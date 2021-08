Una investigación liderada por la UA determina el riesgo de colapso por terremoto de las actuales edificaciones

Investigadores de la Universidad de Alicante han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado para la península. El estudio forma parte de los resultados finales del "Proyecto RETOS2016: Escenarios de movimiento del suelo enfocado hacia el riesgo sísmico. Aplicación a escenarios de daños, pérdidas y planes de emergencia" y está dentro de las actividades del "Proyecto europeo H2020 TURNkey: Towards more Earthquake-resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions".