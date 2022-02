Millán Requena: «La ONU no suspenderá las relaciones internacionales porque Rusia y China lo vetarían»

El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Alicante, Millán Requena, repasa a INFORMACIÓN la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia, los futuros pasos y su repercusión.

¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto?

Se pueden localizar en la llegada de Putin y esa afirmación tan rutilante como que la desintegración de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y por lo tanto se trata de revertir las consecuencias del fin de la Guerra Fría, de la victoria del orden liberal y volver a lo que fue la Rusia zarista. En esa desintegración en 12 repúblicas es cierto que no se cumplieron los acuerdos con Rusia en el sentido de no permitir la entrada de esas repúblicas en la Alianza Atlántica, aunque algunas de ellas entraron en la OTAN. Una visión geopolítica miope y una visión de Estados Unidos como de la UE hacia las pretensiones de una Rusia incipiente como potencia global han provocado esto.

Además de hacer frente a Rusia con armas, se habla de sanciones económicas para conseguir su aislamiento, si sigue hacia adelante es porque tiene un poder económico respaldando esas acciones.

Con la guerra relámpago de Crimea y esa unión de facto de la península de Crimea le llovieron las sanciones, muy drásticas y de todo tipo: diplomáticas, económicas y sanciones a las empresas que tenían vínculos comerciales financieros con Rusia, por lo que tomó nota y modificó su mercado. Ya no iba a tener a la Europa de la Unión Europea como principal destinatario sino que abrió Rusia al gran mercado chino. En los últimos años, con China ha negociado importantes acuerdos comerciales en materias primas. Muy significativo es que ante las sanciones de Estados Unidos que afectan al gaseoducto y a las empresas que lo han construido, el Nord Stream 2, que Alemania ha paralizado, Rusia ha negociado ya con China, desde hace tiempo, un enorme gaseoducto, el Power of Siberia, que va a bombear mucho más gas y que le va a proveer del colchón económico suficiente para aguantar y que la economía y población rusa no se puedan resentir.

Así las amenazas de sanciones económicas no resultarían efectivas

Hasta la fecha lo han sido. Estados Unidos ha sido muy contundente, incluso sancionando a empresas, que no son norteamericanas, a la hora de llevar a cabo contratos con Rusia, de hecho sancionó a una empresa suiza que era la que estaba ejecutando el gaseoducto con Alemania. Sin embargo, no tuvo problema en ser sustituida por una empresa china, a la que no aplicaban las sanciones, que requieren de un estado más poderoso para que sean verdaderamente efectivas y disuasorias. Sí que lo han sido para otros estados, como es el caso de Irán, y aún así no han sido determinantes para modificar el régimen de los ayatolá.

¿Cómo afecta esto a las relaciones de la provincia con Ucrania?

La provincia de Alicante cada vez tiene más vínculos con Rusia. De momento las sanciones se están haciendo contra bienes, contra políticos, responsables de empresas rusas, gasísticas y petroleras, pero si fueran a gran escala sí que podrían afectar al suministro de bienes y servicios, de la provincia y también de Rusia. Aunque no creo que afecte a la suspensión de las relaciones comerciales de forma absoluta, así como a la interrupción de las comunicaciones, que de imponerse dependerían del único órgano competente que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no lo va a hacer porque entre los 5.000 permanentes está la propia Rusia y China que lo vetarían. Entonces estas sanciones también dependen de lo que quiera hacer la Unión Europea y de lo que valore el perjuicio que podría ocasionar a las empresas de la provincia de Alicante, y muy particularmente de Alemania, donde los vínculos económicos son mucho más sólidos todavía.

¿Y en el caso de las relaciones con Ucrania?

También. El volumen es inferior que con Rusia, pero en los últimos tiempos Ucrania exporta productos agrícolas como maíz o trigo y es un suministrador importante en virtud del acuerdo de Asociación y Cooperación de la UE y efectivamente puede perjudicar. Por supuesto, las sanciones son únicamente para Rusia, pero también para aquellas zonas controladas por los insurgentes prorrusos.

Si el conflicto aumenta, esa exportación se vería afectada.

Efectivamente, las relaciones internacionales ya se están resintiendo. Si el conflicto se extiende a todo el país, que no lo creo, especialmente a las grandes ciudades, perjudicaría a la reputación internacional de Rusia, que ya de por sí está dañada. Aunque el conflicto parece que no se va a solucionar en cuestión de días, ni de semanas, creo que se va a localizar en las partes del este de Ucrania, Odesa también, pues está el control del Mar Negro.

El número de vecinos de estos países en la provincia ha aumentado, ¿lo hará más próximamente?

En 2014 se incrementó el número de residentes ucranianos, muchos de ellos pidieron protección humanitaria o asilo, directamente. Recuerdo a alguna persona de Donbás cuando estaba empezando la guerra. Esto ha provocado un aumento de personas de nacionalidad ucraniana en la provincia que vienen y van a venir huyendo del conflicto y que, evidentemente, algunos de ellos estarán protegidos bajo la figura de refugiado, pero la mayoría de ellos también estarán protegidos por la protección humanitaria, que es la que se les da a aquellas personas que temen por su vida y están en una zona de conflicto evidente como es Ucrania.