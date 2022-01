Una de cada tres farmacias de la provincia ya detecta y notifica a Sanidad los casos positivos

Las farmacias de la provincia de Alicante ya han comenzado a notificar a la Conselleria de Sanidad casos positivos de covid que se detectan a través de test de antígenos. Un servicio al que se han adherido 274 boticas de la provincia de Alicante, lo que representa un 34% del total de los 808 establecimientos que hay en la provincia de Alicante, según datos aportados este martes por el Colegio Oficial de Farmacia de la provincia.

En estos dos primeros días de funcionamiento las oficinas de farmacia ya han notificado a la conselleria los primeros 500 casos diagnosticados con test de antígenos.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Alicante valoran positivamente que cerca de 300 farmacias se hayan adherido en los dos primeros días tras haber arrancado esta iniciativa y teniendo en cuenta que en las comunidades donde se ha puesto en marcha se han sumado, de media, un 30% de farmacias. «Lo más importante además es que el total de farmacias adheridas está bien repartido por toda la provincia, de manera que no hay grandes núcleos de población que se queden sin este servicio», afirma Andrés García Mongars, presidente del Colegio de Farmacia de Alicante.

Sin embargo, la gran cantidad de bajas laborales que sufre en estos momentos el sector a causa del coronavirus y los requisitos en cuanto a espacio han frenado a muchas farmacias a la hora de adherirse a este servicio, cuyo coste asumirá la Conselleria de Sanidad. «Tengo a dos trabajadores del baja, imposible asumir más trabajo», lamentaba este martes un farmacéutico de la ciudad de Alicante. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene que hacerse el test en presencia de un farmacéutico y hay que esperar 15 minutos al resultado de la prueba. Después, en caso de que el paciente dé positivo hay que introducir los datos en el ordenador. «En estos momentos no puedo dedicar a una persona a esta tarea», sostiene este farmacéutico.

Volumen de ventas

Las bajas laborales por covid se producen además en un momento en el que la demanda en los establecimientos de farmacia no baja. «Seguimos vendiendo muchísimos test de antígenos», añade este profesional, que reconoce su sorpresa porque pasadas las fiestas se siga manteniendo este elevado volumen de ventas de la prueba diagnóstica. Los propietarios de farmacias más pequeñas lamentan también que no reúnen las condiciones para prestar este servicio, ya que la toma de muestras de sospechosos de covid debe hacerse en una zona ventilada y apartada del resto de los clientes que entran a la botica.

Otros farmacéuticos consultados recelaban además del sistema por el que finalmente se cobrará este servicio. Y es que aunque desde la Conselleria de Sanidad señalaron la semana pasada que este servicio no supondrá ningún coste para el farmacéutico, boticarios consultados sostienen que de momento no saben nada de cuándo y cómo cobrarán por notificar los positivos a Sanidad. Precisamente el precio que se va a pagar por este servicio a punto estuvo de echar por tierra su arranque la semana pasada. Los farmacéuticos exigían una contraprestación económica y desde la Conselleria de Sanidad se aferraban al acuerdo inicial en el que no se hablaba de dinero. Los colegios profesionales amenazaron con repercutir finalmente el precio al paciente, hasta que finalmente Sanidad se comprometió el jueves por la noche a sumir ella el coste.

La adhesión a este programa por parte de las oficinas de farmacia es voluntario. Los pacientes deben aportar la tarjeta SIP para que sus datos se registren correctamente. Durante las últimas semanas las farmacias han adaptado su sistema informático para poder notificar los positivos que detecten. Desde la farmacia de Ignacio Díaz, en Alicante, señalaban este martes que el arranque de este servicio se está desarrollando sin ningún tipo de problema «y la comunicación con Sanidad es ágil e intuitiva».