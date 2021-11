Barcala, sobre la cena de Castedo: "No me preocupa en absoluto. Me alegra que la gente se reúna y celebre"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha intentado marcar distancia este lunes con la cena multitudinaria que tuvo lugar este viernes en un restaurante de la ciudad para celebrar la absolución de Sonia Castedo en el caso PGOU, que al exregidora popular aprovechó para dejar abierta la puerta a su regreso a la política y, sobre todo, para enviar mensajes a Barcala, aunque sin citarlo directamente. A la pregunta de si se sintió aludido por las palabras de Castedo, el alcalde ha negado hoy la mayor: "En absoluto, en absoluto". Sobre si le molesta ser protagonista involuntario de la cena de amigos, Barcala ha intentado restar importancia a la lectura política en un tono sonriente: "Me alegro que la gente se reúna, celebre... Me parece estupendo, no me preocupa en absoluto". Por último, cuestionado por la ausencia en la cena de concejales del PP y de asesores municipales, algunos de ellos amigos personales de Castedo, Barcala ha cambiado el gesto para intentar zanjar un asunto que todo apunta que tendrá recorrido en los próximos meses: "No voy a hacer ninguna valoración de fiestas privadas. No valoraría una cena en mi casa. Es algo privado. No tiene sentido".