caso que por el revuelo mediático está a nivel del caso Alcácer o del caso Wanninkhof. Esos casos no se olvidan.

Darío Grandinetti -derecha- tras la grabación de un capítulo de "Hierro" / EFE

Volviendo a "Hierro", de la serie son llamativas las dependencias judiciales, que parecían un edificio de viviendas antiguo. Y que todo pasaba en el despacho del juez, que parecía el de cualquier casa.

El juzgado es una recreación. No es el juzgado real de El Hierro, pero es muy parecido al real. Y a mí también me sorprendió muchísimo la primera vez que entré por la puerta del juzgado de El Hierro. De hecho, todavía cierro los ojos y sigo sonriendo. No te puedo describir aquí el momento. Es una casa juzgado, en la que en la parte de arriba vivían entonces el secretario judicial, ahora LAJ (letrado de la Administración de Justicia), y dos funcionarios de la administración. De hecho, ellos me ofrecen que si yo me quiero quedar ellos se mudan, y yo me fui a Frontera, donde va a vivir el personaje de Candela Peña en la serie. Que Candela Peña viva en Frontera no es casualidad. Yo vivía en Frontera porque es que el sol se ponía recto por el mar. Dentro del aislamiento, aquello era maravilloso. Y eso Jorge y Araceli vienen a cenar varias veces a mi casa, lo ven y aquello les encanta. Y por eso luego la jueza Candela Montes acaba viviendo donde acaba viviendo. Y el juzgado es que es como una casa. De hecho el juzgado real tiene un patio en el centro, con plantas. Aquello parece como medio jungla. Parece selvático. Y tenían canarios. De hecho hubo un día que dije 'esto tiene hilo musical'. Y es que estaban los canarios arriba, piando todo el rato. Era espectacular.

Sobre los "true crime", en Alicante tenemos un caso que se ha escrito muchísimo en los últimos años. El caso Sala, con el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM. El jurado declaró inocente al yerno, pero el Supremo ha ordenado repetir el juicio aunque la decisión última la tiene el Constitucional. Se destruyó el papel de la primera votación que sí que lo inculpaba, hubo graves errores procesales… ¿También daría mucho juego?

Lo que está claro es que este género gusta y hace mucho también por nuestra labor porque nos obliga también a ser mejores. Vives con la presión también y con la realidad de que esto se puede convertir en día de mañana en una serie, en un documental, y se trabaja también por la transparencia, por la ética, y el género gusta, el género vende. Entonces yo no descarto para nada. De hecho, creo que será un gran género. Es un nicho brutal y que será un gran género a explotar en los próximos años. Sobre todo, además, en una sociedad que está demandando tanto ficción para consumir porque al final se han convertido en un vehículo de entretenimiento y también de cultura, siempre lo ha sido. Pero yo creo que ahora mismo es brutal la demanda de contenido que hay. Y el caso Sala sí que podría dar mucho juego.

"La experiencia de "Hierro" y Asunta demuestra que la verosimilitud de las series aporta mucho. Y que ofrece un mejor producto. Esto se trata al final de entretener, no hay que olvidarse. Se trata de hacer ficción, pero ofrecer un buen producto"

Su teléfono ya lo tienen varias productoras, tiene algún proyecto o propuesta encima de la mesa.

Cada proyecto que hacemos siempre pensamos que es el último porque realmente volvemos a lo mismo, nuestro trabajo es otro. Cualquier cosa que venga así, que nosotros entendamos que podemos participar, sobre todo que podemos ayudar, que nosotros nos sentamos capacitados por el tipo de caso y tal, para poder participar, poder ayudar. Pues oye, bienvenido, será. No te voy a decir que no. Es que nos lo pasamos pipa. O sea, es divertido. Es que poder trabajar, salirte del juzgado y decir bueno, ahora me voy a la ficción. Puedo contar una historia, puedo jugar con el personaje. Y luego, soy un privilegiado, estoy escribiendo frases que Candela Peña va a decir en ficción, estoy escribiendo frases que Darío Grandinetti va a decir en ficción... Llegamos a tener un encuentro con Javier Gutiérrez para hacer una breve preparación sobre todo de algunas cosas que podían ser interesantes en un juez en abstracto. Hay una intervención de Alicia Borrachero que está hecha por nosotros porque nos lo pide la productora. Para mí es una responsabilidad, pero es un privilegio. Porque luego ves la serie, el trabajo montado, y vemos a Candela Peña haciendo de Candela o Darío Grandinetti haciendo de Díaz. Candela, cuando hace las generales de la ley en los interrogatorios, las hace como yo las hacía. Y como las hacía Maripaz también, porque en realidad... metemos cosas que eran de Maripaz y mías. Cuando luego ves a Javier Gutiérrez... esto son palabras mayores, estamos hablando de unos mejores actores de cine actuales. Cuando tú ves a esta gente interpretar aquello a lo que tú has ayudado, porque nosotros no somos guionistas, pero que has ayudado, es muy bonito. Es una pasada y, sobre todo, ojalá ganen todos los premios posibles, al final nosotros siempre estamos en la sombra, a mí me gusta que estemos lo más en la sombra posible. Nosotros no nos dedicamos al arte dramático, nosotros no somos guionistas, nosotros somos asesores. Y la medida en que vemos que eso sirve para que ellos puedan tener carreras exitosas y ganar premios y que sobre todo para conseguir mejores contratos, para mí es fantástico.

"Hay décadas de abandono de Alicante por la falta de medios en la Justicia. Es vergonzoso y denunciable" Hablando de instalaciones judiciales, en Alicante tampoco es que podamos presumir mucho de instalaciones. El Palacio de Justicia está en una antigua cárcel, los tribunales de Lo Mercantil están en un edificio enfrente y hay varios juzgados ubicados en locales, en bajos de su entorno por la falta de espacio. Sí, hay un juzgado de Lo Mercantil que está en un bajo, en la calle Alona. Los testigos tienen que esperar en la calle para entrar en el juzgado. Se está construyendo la Ciudad de la Justicia, pero ya nace pequeña... En Alicante tenemos un problema con las instalaciones judiciales. Como soy de fuera, a lo mejor no tengo miedo en decirlo. Yo creo que hay décadas de abandono de Alicante. Las inversiones van a llegar tarde y mal. Pero bueno, ojalá lleguen y el impulso que se empieza a hacer con la anterior conselleria se siga ahora y que todos remen en la misma dirección porque lo de Alicante no tiene nombre. Es vergonzoso y es denunciable. Y creo que todos los profesionales y los ciudadanos y los medios tenemos la obligación de denunciarlo. Usted es coordinador del Tribunal de Marcas, que es la sede de la Unión Europea del Tribunal de Marcas, que es todo un referente... Soy el coordinador del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España. Tenemos competencia nacional, pero somos los únicos juzgados de lo mercantil que tiene una competencia nacional exclusiva y excluyente. Y de hecho, somos los únicos que tenemos competencia paneuropea porque nuestras resoluciones afectan a todo el mercado de la Unión Europea, los únicos en toda España. Y luego además tenemos competencia internacional subsidiaria. Y esto es muy importante, porque quiere decir que por ley, cuando el demandante y el demandado tienen domicilio fuera de la Unión Europea, somos nosotros los competentes, es decir, España es la competente y Alicante es la competente. Cualquier conflicto que se plantea entre un titular de una marca de la Unión Europea, un diseño comunitario, por ejemplo, una sociedad suiza que demanda a una sociedad estadounidense porque ha infringido su derecho de marca de la Unión Europea al intentar vender un determinado cosmético en la Unión Europea, los competentes somos nosotros. Lo que ven las grandes marcas, lo que ven los abogados de todo el mundo cuando hablamos de marcas y de diseños Unión Europea es Alicante, y es un juzgado en el que hace nada había expedientes judiciales almacenados en las salas de vistas. O sea, un juzgado que ni siquiera tiene el nombre puesto en la puerta siendo de los juzgados más relevantes. Estamos hablando de una de las joyas de la corona. Y que hasta el año 2021 no hubiera una conciencia en la Comunidad Valenciana de lo que hay... Hay tanto deficiencia en instalaciones como en medios, ya que en su juicio sobre el concurso de acreedores que se lleva a cabo sobre la promotora alcoyana Luxender se ha suspendido varias veces por problemas en el sistema de grabación... Esto era el pan nuestro de cada día cuando yo llego aquí en el año 2021. Es cierto que se ha mejorado mucho. Hay una labor por parte del decano de Alicante brutal para negociar. No lo entiendo, cualquier ciudad de España que hubiera tenido la oportunidad de tener esto habría matado. Lo tenemos en Alicante, tenemos que defenderlo, tenemos la obligación de defenderlo y de estar orgullosos de lo que tenemos.

