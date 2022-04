Una cuarta asociación critica que se cuestione la honorabilidad del tribunal y opositores a la Policía Local

Tras el respaldo de tres asociaciones de mandos de Policías Locales por los ataques al tribunal de la oposición de Alicante bajo sospecha de enchufismo, la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (UNIJEMPOL-CV) también ha mostrado su rechazo por las reacciones de algunos responsables políticos sobre el presunto nepotismo y ha expresado que considera "una falta de respeto a la honorabilidad de los miembros de los tribunales de selección y opositores que aprueban las plazas convocadas" que lancen "comentarios y anuncien determinadas acciones cuando ni siquiera se aportan unos mínimos indicios de prueba acerca de que lo que se denuncia es cierto".

Según UNIJEMPOL, la Agencia Valenciana Antifraude recibe las denuncias de forma anónima y no exige que se aporten pruebas de ninguna clase, por lo que ahí empieza su labor y no la de los políticos, a los que piden prudencia y que no realicen "afirmaciones sin sentido".

La asociación recuerda que cualquiera que tenga pruebas de que se ha cometido alguna irregularidad "tiene los tribunales para demandar, y debe hacerlo, en búsqueda de la justicia. No será la primera, ni la última vez, que los tribunales del orden contencioso-administrativo anulan una oposición (y no solo de agentes de la Policía Local)".

Este colectivo resalta también la falta de respeto "a la honorabilidad de los agentes, algunos de ello/as con más de cinco años de interinaje (algunos hasta 18 años), y alguno más de academia, que acaban aprobando, después de mucho estudio y mucho patrullaje, con la sospecha que lo hacen por amistad o por relación familiar con algún miembro del tribunal de selección". Consideran que se merecen un respeto después del tiempo que llevan.

UNIJEMPOL señala además que en 2007 la legislación nacional retiró a funcionarios interinos, representantes sindicales y representantes políticos de las oposiciones a funcionarios. "En nuestro caso, la selección de los miembros del tribunal está tasada, y este tribunal actúa con plena independencia de la Administración convocante y bajo su responsabilidad, por lo que algunas sospechas sistemáticas decaen por su propio peso".

La asociación precisa que la presencia de los técnicos en las oposiciones "no es un deseo o un capricho, es una obligación establecida por la normativa, obligación esta de la que nadie puede abstenerse si no se dan unas causas tasadas". En el caso de las oposiciones de agentes de la Policía Local, el presidente siempre debe ser el jefe del Cuerpo, "el secretario/a el de la Corporación, dos vocales nombrados por el IVASPE, y solo un miembro de los cinco es de designación de la Alcaldía".