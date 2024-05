Las puertas que abre la FP Industrial: “Acabé las prácticas en Porsche y me contrataron”

Evelyn acabó la ESO y tenía claro que su camino no era el habitual paso por el bachillerato y la universidad. Con solo 15 años, su padre le acompañó a una escuela de FP de su ciudad, Alicante. Allí se interesó por el Grado Medio en Electromecánica de Vehículos. Los coches le apasionaban y no se lo pensó dos veces, se matriculó. Muchos amigos ya le habían hablado muy bien de las oportunidades que brindaba la Formación Profesional Industrial.

“Me quedaba nada para cumplir los 16, era la más pequeña de la clase”, explica Evelyn. El primer día fue la única chica de la clase, todos eran compañeros, ninguna compañera. Pero pronto el lado femenino cogió más fuerza. “Luego se incorporó Laura, que era algo más mayor que yo. Las dos nos sentimos muy integradas, jamás tuvimos ningún problema”. Ni problemas ni dificultades, porque el futuro que le esperaba, aun sin ella todavía saberlo, era muy positivo.

La joven se encontró con un buen entorno para aprender. Sus días pasaban entre la teoría del aula y la práctica en las instalaciones del centro. “Me acuerdo de cuando bajábamos al taller, era increíble porque teníamos nuestros carros de herramientas, todos los paneles de los módulos de herramientas, bastantes coches para arreglar… Teníamos de todo”, apunta. Justo una de las ventajas de la FP Industrial: tener la posibilidad de aplicar la teoría en un entorno real de trabajo.

FP Industrial: el salto del grado medio al superior

Después de completar el grado medio, Evelyn tenía claro que seguiría estudiando. "Desde un primer momento sabía que quería continuar, quería seguir con un superior". Así, se inscribió en otro ciclo de FP, el Grado Superior en Automoción. “Ya teníamos una buena base y lo cogimos con bastantes ganas. Seguir las materias era muy fácil porque teníamos el apoyo de los profesores. Si tenías alguna duda, enseguida ellos estaban ahí para resolvértela”.

Evelyn se decidió continuar estudiando el Grado Superior en Automoción. / PGT

La clave para esta antigua alumna, según destaca, era la facilidad que encontraba para aplicar la teoría en casos prácticos. “Si veían que no entendías algo de la manera teórica, pues te bajaban al taller y te lo ponían delante para que lo vieses”.

Cuando estaba acabando el grado superior, como le pasaba al resto de alumnos, le llegaba el momento de tomar una decisión importante: elegir dónde hacer las prácticas.

De las prácticas del ciclo FP al mundo laboral

La culminación de sus estudios le abrió las puertas a una gran oportunidad: realizar prácticas en Centro Porsche Alicante. "Pensaba que no iba a estar al nivel y me daba muchísima vergüenza estar ahí, porque es uno de los sitios a los que todo el mundo quisiera llegar. Pero justo cuando iba a terminar las prácticas me preguntaron si me gustaría quedarme trabajando allí", relata Evelyn, quien no dudó en aceptar la oferta.

Hoy en día, Evelyn trabaja en el Centro Porsche de Alicante, donde se encarga principalmente de los vehículos de ocasión. "Mi trabajo es darle una segunda vida a estos coches y reacondicionarlos para que un segundo cliente vaya a comprarlos", explica. Además, también participa en el mantenimiento y la alineación de vehículos, tareas que realiza con pasión y dedicación.

La historia de Evelyn es solo un ejemplo de cómo la FP Industrial puede ser una opción educativa valiosa y respetada, tanto para hombres como para mujeres, que ofrece no solo conocimientos técnicos, sino también oportunidades en empresas del sector.