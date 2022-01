El potente anticiclón que se ha instalado en la provincia desde la semana pasada y que durará al menos hasta el domingo sigue poniendo en jaque al sector agrícola aunque las heladas de la pasada madrugada han sido menos intensas, pese a que el campo de Villena el termómetro volvió a bajar hasta los 8 grados bajo cero y en Xábia se han llegado a registrar cuatro grados negativos. Las hortalizas, y en especial la alcachofa, son los cultivos más afectados, pero sin llegar a afectar a la calidad, según una primera valoración de Asaja-Alicante que, sin embargo, ha detectado ya un aumento del 20% en los precios.

Los cítricos no se han visto afectados y la zona más castigada por el frío es el sur del Campo de Elche donde el frío ha provocado el manchado de las hojas externas de las alcachofas en el 60% de las plantaciones. En el Medio y Alto Vinalopó las heladas no han provocado daños. También se han visto afectadas algunas habas tempranas pero, de momento, no hay grandes daños. Climatología advierte, no obstante, de que el anticiclón continúa hasta el domingo y en cuanto se ponga en sol, frío. Las máximas tampoco subirán de los 14 grados en la costa y 10 en el interior. "Es un situación típica del invierno pero sí es cierto que está siendo mucho más intensa y duradera en el tiempo estancándose las temperaturas", explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

La Comunidad Valenciana ha amanecido este martes con heladas generalizadas en el interior y temperaturas mínimas significativamente bajas. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada predominará el cielo despejado con intervalos de nubosidad baja en zonas litorales al final del día. Las temperaturas no sufrirán cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en el interior septentrional. Así, Alicante registrará una mínima de 4ºC y una máxima de 14; Castellón, de 1 y 14; y Valencia, de 1 y 15ºC. El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para hoy es bajo-medio en toda la Comunidad ha informado el '112'.