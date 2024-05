"No existe un problema real con el aumento de los pisos turísticos en la ciudad de Alicante"

El momento dulce que vive el turismo en Alicante motiva que se batan todos los récords de ocupación, incluso mejorando lo previsto. Sin embargo, mientras eso ocurre, los vecinos denuncian semana tras semana los efectos de la llegada masiva de visitantes, que cambia la configuración de sus barrios y afecta negativamente al precio de la vivienda, ya de por sí disparado.

En este contexto, la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, valora su actuación al frente del área a la que llegó hace doce meses y expone su hoja de ruta hasta las próximas elecciones municipales, en el año 2027.

Pregunta: ¿Qué balance hace de este primer año de mandato y cuál fue su prioridad al llegar a la Concejalía?

Respuesta: Ha sido muy intenso, el ritmo de trabajo aquí es alto porque es la principal fuente de riqueza de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra comunidad. Lo primero que hice al llegar fue hablar con el sector para conocer cuáles eran las necesidades que tenían y qué se podía mejorar. Uno de los grandes retos que ya se ha cumplido ha sido impulsar la Cátedra Ciudad de Alicante con la UA.

P: Esa cátedra se creó, según el alcalde, para tomar las decisiones basándose en datos y que la ciudad «no muriera de éxito». ¿Qué informes creen que son los más urgentes?

R: Tenemos una herramienta muy poderosa como es la universidad de la que no echábamos mano todo lo que podíamos. Tras meses de trabajo ahora vamos a poder tomar el pulso a la ciudad para analizar y tomar decisiones con conocimiento científico para establecer un modelo turístico. Tengo una lista extensa de lo que vamos a pedir, pero una de las prioridades que tenemos es el tema de los apartamentos turísticos. Ahora mismo no suponen un problema para nuestra ciudad, pero queremos tener datos sobre ello.

P: Sobre ese tema, los vecinos de zonas como San Antón, Carolinas Bajas o Benalúa aseguran que el turismo está cambiando la configuración de sus barrios y «expulsando» a los vecinos al disparar los precios de la vivienda.

R: Ahora mismo no lo vemos como un problema real. Creo que ahora mismo, hoy por hoy, no lo es. Lo que tenemos que hacer es trabajar y anteponernos ante posibles situaciones que puedan surgir.

P: El año pasado dijo que «Alicante es todo turismo». ¿Esa va a ser la línea del equipo de gobierno?

R: Es que lo es, Alicante es todo turismo. Cuando lo dije me refería a que también es turismo la seguridad, la limpieza, la cultura... El turismo es transversal y todo es turismo, Alicante por supuesto que es turismo porque los datos así lo indican: el sector supone el 15% del PIB y el 14% del empleo. Es el principal sector de nuestra ciudad.

P: En ciudades muy dependientes del sector afectó especialmente la pandemia. Ya entonces se abordó la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de la ciudad. ¿Se va a trabajar en esa línea?

R: Yo, como concejala de Turismo, puedo hablar de mi área. Entiendo que es una buena opción esa diversificación, pero ahora mismo creo que no me corresponde a mí contestar a esto porque yo estoy absolutamente volcada en el turismo. Estamos en un momento genial, el año pasado fue de récords y este año va camino de ser histórico.

P: Los últimos datos de ocupación turística reflejan un incremento considerable más allá del verano, también en meses como febrero. ¿Será 2024 el año de la desestacionalización?

R: Estamos muy cerca de conseguirlo. Es tan fácil como darse una vuelta por las calles de Alicante y ver que escuchas a turistas ingleses, que es nuestro principal emisor, pero también alemanes, franceses, italianos... La desestacionalización es uno de los objetivos. La parte cuantitativa sí la tenemos, ahora estamos trabajando en la parte cualitativa de la mano siempre del sector turístico de la ciudad: ellos son la clave.

P: Ante ese aumento de la ocupación, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de facilitar el suelo para la construcción de hoteles. ¿Cómo se va a hacer?

R: Ahora mismo no puedo avanzar nada más sobre esa medida. Es verdad que se está trabajando porque es una realidad que necesitamos más suelo. Hace unos años había turismo en Alicante, pero era principalmente nacional y residencial, gente que tenía apartamentos... Somos un destino muy deseado y ahora el turismo internacional supone un 65%.

La también portavoz del gobierno municipal con la sede de la concejalía y el castillo de Santa Bárbara al fondo. / Héctor Fuentes

P: También se debate sobre la necesidad de la segunda pista del aeropuerto. El ministro Óscar Puente asegura que las aerolíneas lo ven necesario aún...

R: Que necesitamos esa infraestructura es una realidad, con menos pasajeros Málaga ya la tuvo. Además, también es imprescindible la conexión ferroviaria del aeropuerto con la ciudad, es increíble que no la tengamos aún.

P: Uno de los segmentos que más está creciendo es el turismo de cruceros. La última estimación de impacto económico habla de que los 230.000 cruceristas que se esperan en 2024 dejarán 60 millones. Pese a que muchos de los barcos solo hacen escala y contando con que todos los pasajeros bajen, serían 260 euros por persona y día.

R: Sí. Son datos de la asociación de cruceristas y son reales. Realizan estudios y cuentan con toda mi confianza.

P: En los días en los que atracan barcos en el puerto se generan problemas de tráfico en la fachada litoral. ¿Están valorando medidas para impedir que afecten a la rutina diaria de los alicantinos?

R: Es un tema que hemos abordado con otras áreas como Seguridad o Tráfico. De hecho, hemos doblado las lanzaderas y las hemos llevado hasta dentro de la propia terminal para que sea mucho más fácil para los cruceristas y se eviten ese tramo bajo el sol. También se ha puesto en marcha un código QR para comprar el billete del ascensor al castillo antes de llegar e incluso se ha llegado a cortar un carril en la zona donde se generan las colas.

P: Sobre los castillos, Santa Bárbara sigue batiendo récords mientras que San Fernando acumula críticas por la falta de mantenimiento y servicios. ¿Cómo plantean situarlos al mismo nivel?

R: El de Santa Bárbara es la joya de la corona: el monumento histórico más visitado de la Comunidad Valenciana. Con el de San Fernando lo que queremos hacer es revitalizarlo. ¿Cómo? A través de acciones como puede ser llevar cultura, música, representaciones teatrales...

P: El patronato de Turismo lleva más de seis años sin gerente...

R: Bueno, esa plaza está amortizada.

P: Pero tampoco hay director general del área. Dijo el vicealcalde que se habían hecho ya los nombramientos prioritarios. ¿El de Turismo no lo es?

R: Si el de Turismo no ha sido de los primeros es porque han sido prioritarios otros, eso no quiere decir que no sea importante o no se necesite, pero de momento ha habido otras prioridades.

P: Hemos hablado de este primer año al frente de Turismo, pero ¿cuál es la hoja de ruta para el resto del mandato?

Creo que nuestro turismo tiene que sostenerse en tres ejes: debe ser sostenible, digital y accesible. Luego hay productos que resultan muy interesantes para la ciudad en los que estamos volcados, como es el turismo MICE, que se ve reforzado por la apuesta en el Centro de Congresos. También queremos potenciar el turismo de pantallas, ha estado Amenábar hace nada en el castillo y la última película de Marvel ha dejado 18.000 pernoctaciones y un impacto de dos millones. Este turismo es fundamental no solo por los ingresos, sino porque difunde el nombre de nuestra ciudad.

