La Policía tiene bajo protección a 122 menores víctimas de violencia de género en la provincia de Alicante

Viven con el miedo de sufrir un episodio de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas. Y ante ese temor, reciben la protección y vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En la provincia, 122 chicas menores cuentan con algún tipo de seguimiento por parte de la policía, según las cifras del sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Un servicio que permite ofrecer protección a esas jóvenes que han sufrido algún episodio de maltrato a pesar de su edad temprana. De ellas, según la última actualización de cifras de este sistema, hay 51 casos activos con diferente riesgo para los menores; aunque ninguno como alto o extremo.

Los niveles de riesgo se distribuyen según la intensidad de protección que necesitan esas víctimas. Porque la violencia de género tiene diferentes vertientes que van desde las llamadas telefónicas o los mensajes instantáneos hasta el control que se ejerce sobre los lugares que frecuentan, los teléfonos móviles o el maltrato psicológico o físico.

El último caso de asesinato por violencia de género de una menor de 17 años en Totana a manos presuntamente de su expareja de 19 ha vuelto a poner en el foco en los episodios de violencia machista que se dan entre los más jóvenes. Los expertos han detectado una tendencia al alza de casos entre los adolescentes. Y entre ellos, las nuevas tecnologías o las redes sociales se han convertido en el escenario de episodios donde se sienten amenazados y que se unen a otros episodios de violencia dentro de las parejas que pasa por el control o la vigilancia de la persona con la que que comparten su vida en ese momento.

Una de las entidades que en su último informe analiza los datos sobre violencia de género entre adolescentes es la ONG Save The Children. Así advierten de las consecuencias de este tipo de violencia entre los jóvenes y destacan un dato: el 25% de las adolescentes reconoce haber sufrido violencia psicológica o de control. Pero hay más entre todos los estudios sobre este tema: un 11,1% de las chicas adolescentes se ha sentido presionada para situaciones de tipo sexual en las que no quería participar por el chico con el que salen actualmente (16,9%), o por el chico con el que salían, querían salir o quería salir con ella, según datos de "La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España", de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Entre las posibles causas estaría la falta de educación en algunos ámbitos como el sexual o la percepción que tienen los adolescentes de lo que es una relación de pareja o "romántica". El psicólogo Álvaro Beltrán explicó que entre los factores para este tipo de situaciones está "la falta de educación sexual integral y en emociones". Pero también entran otras cuestiones que pueden influir en las relaciones de este tipo entre adolescentes como el acceso al visionado "de pornografía en la que se muestra a las mujeres como objetos". La forma de luchar contra esto último sería "hacer una contraeducación de ese visionado"; es decir, "dar información sobre lo que ven". De hecho, Save the Children estima que un 71,5% de chicos y un 28,8% de chicas reconoce visitar páginas de contenidos sexuales. Y el consumo cada vez empieza a una edad más temprana, a los 12 años de media, debido al "mayor acceso" que tienen los menores a él en la actualidad, según añade el psicólogo.

Pero si algo preocupa también a los expertos es la percepción que tienen los propios adolescentes de lo que es violencia de género o maltrato o no lo es en sus relaciones afectivas. El Centro Reina Sofia, en uno de sus últimos informes, indica que uno de cada cinco jóvenes cree que la violencia de género es "un invento feminista" y aumenta el negacionismo entre los menores a raíz de los mensajes de algunos partidos políticos de extrema derecha. Así, según una encuesta del Ministerio de Igualdad, la mayoría de jóvenes identifica la violencia de género como física y sexual, pero solo una tercera parte reconoce que la psicológica y el control también forman parte de ella. Pero además, el 33% de los jóvenes considera “inevitable” o “aceptable” ese control sobre su pareja en el que se le puede decir qué hacer o a quién ver. Una situación que también preocupa a los expertos quienes aseguran que es necesario "campañas de sensibilización más enfocadas a los jóvenes, sobre todo, a los más pequeños", explican algunas fuentes consultadas.

Campañas de sensibilización

Precisamente concienciar a los adolescentes sobre la violencia de género es un trabajo que lleva años sobre la mesa a través de campañas de información o de sensibilización que se elevan desde las administraciones locales o los propios centros educativos. Como la lanzada por Save the Children y denominada "#Noesamor", recogen incluso testimonios de adolescentes que sufrieron episodios de maltrato que no fueron capaces de detectar en el momento que los vivieron. Algunos de ellos con experiencias que estremecen entre personas de tan corta edad. Así, en la Comunidad Valenciana, el Instituto de la Juventud (IVAJ) lanzó la campaña "No me toques el Whatsapp", con talleres y un concurso de fotografía y vídeo dirigido a jóvenes entre los 14 y los 30 años para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de conocer y, por tanto, saber detectar, la violencia de género.