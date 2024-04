Los autores del futuro Palacio de Congresos defienden “un cumplimiento exhaustivo” de las bases del concurso

La revelación del futuro diseño de Palacio de Congresos de Alicante, que tuvo lugar el pasado lunes, mantuvo la incógnita hasta el último momento. Después de que problemas técnicos obligasen a posponer la apertura de sobres varias horas, por fin se dio a conocer el ganador: "San Carlos", de Frade Arquitectos, LPF y Pronited: "Nos pilló fuera de España, revisando una obra pendientes del teléfono y con un pinganillo puesto, pero la alegría fue tremenda", señalan Juan Pablo Frade y Jorge Rodríguez Donday, arquitecto y director del proyecto.

Los responsables del futuro diseño del edificio destacan en INFORMACIÓN los puntos fuertes de su apuesta (como el contraste entre su forma y sus materiales o la cubierta verde sobre el aparcamiento) que le harán convertirse en un hito que cambie la postal de Alicante. Además, descartan la polémica sobre que el proyecto no se ajuste a los requisitos del concurso: "Hemos hecho un cumplimiento exhaustivo de las bases", señalan, por lo que no temen que pueda impugnarse el resultado de la votación del jurado.

Pregunta: ¿Qué querían transmitir con el diseño de San Carlos?

Respuesta: La génesis es un homenaje al pasado fortificado de Alicante. Hace menos de 200 años existía el baluarte de San Carlos, compuesto por un muro en talud a 500 metros de la nueva ubicación. Queríamos recuperar el tríptico que componían las fortalezas. Pero el resultado no es solo nuestro, es la unión de fuerzas entre nuestro estudio en Madrid, LPF, en Londres, y Pronited.

P: ¿Cuáles son los puntos fuertes o los valores diferenciadores de su proyecto?

R: Está formado por dos volúmenes conectados por una plataforma ajardinada y los edificios tienen grandes ventanales que enmarcan las vistas y se abren a los elementos más icónicos de la ciudad. Los cubos interiores que albergan los auditorios generan situaciones para acoger los usos alternativos: salas de exposiciones, cafeterías, zonas de bienvenida... Todo ello para enriquecer una oferta pública y cultural.

P: ¿Qué otros edificios o arquitectos les han inspirado para concebir este diseño?

R: Estamos al tanto de la actualidad en el mundo de la arquitectura y, por lo tanto, seguro que hay derivadas de donde habremos sacado conclusiones, pero el hecho de que sea icónico deriva de la idea inicial del proyecto: buscábamos crear un icono basado en la historia de Alicante y el resultado es un edifico que no podría estar en ningún otro sitio.

P: Hemos conocido numerosos detalles del exterior, ¿qué destacarían de los interiores?

R: Realmente hemos dedicado mucha atención al contraste entre la forma del edificio y su materialidad. La rotundidad contrasta con el método constructivo. Contará con una "piel" esmaltada que le otorgará un carácter ligero y etéreo en contrapunto de su aparente fuerza exterior. Además, es un guiño a la tradición cerámica de la Comunidad Valenciana y posee una gran inercia térmica. Es muy importante porque minimiza la dependencia energética que pueda tener el edificio.

P: Uno de los objetivos era conseguir un hito fotografiable, según se ha repetido desde las administraciones durante este año "como la ópera de Sídney". ¿Se cumplirá?

R: La Ópera de Sídney es una buenísima comparación, encantados de que se haga porque es una obra de primer nivel. Creemos que sí que va a ser un hito y un sitio muy reconocible y muy apetecible de ver. Tanto desde el exterior como de dentro hacia fuera.

P: ¿Y sobre el esparcimiento de los ciudadanos? Ese era otro de los objetivos.

R: Estamos seguro de que va a haber una programación constante que va a dinamizar el entorno y a toda esa zona. Hay paseo marítimo, hay restaurantes, hay espacios peatonales... Así que no solo va a tener un uso cuando haya eventos, sino que podrá disfrutarse a diario.

P: Ayer, algunos expertos apuntaban hacia un posible incumplimiento de las bases porque el edificio no deja libre la línea de mar como requería el certamen. ¿Qué opinan?

R: Hemos hecho un cumplimiento muy exhaustivo de las bases del concurso, pero uno de los elementos del baluarte de San Carlos era que llegaba hasta el mar y eso hemos querido mantenerlo. Además, los grandes ventanales permitirán tener un contacto directo con la línea de agua. También se ha tenido en cuenta la evacuación en caso de emergencia.

P: ¿Temen que pueda haber impugnaciones?

R: Por nuestra parte no hay ningún problema, el diseño cumple con todo y mejora lo que se solicitaba.

P: Otras voces resaltaban que al ser un concurso de anteproyectos aún es posible introducir modificaciones. ¿Cree necesario realizar algún cambio para mejorar San Carlos?

R: Efectivamente, es un concurso de anteproyecto, por lo que no cabe duda de que habrá que incorporar cambios. Aún tenemos que hablar con la propiedad y seguro que hay que ajustar el proyecto en algunos puntos. Todavía no tenemos ninguna comunicación oficial, así que no tenemos detalles sobre el tema plazos, pero estamos muy ilusionados y queremos empezar desde ya.

P: También se ha puesto el foco sobre el protagonismo del aparcamiento que conecta ambos edificios. ¿Qué les llevó a apostar por esta configuración?

R: Es una bandeja ajardinada que va a funcionar como parque público. Va a ser un espacio abierto, público y verde, con prioridad para el peatón y el ciudadano, que luego se podrá actualizar en función de los intereses. Cumple las bases, pero seguramente se le pueda dar aún más protagonismo teniendo en cuenta que el futuro Palacio de Congresos es una intervención no solo de arquitectura sino de carácter urbano.

P: ¿Qué les parecen los demás diseños?

R: Nosotros concursamos habitualmente, respetamos muchísimo a los demás y cuando no se es ganador se sufre mucho. Seguro que los otros nueve son igual de buenos, pero preferimos no opinar porque son fantásticas propuestas que respetamos muchísimo. Hemos estado en ese lado del campo.

Suscríbete para seguir leyendo