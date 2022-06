"O me hablas en castellano o no te atiendo" han sido las palabras que una funcionaria de la Diputación de Alicante le ha espetado a una trabajadora del ayuntamiento de la Vall de la Gallinera por haberse expresado en valenciano en una conversación telefónica. Según ha explicado la trabajadora pública agraviada a la ONG Plataforma per la Llengua, no es la primera vez que sufre discriminaciones lingüísticas en sus comunicaciones con la Diputación.

La empleada del ayuntamiento llamó a la Oficina Provincial de Fondos Europeos para gestionar unas subvenciones. "En la Diputación de Alicante no es obligatorio hablar en valenciano", "o me hablas en castellano o no podemos hablar, así de claro" y "yo soy de Madrid y no conozco el valenciano" han sido algunas respuestas de la funcionaria de la Diputación a la petición de la trabajadora del ayuntamiento de poder expresarse en la lengua valenciana: “No es obligatorio que tú me hables en valenciano, por desgracia, pero si me atiendes, que yo te pueda hablar en valenciano”. La funcionaria cerró la conversación advirtiendo que "a la próxima vez no te podremos atender". Según relata la empleada del consistorio de la Vall de la Gallinera, no era la primera vez que se comunicaba por teléfono con la Diputación de Alicante. Al parecer, en otras ocasiones ya la habían discriminado por dirigirse a ella en valenciano, pero finalmente habían accedido a la posibilidad de que se pudiera expresar en su lengua materna. Esta vez, sin embargo, cansada de las continuadas discriminaciones, decidió grabar la conversación en dos audios. "Una situación propia de tiempos pasados" El alcalde de la localidad de la Marina Alta califica los hechos como "una situación propia de tiempos pasados" en una queja formal que ha elevado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que a su vez es el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. En el mismo escrito de reclamación, el primer edil solicita a la Presidencia de la Diputación que se aborde “de forma inmediata la dotación de los medios que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la legalidad vigente en materia lingüística”, citando la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), vigente desde 1983.