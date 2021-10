Sanidad empezará el miércoles a poner la vacuna de la gripe y la tercera dosis de covid a los mayores de 70 años

Sanidad comenzará el miércoles a inocular la vacuna frente a la gripe y la tercera dosis contra el coronavirus a los mayores de 70 años, incluidos los nacidos en el año 1951. También el miércoles es la fecha elegida para inmunizar frente a la gripe a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Responsables de la Conselleria de Sanidad se reunieron ayer con los coordinadores de los centros de salud de Alicante para informar sobre cómo se va a desarrollar la campaña de inmunización.

La consigna es acelerar al máximo, de manera que el 15 de noviembre se haya terminado con los mayores de 70 años y se pueda iniciar la vacunación de la gripe en el resto de colectivos, es decir , personas de 65 a 69 años y menores de esa edad con factores de riesgo y personal esencial. El personal sanitario empezará a ser vacunado frente a la gripe en sus respectivos centros el 2 de noviembre.

Citación

La forma de citación será distinta a la campaña del covid. Ya no será por estricto orden de nacimiento ni exclusivamente a través de llamadas o mensajes al móvil. Sanidad quiere captar al mayor número posible de personas a vacunar en el menor tiempo. Para ello, la semana que viene se habilitará la página web de Sanidad además de la app para que los pacientes puedan reservar cita para la doble vacunación en sus centros de salud. De momento, y hasta que no arranque el siguiente grupo, esta cita online sólo la podrán pedir los mayores de 70 años. En paralelo, los centros de salud recibirán listados de Salud Pública para ir citando también ellos a los pacientes. Los enfermos que no puedan desplazarse a sus centros de salud serán vacunados en sus domicilios. En algunas localidades como Monforte del Cid ya se ha empezado a citar a gente para vacunarse.

Las terceras dosis frente al covid se pondrán con la vacuna de Pfizer, salvo para las personas que recibieron las dos primeras dosis de Moderna, que serán inmunizados de nuevo con esta vacuna.

En un principio la campaña de doble vacunación iba a comenzar el próximo lunes, 25 de octubre, pero problemas en la compra centralizada de las vacunas de la gripe ha provocado un leve retraso en este arranque.

Para el grupo de 65 a 69 años y las personas menores con factores de riesgo, la vacunación llega este año con un mes de retraso respecto al año anterior. «En teoría no tiene por qué haber riesgo por esta demora, ya que tradicionalmente la gripe no llega a la provincia de Alicante hasta finales de diciembre o comienzos del mes de enero. Así que no es esperable que pueda llegar antes», señala Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva.

Nivel 2 de alerta

Por otro lado, la provincia de Alicante ha pasado a nivel 2 de emergencia en el sistema de graduación que hace el Ministerio de Sanidad. Aunque la incidencia acumulada se mantiene en niveles bajos, hay otros indicadores que han empeorado en los últimos días. Uno de ellos es la trazabilidad, es decir, de cuántos casos nuevos de covid se sabe el origen del contagio. En estos momentos sólo un 48% de los casos tiene trazabilidad, muy por debajo del 80% que aconsejan los expertos. También la incidencia a siete días en mayores de 65 años es elevada y, por último, la situación de las UCI, con un 10% de las camas ocupadas por pacientes de covid. Fruto de este aumento en el nivel de alerta, las residencias de ancianos que se encuentren en municipios con alerta 2 no podrán permitir el contacto físico entre residentes y familiares. Además los trabajadores vacunados deberán someterse a pruebas periódicas de covid.

Por último, la Conselleria de Sanidad ha notificado dos nuevos fallecimientos en la provincia de Alicante durante la última semana, que acumula desde que estalló la pandemia 3.002 decesos. Estas muertes se suman a otra en Castellón. Los tres fallecidos tenían 71, 81 y 97 años.

Por otro lado, la conselleria ha notificado 239 nuevos casos de coronavirus en la última jornada. De ellos, 80 corresponden a la provincia de Alicante, lo que supone 41 casos menos que la jornada anterior. Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 191 personas ingresadas, 52 de ellas en la UCI. En los hospitales de la provincia hay 73 enfermos con covid, 4 más que el día anterior y en las UCI permanecen 28 personas, dos menos que en la jornada del jueves.