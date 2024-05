«Buscamos hacer diseños mágicos pero coherentes y éticos»

Studio HC se caracteriza por ser un estudio jóven y dinámico, donde el interiorismo forma parte de las vidas de un equipo formado por profesionales de diferentes índoles. Aquí, durante casi diez años, no solo liman hasta el último detalle de sus proyectos, sino que también construyen los sueños de los clientes desde cero.

En primer lugar, ¿cómo comenzáis a estructurar un proyecto?

Lo primero que hacemos cuando comienza un proyecto es reunirnos todo el equipo: arquitectos, interioristas y directores de obra. Juntos realizamos un brainstorming y analizamos las necesidades del cliente, el estilo que buscamos y su contexto. Todo esto acompañado de un estudio de costes para evitar desfases de presupuesto y sorpresas. De esta forma nos adentramos en el proyecto para crear un espacio de ensueño.

¿Qué servicios ofrecéis?

Studio HC está formado por el área de arquitectura, interiorismo y construcción. Hacemos proyectos integrales de principio a fin. Es decir, nuestro equipo de arquitectos diseña y desarrolla toda la parte técnica del proyecto, el equipo de interiorismo desarrolla toda la decoración interior y acabados y la constructora se encarga de materializar el proyecto y construirlo para transformar lo que el cliente sueña en una realidad. Además, contamos con tienda de mobiliario por lo que también podemos amueblar completamente el proyecto, como guinda final.

Vuestro objetivo es crear proyectos a medida, ¿cuál es vuestro proceso creativo?

Antes de comenzar con el proceso creativo, tenemos una reunión con el cliente, donde nos conocemos, charlamos y recabamos toda la información necesaria para poder confeccionar un proyecto a su medida. Posteriormente, todo el equipo de Studio HC se reune para exponer ideas, con el objetivo de analizar, procesar e interpretar toda esa información. En esta fase analizamos el proyecto al máximo, buscando inspiración, referencias, materiales. Es un proceso muy creativo en el que buscamos crear espacios únicos.

Además de las necesidades del cliente y su presupuesto, ¿qué tenéis en cuenta en cada proyecto?

Tenemos muy en cuenta que nuestros diseños funcionen y sean duraderos. Si estamos diseñando algo que no aplicaríamos en nuestra «casa» directamente lo desechamos. Buscamos hacer diseños mágicos pero que sean coherentes y éticos. No nos vale con diseñar un espacio muy bonito pero que no dure en el tiempo o con acabados que se rompan enseguida y solo queden bonitos para la foto. Intentamos ser muy empáticos con el cliente y valorar mucho su esfuerzo e inversión.

Tenéis vuestra propia constructora, por lo que los proyectos relacionados con los hoteles deben ser ambiciosos, ¿no?

Diseñar hoteles nos encanta, el ritmo y las exigencias son totalmente diferentes a una vivienda pero los disfrutamos mucho. Contar con nuestra propia constructora nos garantiza que la ejecución se va a realizar siendo fiel al diseño. También, nos permite tener mucho más control sobre la obra, acabados, etc.

Nuestra constructora está dirigida por arquitectos, arquitectos técnicos y «project managers», que están capacitados técnicamente para solucionar cualquier problema o imprevisto que pueda surgir. Tenemos la suerte de trabajar para cadenas internacionales, algunas de ellas con mas de 350 hoteles repartidos por el mundo, aprendemos muchísimo de ellos y nos encanta que nos cuenten su experiencia para mejorar los diseños para la operativa del hotel.

Cuidáis mucho la estética, ¿qué es lo que más os gusta de crear un lugar para vivir?

Nos gusta que la gente se sienta cómoda en su casa y que la vivienda tenga mucho diseño pero sin perder personalidad y la practicidad. Además, nos encanta cambiar de estilos y ajustarnos a los gustos y personalidad de nuestros clientes. Somos muy camaleónicos y todos nuestros proyectos son diferentes en cuanto a estilo. Nos apasiona enfrentarnos a nuevos retos y plantear nuevas ideas en cada uno de nuestros proyectos.

Si tuvierais que quedaros con unos pocos, ¿cuáles han sido los más especiales?

Es una pregunta difícil, porque no solo los proyectos grandes son especiales, también recordamos con mucho cariño los primeros proyectos que realizamos hace ya casi diez años. Destacaríamos el restaurante «Azul Playa», el más grande y uno de los últimos que hemos hecho, o «Sip and Wonder» que fue la primera cafetería que hicimos, hace ocho años, y a día de hoy sigue siendo un éxito. En cuanto a las viviendas es muy especial diseñarla y ver cómo los clientes la disfrutan, sus niños crecen, etc. Además nos encanta poder trabajar en diferentes lugares, actualmente estamos trabajando en distinas ciudades de España.