Problemas con la acogida en la provincia de Alicante de perros y gatos procedentes de Ucrania

Muchas de las familias que huyen del horror de la guerra en Ucrania lo hacen con sus animales de compañía. La acogida de estos perros y gatos está suponiendo en muchas ocasiones un problema, según denuncia el Colegio de Veterinarios de Alicante.

En la provincia ya hay censados 83 perros y gatos que han llegado de Ucrania, según el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal. A su llegada estos animales deben ser sometidos a un protocolo preventivo, puesto que Ucrania es uno de los países en los que se registran más casos de rabia. De hecho, según puntualizan desde el Colegio de Veterinarios, Ucrania es el único país de Europa donde este virus sigue muy extendido entre animales y personas. Anualmente, se registran unos 1.600 casos de rabia en animales en aquel país .

El protocolo incluye un aislamiento de varios meses para los animales. Y ahí es donde surge uno de los principales problemas. “A día de hoy no existe a nivel oficial un listado de refugios para llevar a los animales y tampoco existe un listado oficial de centros donde hacer la cuarentena”, lamenta Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante. En el caso de los refugiados que no disponen de casa de amigos o familiares el problema es aún mayor, porque ni en los albergues ni en los hoteles ni en Ciudad de la Luz se admiten animales. “Nos han dicho que estaban pensando en poner carpas con jaulas en el exterior del centro de acogida de refugiados, pero todavía no hay nada decidido”, explica Del Val.

En esta situación, lamenta el presidente del colegio, algunas clínicas veterinarias de la provincia se han tenido que hacer cargo durante días de animales ante la imposibilidad e encontrar una alternativa de alojamiento para estas mascotas.

El protocolo del Ministerio y la Conselleria de agricultura establece que los animales deben ser identificados a través de un microchip e inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal, desparasitados, vacunados con la antirrábica y sometidos a una prueba serológica para comprobar sus defensas. Una tarea de control que están realizando 122 clínicas veterinarias en la Comunidad Valenciana, repercutiendo los costes del material de identificación, sanitario y del proceso documental a los colegios de veterinarios.

Otro de los aspectos que están desatendidos, a juicio de los veterinarios, es qué va a pasar a largo plazo con estos animales, cuyos propietarios han huido de un país en guerra y han llegado aquí prácticamente con lo puesto. Del Val reclama en este sentido medios y ayudas para atender a los animales que enfermen o a los que ya han llegado de Ucrania con la necesidad de tratamientos veterinarios.

“La profesión veterinaria es solidaria, pero no puede atender todos los problemas derivados de la acogida de los animales de compañía de las personas refugiadas de Ucrania”, señala Del Val. Tenemos el máximo interés, como ya estamos demostrando, en poder colaborar en este cometido, “pero entendemos que las administraciones públicas también deben establecer medidas y líneas de ayuda con las que poder cubrir tratamientos veterinarios crónicos, o de urgencia que sean necesarios realizar por el bienestar de estos animales”. El Colegio de Veterinarios ha trasladado el problema tanto al ministerio como a la conselleria, pero de momento no hay soluciones.