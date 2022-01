Educación se queda sin docentes de Religión para sustituciones por no saber valenciano

Varios institutos de la provincia concretan que desde el pasado mes de octubre no han podido impartir clase de Religión a sus alumnos, porque desde el momento en que han necesitado sustituir al docente de baja no les han enviado a nadie.

Las últimas instrucciones de Educación en materia de plantillas docentes, fechadas el 23 de junio de 2021, para determinar los puestos del profesorado de religión católica en los colegios e institutos de cara al curso actual 2021-22, prorrogan las publicadas el año anterior en mayo de 2020, y exponen que «la adjudicación de vacantes a estos docentes provisionales se realizará aplicando lo previsto en la Orden 3/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, por la que se determina la competencia lingüística necesaria para el acceso y ejercicio de la función docente en el sistema educativo valenciano».

Solo en las áreas denominadas castellano hablantes, como la Vega Baja, se contratan profesores sin necesidad de que dominen el valenciano, pero en el resto de localidades es necesario cumplir este requisito lingüístico con un nivel CI para poder ejercer la docencia, y expresamente se incluye a los docentes de religión católica también.

La selección de profesorado corresponde al Obispado de la diócesis Orihuela-Alicante, pero siempre cumpliendo los requisitos que se exigen desde la Conselleria de Educación, que ya tuvo problemas en este sentido el curso pasado para cubrir las bajas docentes que se iban produciendo, hasta el punto de que decidió puntualmente relajar las exigencias a la docencia para no dejar a los alumnos sin clase.

Junto al valenciano, estos profesores también están obligados, como el resto de los docentes, a haber cursado el máster de Pedagogía y disponer asimismo de un título de grado. Y en concreto deben haber completado los estudios eclesiásticos, que al menos duran cuatro años y son los que demanda la autoridad eclesiástica para impartir clases de Religión.

Desde el Obispado tienen constancia de la falta de docentes desde hace meses aunque sopesan que «está previsto cubrir las plazas cuanto antes». Y añaden que alguna nueva baja que ha surgido esta Navidad «se vuelve a cubrir el próximo 27 de enero» en que reanuda su labor el mismo docente.

El volumen de alumnado que cursa esta asignatura en la provincia ha ido aumentando un curso tras otro. Según los datos facilitados por la conselleria este curso han elegido dar Religión el 45,4% de los alumnos de Primaria en colegios públicos y un 90,6% de los matriculados en centros concertados.

En Secundaria, los matriculados en Religión suman el 43,9% de alumnado de los institutos públicos en la provincia, y el 90,7% de los que van a centros concertados en esta misma etapa educativa.

Y en el caso de Bachillerato descienden al 32,5% los estudiantes que se han matriculado en la asignatura de Religión en los institutos públicos y al 50,1% los apuntados en la concertada.

Las matrículas en Religión siguen aumentando de modo progresivo en los últimos cursos de la etapa educativa previa ala Universidad o a la Formación Profesional. En 2018-19 la eligieron en Bachillerato 6.798 alumnos, en 2019-20, 7.711 estudiantes; en 2020-21, 7.947; y este curso suman 8.014 los matriculados.

Contratos sin máster ni C1 si los propone el Obispado





Pese a que tanto desde el Obispado como desde Educación se ha informado a los institutos donde falta profesor de Religión de que la causa es que no cumplen los requisitos, desde la conselleria culpan al Obispado porque no les propone candidatos que cumplan los requisitos, y aseguran que la pega está en la formación eclesiástica, porque para no perjudicar al alumnado se facilita plaza en las adjudicaciones por vía de urgencia sin exigir ni el máster ni el valenciano en última instancia, medida que aseguran que sigue vigente este curso.