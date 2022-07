La alumna del grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante Candela Hernández Soler se ha alzado con el premio nacional “Adicciones: Tu punto de mira”, en la sección dedicada a carteles en la red social Instagram. El reconocimiento, que le fue entregado la semana pasada, está dotado con 600 euros de premio.

En cuarto curso del grado de Ciencias del Mar y cerca de defender el Trabajo de Fin de Grado (TFG), Hernández Soler presentó un cartel publicado en Instagram en el que dos jóvenes están frente a una puesta de sol en la playa y, en lugar de admirarla, miran a las pantallas de sus teléfonos móviles. Mediante edición fotográfica, la estudiante creó un efecto en el que parece que los jóvenes están siendo tragados por sus pantallas. A esto, añade el lema “¿Vas a dejar que te absorba?”.

Según explica la propia Hernández Soler, la idea surgió “precisamente porque estudio Ciencias del Mar. En un atardecer, me dio la impresión de que la gente estaba más pendiente de hacer la fotografía para salir bien en las redes sociales que de ver el atardecer y el mar, que eran lo importante y bonito del momento”.

En el mismo sentido, la estudiante añade que “yo también tengo redes sociales y subo fotografías, pero hemos de ser conscientes de que no todo tiene que ser estar pendientes de la foto, de las redes sociales y de las interacciones en ellas. No nos puede absorber el teléfono, tenemos que controlarlo porque si no, se convierte en una adicción y eso quise decir en el cartel”.

Programa Tu Punto

Este concurso presenta las secciones dedicadas a Vídeo, TikTok e Instragram y está organizado en el marco de Tu Punto, que es un programa dirigido a estudiantes universitarios que facilita información sobre los riesgos derivados del consumo de drogas y sobre las adicciones comportamentales, con que se favorecen procesos de reflexión crítica y estrategias de autocontrol y de limitación de riesgos. Tu Punto es un programa de la asociación PDS (Promoción y Desarrollo Social), financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad) y cuenta con la colaboración de la REUPS (Red Española de Universidades Promotoras de Salud).