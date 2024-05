Estrella Galán (Sumar), desde Alicante: “Sois un pueblo que le va a plantar clara a la extrema derecha que censura la cultura"

Sumar pone rumbo a Bruselas desde la plaza del Mercado Central de Alicante. A ritmo de una conocida canción del grupo valenciano Zoo y entre aplausos de menos de un centenar de militantes y simpatizantes, Sumar ha arrancado su campaña en Alicante con un acto simbólico en el Mercado Central, que este sábado rinde homenaje al aniversario del bombardeo que dejó más de 300 víctimas durante la Guerra Civil. Así han hecho su entrada en la plaza 25 de Mayo la número uno en las listas de la coalición a las elecciones europeas, Estrella Galán, acompañada por el exconseller de Educación y cuota de Compromís en la candidatura, Vicent Marzà, que parte desde el número tres de la lista al Parlamento europeo.

En el escenario, ubicado en el centro de la plaza del Mercado Central, ambos candidatos han estado acompañados por el síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que han participado en una apertura de campaña simbólica que no ha contado la presencia de la portavoz del partido a nivel nacional, Yolanda Díaz, a quien no se espera en la provincia durante la campaña. Además, el acto, marcado por el miedo a un incremento de la ultraderecha tras las elecciones europeas del 9 de junio, ha contado con las intervenciones de Míriam Albert, candidata también por la lista de Sumar y miembros de los Verdes de Europa de Villena, y de la candidata valenciana Sandra Ruiz.

Estrella Galán ha iniciado su intervención recordando a todos los presentes la importancia que tiene la plaza del Mercado Central en la que este sábado se conmemora el bombardeo de la aviación fascista italiana que en 1938 acabó con la vida de más de 300 civiles. "No se nos puede olvidar la memoria, y para no olvidar la historia os invitamos a que participéis en el acto de este sábado. Aquí sabéis muy bien lo que significa la extrema derecha y por eso creemos que es esencial saber con quién va a pactar el PSOE y que confirme si lo va a hacer con la extrema derecha en Europa porque conocemos a muchos socialistas que no quieren ir hacia atrás en derechos".

Un momento de la interención de Estrella Galán en el acto de inicio de campaña en Alicante. / ÁXEL ÁLVAREZ

Galán ha hecho referencia en su intervención a asuntos de actualidad, como el reciente inicio de censura a la película Barbie en el municipio castellonense de Burriana. "Sabemos que sois un pueblo que le va a plantar clara a la extrema derecha que censura la cultura y que no es capaz de entender que no todos somos iguales. Nos jugamos volver a los recortes, a la austeridad, nos jugamos seguir negando el cambio climático, nos jugamos el modelo de acogida, el modelo de solidaridad frente a personas que quieren que volvamos a la Europa de los muros y de la falta de derechos humanos", ha indicado Galán.

La candidata a las europeas ha hecho referencia a la propuesta que quiere llevar Sumar, coalición en la que se ha integrado Compromís para las elecciones del 9J, que pasa -según Galán- por aplicar algunas de las recetas que ya han funcionado desde el gobierno de España. "Nuestra propuesta es poner en marcha una protección permanente para los trabajadores ante cualquier crisis coyuntural, para mejorar la situación en las fronteras y que cuenten con nosotros solo para bajar los alquileres. No nos vale con frenar a la extrema derecha, nuestro planteamiento es avanzar y aplicar medidas como el reconocimiento del estado palestino, tenemos que llevar a consulta a la embajadora de Israel como se ha hecho con la de Argentina. No queremos ser cómplices de un genocidio, los responsables deben ser encarcelados", ha apuntado Galán.

Una agencia europea para Alicante

El cierre del acto lo ha puesto el número de tres de la candidatura, Vicent Marzà, quien con un discurso más breve que su predecesora ha anunciado que uno de los puntos más importantes de su programa es llevar a Europa la propuesta de que Alicante acoja una Agencia Europea de Adaptación al Cambio Climático. "Necesitamos proteger nuestra industria, en Alicante ya tenemos una buena experiencia con la EUIPO, la institución europea que mejor funciona. Tenemos ante nosotros un modelo de territorio que solo nos empobrece y queremos ir hacia un modelo de economía productiva que aumente los sueldos y que haga que Alicante no sea lo último de Europa", ha afirmado Marzà.

Además, el exconseller de Educación ha indicado que desde Europa pretende trabajar en cuestiones fundamentales para la provincia como el corredor mediterráneo, acabar con las vías del frente litoral o lograr que la Variante de Torrellano sea una realidad. "Tenemos que proteger nuestra industria, no puede ser que sigamos teniendo un modelo económico basado en el turismo de masas, no puede ser que una persona se mate a trabajar y que luego no pueda pagar una casa y de eso tienen la culpa dos fenómenos: la precariedad del modelo turístico y el precio de la vivienda", ha destacado Marzà.

Además de los presentes en el escenario, el acto central de campaña de Sumar en la provincia ha contado con caras conocidas como la del anterior portavoz de Podemos en Alicante y actual asesor de Sumar en el Congreso, Xavier López; la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell o la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, aunque una de las ausencias más destacadas ha sido la del actual portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, que se ha ausentado del acto por "motivos personales".

Una imagen del público que ha acudido al acto de Sumar en Alicante. / ÁXEL ÁLVAREZ

Apoyo, sin Yolanda Díaz

El síndic en las Cortes, Joan Baldoví, ha comenzado su intervención mandando "un abrazo" a la diputada alicantina por Compromís, Aitana Mas, que no ha podido asistir al acto "por razones de sobra conocidas". Baldoví ha asegurado durante su intervención que la derecha que ahora amenaza con gobernar europa es "la misma de siempre". "Hemos conocido a la derecha igual que la conocemos ahora, recortando en educación, en sanidad o censurando películas como Babie".

"Quieren volverle a dar el Hospital de Elche a Ribera Salud, quieren controlarnos y por eso han tumbado la renovación de la agencia antifraude. La derecha siempre actúa igual y viene a las instituciones a debilitar el estado del bienestar y a hacer negocio", ha explicado Baloví. "Ya les conocemos y por eso sabemos como plantarles cara para echarles, ayer la comunidad educativa les enseñó el camino con unas manifestaciones que hacía años que no veíamos".

Por su parte, Íñigo Errejón, ha señalado que comenzar en Alicante la campaña europea es una "declaración de intenciones". "El gobierno de la vergüenza de PP y Vox caerá y volverán los gobiernos de izquierdas porque estáis sufriendo -la Comunidad Valenciana- un gobierno que es una brigada de demolición y tenemos que decirles que no, que no somos neutrales y que les plantaremos cara", ha indicado Errejón.

