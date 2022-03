El PSOE alerta que el retraso en las obras del IES Virgen del Remedio pone en peligro el nuevo curso

Los cerca de 300 alumnos del IES Virgen del Remedio afectados por las grietas detectadas en el edificio de ciclos formativos que obligaron a cerrar este inmueble, no podrán volver a sus clases el próximo septiembre si Barcala no declara de urgencia las obras para arreglar los desperfectos. “Una vez más se demuestra la falta de empatía que tiene este Alcalde con la educación pública”, ha indicado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

Los responsables de Educación del PSOE de Alicante, Trini Amorós e Ignacio González, junto al secretario general de Juventudes Socialistas, Miguel Ángel Gomis, y el ya mencionado Miguel Millana, mantuvieron una reunión con la dirección, la AMPA y alumnado del IES Virgen del Remedio en la que abordaron la grave situación a la que se enfrenta una parte de la comunidad escolar del instituto por la “negligente gestión” de un alcalde que "no ha cumplido los compromisos adquiridos con el instituto una vez detectadas las grietas por fallos estructurales de un edificio aún en garantía", según los informes realizados por la Universidad de Alicante.

Trini Amorós ha indicado que es "inadmisible" que no se declare la urgencia de la obra. "Si a Barcala no le parece urgente que 300 alumnos puedan cursar sus estudios con normalidad en las aulas en las que tienen las garantías y los medios para cursarlos es que está muy muy alejado de las necesidades de la población alicantina. Si esta cuestión no es urgente para el alcalde de los alicantinos nos urge un cambio de gobierno municipal ya”.

Ignacio González ha manifestado el respaldo del PSOE a las movilizaciones que emprenderá la AMPA del instituto: "Con Barcala en el gobierno la comunidad educativa de Alicante se ha visto obligada a las continuas movilizaciones contra el Ayuntamiento por la paralización y obstaculización del plan Edificant y ahora por negarse a realizar una obra de 70.000 euros. Barcala desprecia continuamente a la educación pública, la educación que miles de familias han elegido libremente para sus hijos e hijas".

El secretario general de Juventudes Socialistas, tras el encuentro mantenido con el alumnado del centro educativo, ha expresado que "la educación es un derecho, no una carrera de obstáculos. Es inadmisible que los alumnos hayan de levantarse a las cinco de la mañana para recibir una clase a las nueve por la cantidad de desplazamientos a los que obliga tener el centro cerrado. Alicante necesita un alcalde que trabaje por todos los alicantinos no solo por aquellos en edad de votar."