El Ayuntamiento aprueba 18 meses después de una sentencia el paso semafórico en la avenida de Dénia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la construcción de un paso regulado por semáforos en la avenida de Dénia, en concreto entre la calle doctor Sánchez San Julián y el barrio de la Goteta. La actuación incluirá la ampliación de la aceras y la adaptación de las paradas del autobús urbano.

De esta forma, el Ayuntamiento comienza a cumplir, según apunta la Plataforma para la Movilidad Sostenible, la sentencia del paso inferior de la avenida Dénia. La ejecución proyecto del cruce semafórico, año y medio del fallo de un juez, viene obligada por el fallo judicial de la demanda que la PCM le ganó al Ayuntamiento en 2020.

En 2016, la Plataforma Movilidad Sostenible ya reclamó al Consistorio una solución al problema del cruce peatonal de la avenida de Dénia entre el barrio del Pla y la Goteta. En 2018, ante la inacción municipal, Comisiones Obreras y la Asociación Vecinal del Barrio del Pla, miembros de la PCM, presentaron una demanda contra el Ayuntamiento de Alicante para exigir una solución a la inaccesibilidad del paso inferior existente.

“En la demanda se aportó un informe pericial en el que se enumeraban hasta 31 incumplimientos y se denunciaba que el Ayuntamiento de Alicante conocía que el paso subterráneo es impracticable para personas con movilidad reducida a las que les obliga a recorrer más de 600 metros hasta el semáforo más próximo. Y todo ello para poder cruzar una avenida que apenas tiene 20 metros de calzada”, subraya la plataforma en un comunicado.

En octubre de 2020, se dictó sentencia, recuerda la PCM, en la que el juez dijo textualmente: “resulta indiscutible que el paso de peatones subterráneo no cumple con la normativa de aplicación y que debe ser objeto de una remodelación o sustitución”. En el fallo se dispuso que el Ayuntamiento debía resolver el problema en un plazo máximo de tres meses. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el “Proyecto de las obras necesarias para la instalación de cruce semafórico en la avenida de Dénia, entre la calle doctor Sánchez San Julián y barrio de La Goteta”. “En consecuencia, si no sufre más retrasos, la solución no estará construida antes de que pasen dos años desde la sentencia. Tan incomprensible como indignante. La PCM lamenta la insensibilidad en materia de accesibilidad universal del Ayuntamiento de Alicante quien ha perdido seis años”, subrayan la plataforma en un comunicado.

“Primero ignorando las demandas razonables de la ciudadanía para luego enfrascarse en los juzgados (hoy en día mantiene un recurso en el TSJCV sin visos de prosperar). Mientras, permanece un paso inferior ilegal y muy deficiente, tanto para los usuarios de sillas de ruedas, andadores o carritos de bebé y de compra como para el resto de peatones o ciclistas. Doblemente en el caso de las mujeres por la inseguridad", añaden.

“Solo queda esperar que algún día cambie la estrategia municipal y se priorice al peatón en un escenario de galopante cambio climático mientras en Alicante el coche sigue siendo el único objetivo real de la política de movilidad maquillada con el apellido inmerecido de sostenible”, concluyen.