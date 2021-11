La Ocean Race se retrasa hasta enero del año 2023 para evitar perjudicar el negocio navideño

Otro año sin la salida de la Ocean Race (exVolvo) que se retrasa, finalmente, hasta enero de 2023 para no solapar el movimiento económico de la Navidad en Alicante. Los organizadores de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela y el Consell han llegado a una solución de consenso para organizar la salida de la regata desde Alicante, que debido a covid no se ha podido realizar este año y se aplazó hasta octubre de 2022. Los problemas generados por el covid para organizar la prueba también acabaron con esa fecha, y se barajó la posibilidad de llevarla a diciembre, a lo que se opuso la Generalitat, para que la salida no se produjera a las puertas de la Navidad. En Alicante, el movimiento económico en el mes de diciembre y la primera semana de enero alcanza los 500 millones de euros, y se ha pensado que en plena cuesta de enero la salida de la Ocean Race será, además, un incentivo complementario al ser el mes más flojo del año en el sector servicios una vez que pasa el día de Reyes.

La salida de la Ocean Race de Alicante es importante para la ciudad de Alicante. Durante las dos semanas previas a que los barcos se hagan a la mar llueven las reservas de habitaciones con precios que superan en un 100% a los de un mes de octubre sin regata y ya van cinco años sin la prueba. Establecimientos de cuatro y cinco estrellas que durante el fin de semana de octubre de 2017, último año de la regata lograron precios de hasta 300 euros la noche, al margen de comidas y cenas relacionadas con la regata.

En cuanto a la facturación que puede obtener el sector servicios (hoteles, tiendas y establecimientos hosteleros) de la ciudad con motivo de todas la actividades y eventos relacionados con la salida de la oficiosa Vuelta al Mundo a Vela, la cifra ronda los 60 millones de euros en todos los conceptos. La regata no solo tira de la propia ocupación hotelera de la ciudad. Hoteles del entorno metropolitano de Alicante e incluso de Santa Pola, La Vila y Benidorm logran también reservas de clientes que visitan Alicante con motivo de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela. El sector más beneficiado por el impacto económico de la regata es el de actividades y servicios profesionales, seguido por el comercio minorista, las actividades recreativas, culturales y deportivas, y el sector hostelero y hotelero.

Desde 2008

La relación de Alicante con la Ocean Race comenzó en 2008, cuando albergó la salida de la edición 2008-2009, como parte de un acuerdo que incluía así mismo las ediciones 2011-12, 2014-15, y 2016-17, luego prorrogado. En 2010, la ciudad se convirtió en sede permanente de la organización, que hasta ese momento había estado en Southampton. En 2012 se completaría con un museo de la regata, que ya no se denomina Volvo, aunque la marca sueca sigue siendo el principal patrocinador. La zona donde recalan los barcos se ha convertido también en espacio de ocio de éxito en Alicante y en estos momentos están firmadas las salidas de 2023 y 2025, aunque tras los cambios obligados por la pandemia es probable que se retrase.

La próxima edición de The Ocean Race contará, por otro lado y en el aspecto deportivo, con la etapa más larga por el Océano Sur en los 50 años de historia del evento, un maratón de 12.750 millas náuticas entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) e Itajaí (Brasil). La ruta de la que será decimocuarta edición de la regata se ha adaptado a la logística de una vuelta al mundo en el entorno del covid. Los barcos saldrán desde el puerto de Alicante hacia Cabo Verde antes de poner rumbo hacia una de las escalas fijas de la regata, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.