La comunidad china resiste la crisis y confía en remontar para el verano sus negocios

Después de pasarlo «muy mal», como señala Xiao Min, propietaria de un restaurante en Alicante, la comunidad china de la provincia afronta el futuro con optimismo tras resistir una crisis, la sanitaria y económica, que provocó cierres temporales de negocios mucho antes de que los empresarios alicantinos echaran la persiana obligados por la pandemia. Restaurantes y bazares chinos sufrieron una caída de hasta el 60% en la facturación. Muchos ya han recuperado la mitad pese a las sucesivas olas del virus, aunque quebraron algunos negocios, con un éxodo a China de familias que estaban afincadas en la provincia y que optaron por retornar a su país de origen. La colonia china apunta que muchos no volverán, sobre todo los que tienen niños pequeños; pero confían en el regreso de unos 1.500 ciudadanos, en torno a la mitad de los que se fueron. Empiezan a abrir nuevos bazares y restaurantes, brotes verdes que confían en consolidar a partir del verano con el regreso del turismo porque creen que el control de la pandemia se acerca.

Cerca de 10.000 chinos residen en la provincia de Alicante, la cuarta colonia más numerosas del país, según el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística. Las asociaciones chinas coinciden en que realmente eran más de 15.000 antes de la pandemia. Los que se quedaron celebrarán el martes, casi a 9.000 kilómetros de China, el Año Nuevo del Tigre de agua, que simboliza lucha y fuerza. Ese día, el 1 de febrero, arranca el año 4720 de acuerdo al calendario lunar chino. En el país oriental se denomina también Fiesta de la Primavera: se celebra con fuegos artificiales, comidas típicas, profusión de rojo en la decoración y sobres con dinero para los niños.

Los residentes en Alicante entrarán en el Año del Tigre en familia y hay entidades que preparan actividades online. Es el caso de la Asociación de Comunicación Intercultural Bosi, que hasta el estallido del covid organizaba en Elche desfiles y ceremonias en las que se protagonizaba el ritual de pintar los ojos de un gran dragón para atraer la suerte. La última vez que se hizo, en 2019, la vicedirectora del consulado de la embajada China en España, Yan Zhang, estuvo en los actos. Preside la asociación Lili Pan, que gestiona Possymulti Intercultura, academias en las que se imparte Chino a niños españoles, chinos nacidos en España y de otras nacionalidades. La asociación difundirá a través de su web dos vídeos que ha editado una profesora para dar a conocer costumbres. Incluyen felicitaciones el alcalde de Elche; catedráticos de Universidad; el director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia; el cónsul general de la embajada de China HanYahui o el King’s College.

Interés por el idioma

Lili Pan destaca un nuevo florecimiento del interés de los españoles por el idioma Chino. «Me he dado cuenta de que más gente quiere aprenderlo y vienen a clase a Elche desde Alicante o Santa Pola. También rusos y de otros países. Somos una familia internacional». Volvió a las clases presenciales tras el confinamiento y va recuperando el alumnado tras el perjuicio de una pandemia que considera ha provocado una mayor integración y unión entre los chinos que viven en España y los nacionales. «Todos tenemos que cooperar para protegernos, es algo común. La situación nos afecta a todos por igual. El mundo es pequeño, es global». La presidenta de la asociación Bosi asegura que algunos de los que se marcharon a China ya han vuelto, pero permanecen allí «bastantes, sobre todo los que tienen niños, que se quedan a estudiar».

La Asociación Intercultural Alacant-Xina promueve también el conocimiento de la cultura china por la población local y el intercambio. Este año, explica Diana Chen, vicepresidenta y coordinadora, se adelantó la celebración de los actos al pasado fin de semana, y se festejó con talleres a los que asistieron un centenar de personas, sobre todo familias españolas, en un restaurante de Alicante. «Todo el mundo acabó muy contento, queríamos que se involucraran y lo vivieran en primera persona. Que pudieran tocar y hacerlo ellos mismos, desde las empanadillas de Año Nuevo, a caligrafía; pintar abanicos de colores, taichi, y danza del león para dar a conocer la cultura china».

Xiao Min, que vive en Alicante desde 1990 y que tiene nacionalidad española, tuvo aquí a sus hijos, y aquí han nacido sus nietos, tres generaciones de una familia china en la provincia. Salió de su país tras las protestas en la plaza de Tiananmén con visado hacia Alemania, «pero hacía mucho frío, la gente era más seria, y esto me gustó. Tengo familia en Valencia y el clima es muy bueno». Abrió un restaurante en el Pla y después se trasladó al centro de Alicante con un nuevo negocio, el asiático Zhu, que estuvo cerrado por la pandemia durante tres meses en 2020 y otros tres en 2021.

«Todo el mundo ha sufrido y ha habido muchísima preocupación, pero la gente ya está vacunada, los empleados también, yo no tengo miedo ni nada. Ahora el trabajo está un poco más flojo por la sexta ola pero tenemos mucha esperanza, los contagios no son tan graves. Veo este año mejor que el pasado, creo que ha pasado lo peor». En su caso, perdió un 30% de facturación y, aunque la actividad está aún baja por la subida de casos de covid y tuvieron cancelaciones de cenas de empresa en Navidad, coincide con otros emprendedores chinos en que este verano se puede sellar la recuperación con la vuelta de las Hogueras y otros eventos, y con la llegada del turismo.

«Muchas familias volvieron a China aunque les guste vivir al lado del mar, pero yo aquí veo futuro», afirma. En su caso, cuenta con pasaporte español y no le dan visado. Perdió los billetes que tenía para viajar a China en febrero de 2020, justo antes del covid, para visitar a su madre, de 92 años. Sus empleados chinos, antes de la pandemia, se iban un mes con sus familias coincidiendo con el Año Nuevo pero ya son dos seguidos que no pueden ir por la dificultad de viajar, el gasto en pruebas PCR y cuarentenas. «Todo el mundo está aguantando», señala. Al estar nacionalizada, Xiao no tiene los problemas de otros ciudadanos chinos en España con las cuentas bancarias ya que algunas entidades las cancelaron pese a tener negocios «bien situados» y a pagar impuestos.

A Chen Haojie no le dio miedo la situación y emprendió un negocio en el centro de Alicante, Sugar Decor, hace tres meses. Un amplio bazar donde ha tenido «una buena Navidad» en cuanto a ventas y cree que en los próximos meses «va a ir mejorando». Tenía 10 años cuando llegó a España, hace doce, con su familia, y Alicante «me gusta». Del Año Nuevo destaca el uso de pirotecnia, de ahí que las Hogueras le traigan recuerdos de su tierra natal; la comida especial con una pasta dulce para toda la familia y el regalo de dinero a los niños dentro de sobres rojos.

Changsen Zheng, presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de la Comunidad Valenciana, señaló por su parte que el covid ha tenido mucha influencia «y ha afectado a temas de negocios. La economía tiene muchas variaciones pero estamos aguantando y poco a poco vamos remontando».