La rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, acompanyada pel regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, Antonio Manresa, va inaugurar dimecres passat els Cursos d’Estiu Rafael Altamira de la UA, per primera vegada, al Castell de Santa Bàrbara, en un acte acadèmic i institucional emmarcat en el conveni signat entre la UA i l’Ajuntament per al desenvolupament d’activitats acadèmiques al Castell de Santa Bàrbara.

L’acte va celebrar un col·loqui sobre Polítiques d’Igualtat en les organitzacions, complement del Curs d’Estiu «Igualtat de gènere en l’empresa», moderat per Eva Espinar, vicerectora d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social de la UA, i amb les intervencions de Marcela Fernández, presidenta d’AEPA; Nuria Pastor, directora general del grup ESOC; i María Conejero, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alacant.

Després del col·loqui va tenir lloc la inauguració institucional, amb les intervencions de la rectora i del regidor de Cultura, després de ser presentat el programa docent per Catalina Iliescu, vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, i Larissa Timofeeva, directora del Secretariat d’Extensió, responsables dels Cursos d’Estiu de la UA.

La rectora va subratllar en la intervenció que «estem especialment satisfets de la acollida dels nostres cursos. Hem recuperat la presencialitat plena de l’estudiantat, una cosa essencial per als cursos d’estiu en què a més d’aprendre sobre els temes d’actualitat, són un punt de trobada per a gaudir dels llocs emblemàtics de la nostra província on se situen les Seus i les Aules universitàries».

En l’apartat cultural, l’acte va servir de presentació del quintet Maestoso Brass Ensemble UA, patrocinat per Vectalia, que va fer la seua primera actuació. Aquest quintet forma part dels grups de cambra de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant (OFUA), dirigida per Tobias Gossmann, i forma un altre vessant de la labor formativa i pedagògica que articula aquest projecte universitari.