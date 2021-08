Los geriátricos empiezan a hacer test periódicos a sus trabajadores para prevenir contagios

Las residencias de ancianos de la provincia han comenzado a aplicar las nuevas instrucciones de la Conselleria de Sanidad para blindarse contra el covid una vez que los brotes han vuelto a aparecer en estos centros, en plena quinta ola y cuando ya han pasado más de ocho meses de la vacunación.

La principal novedad de este nuevo protocolo es que las residencias situadas en zonas de riesgo por la elevada circulación del covid deben hacer test de antígenos cada quince días a todos sus trabajadores, así como a la vuelta de las vacaciones, estén o no vacunados. Así lo están haciendo en residencias como Videsalud, de Redován, localidad situada en zona de riesgo, según los informes que cada semana elabora para las residencias la Conselleria de Sanidad y en los que se tienen en cuenta distintos parámetros. Esta semana los trabajadores de este centro se están haciendo test de antígenos para comprobar que están libres de la enfermedad.

Los trabajadores no vacunados deberán someterse a un seguimiento periódico con test de antígenos

De momento las pruebas diagnósticas las está proporcionando a este centro el departamento de salud de Orihuela, «pero en el nuevo protocolo no se deja muy claro quién debe proporcionarlas y el problema es si al final acabará dependiendo del centro», lamenta Javier Lillo, gerente de esta residencia.

Cerca de un centenar de personas trabajan en este centro. «A siete euros que cuesta cada prueba, imagina el desembolso, con el año que llevamos por el covid y cuando aún tenemos bloqueadas un 5% de nuestras plazas por si hay que hacer aislamientos».

Lillo tampoco entiende muy bien el sistema que está llevando a cabo la conselleria para determinar si una residencia está en zona de riesgo. «De todos los trabajadores que yo tengo, muy pocos son de Redován, la mayoría procede de otras localidades donde las tasas de contagio son superiores, y eso no se tiene en cuenta».

Actualmente, según la información que cada semana envía la Conselleria de Sanidad a las residencias, 51 municipios de la provincia se encuentran en riesgo alto por covid, entre ellos las principales localidades, como Alicante, Elche, Elda, Benidorm o Torrevieja. Ninguna está en nivel muy alto.

No vacunados

El nuevo protocolo de la Conselleria de Sanidad también establece medidas para los trabajadores de las residencias que no se hayan vacunado. En este caso, independientemente, de si el geriátrico se encuentra o no en zona de riesgo, estos empleados tienen que pasar por un test de antígenos cada 15 días. Una situación poco habitual entre los trabajadores de estos centros, donde el porcentaje de vacunación es del 96%, según los datos de la Conselleria de Igualdad. «En nuestro caso se ha vacunado el cien por cien de la plantilla», señala José Llorca, director de la residencia Vistasol, de Alicante, donde estos días también están haciendo test de antígenos a toda la plantilla, ya que el municipio de Alicante también se encuentra en zona de riesgo alto por el coronavirus. En este centro sólo hay un anciano que no se ha querido vacunar y con él se llevan medidas especiales, «por ejemplo, la familia tiene que hacer la visita todo el tiempo con el epi puesto, aunque estén al aire libre en el jardín, pero no nos la podemos jugar».

Los centros lamentan que Sanidad no deja claro quién debe costear las pruebas de diagnóstico

Las residencias de ancianos de la provincia de Alicante llevaban desde el 29 de marzo sin registrar fallecidos, pero en los últimos días cuatro personas han perdido la vida a causa del coronavirus en estos centros, según los datos del Imserso y de la Conselleria de Sanidad. En el conjunto de la Comunidad Valenciana son siete los ancianos que han perdido la vida durante los últimos días. Pese a los efectos de la vacunación, los brotes en plena quinta ola de la pandemia se han multiplicado hasta por cinco en geriátricos de la provincia, con decenas de trabajadores y ancianos contagiados.

Afortunadamente, al tiempo que la quinta ola pierde intensidad en la provincia también lo hacen los casos en geriátricos. Según la última información facilitada el pasado viernes por la patronal de las residencias, Aerte, los casos diagnosticados en los centros residenciales en la Comunidad Valenciana han bajado un 8,23 %, pasando de los 85 de la semana anterior a los 78 de ésta, «lo que parece apuntar que la quinta ola de la pandemia se está estabilizando, aunque habrá que seguir con atención la evolución las próximas semanas».