Inaugurado en junio de 2012, el Museo The Ocean Race es único en el mundo. Un moderno espacio interactivo dedicado a los 45 años de historia de la vuelta al mundo a vela más exigente, y cuya decimocuarta edición partirá de Alicante en enero de 2023 para terminar en Génova (Italia) en julio del mismo año con una regata costera. Y es que, desde 2008, Alicante ha sido Puerto de Salida de todas las ediciones de la regata, y lo será también de las dos próximas.

Los objetivos de este espacio son claros: transmitir la historia de la regata y sus avances en tecnología náutica, concienciar sobre la protección de los océanos, y mostrar el esfuerzo humano que este desafío deportivo supone.

El Museo The Ocean Race pertenece a la red de museos de Generalitat - y de entrada gratuita- está dotado de una avanzada tecnología multimedia e interactiva que permite conocer los barcos de vela oceánica construidos para esta regata, y cómo se vive a bordo durante los nueve meses de la competición deportiva más larga que existe. La visita incluye la Sala de Control de la regata desde donde se siguen los barcos durante la competición; un innovador centro de tecnología y comunicación vía satélite.

Vive la experiencia de la regata

Dentro del museo, podrás visitar el interior del barco de competición Brasil 1, un modelo VO70 que participó en la edición 2005-2006 de la Vuelta Al Mundo A Vela. Podrás experimentar las condiciones de vida de los tripulantes, así como las anécdotas y recovecos que esconde la embarcación.

También podrás disfrutar de la experiencia de vivir la regata como un tripulante más a través de su simulador virtual, para sentir la navegación a 25 nudos a bordo de un VO70.

Además, en el exterior puedes visitar el barco Piratas del Caribe, retirado de la primera etapa de la competición en la edición 2005-06 por un mamparo roto y una filtración en el casco. Desde diciembre de 2015, está situado en la plaza Puerta del Mar, un lugar privilegiado en la zona marítima de la ciudad de Alicante.

Agenda de actividades por el 10 aniversario:

Este mes de junio, el Museo The Ocean Race celebra su décimo aniversario y quieren compartirlo con todos los alicantinos y alicantinas, así como con sus visitantes. "No solo cumplimos 10 años, es que quedan apenas 7 meses para el inicio de la 14 edición de The Ocean Race, el evento deportivo por equipos más duro del mundo, que marcará el 50 aniversario de la regata, desde sus inicios en 1973". Por todo ello, se han ppreparado una larga lista de actividades gratuitas para todos los públicos:

El miércoles 15 de junio no puedes faltar al encuentro con algunas de las leyendas españolas de la vela oceánica. Ven a escuchar de mano de sus protagonistas cómo es dar la vuelta al mundo a vela en las condiciones más extremas imaginables:

18.45h Charla-coloquio Leyendas de The Ocean Race. Aforo limitado.

Contará con la presencia de Joan Vila, cinco veces participante y ganador de la edición 2001-02; el regatista alicantino Pepe Ribes, cuatro veces participante; Pelayo López de Merlo, participante -también alicantino- en la edición 1989-90 y Eugenia Bosco, joven regatista en The Ocean Race Europe que hizo escala en Alicante en junio del año pasado y que prepara actualmente su campaña olímpica.

La entrada es libre pero el aforo es limitado por lo que es necesario registrarse en la web del Museo para asistir.

El sábado 18 de junio habrá un evento yoga en familia para celebrar el día mundial de los océanos, donde cada gota cuenta. Por la tarde habrá un taller para toda la familia en el que se aprenderá a tomar conciencia de lo que podemos hacer por los océanos. Y para los padres y educadores, aprender a utilizar los recursos educativos gratuitos de The Ocean Race Learning:

11:00 - 11.45 h. Visita guiada al museo + Brasil 1

12:00 - 13.00 h. Yogacuentos

18:00 - 19.00 h. Taller "El Océano es nuestro héroe".

Además de visitas guiadas gratuitas todo el fin de semana; la experiencia de vivir la regata como un tripulante más a través de nuestro simulador virtual y sentir la navegación a 25 nudos a bordo de un VO70, o visitar el interior del Brasil 1, un modelo VO70 que participó en la edición 2005-2006 de The Ocean Race:

12:00 h. Visitas guiadas al museo + Brasil 1