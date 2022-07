La ciudad de Alicante volverá a posicionarse, nunca mejor dicho, como epicentro del SEO en España al acoger este viernes 29 de julio el mayor evento de habla hispana sobre posicionamiento en Google. La agencia alicantina Webpositer Agency y Team Platino organizan la séptima edición del congreso Seoplus, que este año tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Alicante, en la que se ha convertido ya en una cita ineludible tanto para los profesionales del SEO y el Marketing Digital como para los emprendedores digitales.

El evento estará presentado por sus fundadores Luis M. Villanueva, socio y CEO de Webpositer Agency; y Álvaro Sáez 'Chuiso', responsable de Team Platino y uno de los máximos representantes del Black Hat SEO en España. Este último ha respondido hoy a las preguntas de INFORMACIÓN y nos cuenta los secretos del SEO y sus predicciones sobre el futuro del marketing digital y el posicionamiento en buscadores.

Alicante se ha convertido en los últimos años en la capital del SEO en España, lo que muchos llaman "Alifornia". ¿Por qué cree que se da esta situación?

En Alicante aparecieron hace más de una década algunos de los primeros SEOs que comenzaron a formar y enseñar posicionamiento en buscadores: gente como Álex Navarro, Javier Gosende o mi compañero Luis M. Villanueva… Creo que tiene que ver con estos primeros SEO que aparecieron en Alicante y que crearon una “buena escuela local” que ha ido evolucionando.

¿En qué debería enfocarse una pequeña empresa de Alicante para mejorar su posicionamiento en internet?

En tener una página web funcional y útil para sus clientes que a su vez sea fácil de entender y procesar por los buscadores. Es un proceso holístico en el que las cosas deben hacerse bien desde el principio, desde la programación o la elección del CMS, el gestor que se emplee para crear la página web, hasta la atención posterior a un cliente satisfecho.

¿Cómo convencería a un pequeño empresario de Alicante para que utilice el SEO en su estrategia de marketing?

En Internet hay páginas en las que puedes pagar por reportes completos de la facturación de una empresa española. Pagaría un reporte de facturación de su competidor mejor posicionado en Google y probablemente esto sería más que suficiente para convencerle.

¿Qué diferencias existen entre el trabajo de marketing digital de las empresas españolas y de las extranjeras?

Muy a nuestro pesar, y al igual que en muchos otros sectores e industrias, en España siempre vamos por detrás del mundo angloparlante. Creo que la calidad del servicio en nuestro país es muy buena y la formación de los profesionales también, pero los sueldos siguen estando muy por debajo de lo que se podría ver en Inglaterra o Estados Unidos, por ejemplo.

¿Qué opina sobre el regreso de Google News a España? ¿Qué puede suponer esto para los medios de comunicación de nuestro país?

Todo aquel que gestione un medio vio claramente cómo afectó en el tráfico de los sitios de prensa. En España en los últimos años se había creado una “discover-dependencia” que, en realidad, estaba resultando una alternativa muy rentable, pero también estaba generando estrategias cada vez más “agresivos” y “clickbait” para pelear por el tráfico de Google Discover. Creo que el regreso de Google News a España es una gran noticia y que nunca debió desaparecer.

Hay algunos medios que están deshabilitando el AMP, la tecnología implementada por Google con el objetivo de mejorar la velocidad de carga de las páginas web en los smartphones, y parece que esto les está funcionando. ¿Cuál es su recomendación?

Probarlo. En el SEO el testing lo es todo, y en este caso no me sorprendería que hubiera resultados positivos. El framework AMP es un parche temporal para solucionar problemas actuales de velocidad de carga y adaptación del contenido que no existirán en el futuro, por lo que podemos decir que nació destinado a desaparecer tarde o temprano.

De lo que Google dice sobre el posicionamiento, ¿cuánto hay que creerse?

Google es una gran empresa y no solo tiene que tener un gran conjunto de algoritmos y mentes brillantes, también tiene que intentar “evangelizar” a los SEO de todo el mundo en hacer las cosas de la manera correcta, siguiendo sus directrices. Estas directrices son en muchos puntos muy fantasiosas, pero claro, Google nunca va a aceptar que se puede “engañar” al algoritmo. Podemos encontrar un símil en el mundo real: puedes poner papeleras en cada esquina de una ciudad, pero probablemente sea mejor idea educar a las personas para que no tiren la basura al suelo.

En los últimos años el número de profesionales y gurús del SEO no ha hecho más que aumentar. Si alguien conoce los verdaderos secretos del posicionamiento, ¿no tiene más sentido guardárselos y explotarlos que contárselos a los demás?

Lamentablemente, en el SEO no hay grandes secretos. No existe el botón mágico. Lograr posicionar un gran proyecto o empresa es un “trabajo de chinos” que consume muchos meses de esfuerzo e inversión económica, y encima los resultados no se pueden garantizar. Ya te habrás dado cuenta de que me gustan los símiles: veamos un proyecto SEO como un hijo. No hay trucos. Puedes esforzarte al 100% en criarlo, pagarle la mejor educación, formarle en valores positivos y meritocracia… Eso no te garantiza al 100% que no te vaya a salir un cantante chungo de reggaetón, pero seguramente eso no suceda. Yo me dedico a la formación en mi comunidad TeamPlatino desde el año 2015, y siempre lo he dejado meridianamente claro. Aún así, a menudo recibimos emails del tipo “¿Si me apunto cuánto tardaré en recuperar la inversión?”. Automáticamente les desaconsejamos no sólo apuntarse a TeamPlatino, sino emprender en este sector. ¿Te imaginas a una persona presentándose en la Facultad de Derecho preguntando cuánto tardará en recuperar la inversión si se licencia?

De tanta gente que actualmente está enseñando SEO, ¿qué porcentaje cree que hay de vendehúmos?

Por suerte en el SEO el porcentaje es bajo, porque nuestra industria es muy técnica y los proyectos en Google se pueden ver y parametrizar “desde fuera” con herramientas como Semrush, con lo cual es muy fácil refutar a un vendemotos. Diría que un 10% o 15%.

El actual problema en toda la formación digital no regulada es el modo en qué se vende la misma: neuromarketing agresivo, falsas promesas, funnels para “engatusar” al usuario, un contrarreloj que te hace creer que te lo vas a perder, descuentos increíbles sobre precios que nunca existieron… Creo que ahí es donde todo el sector digital tiene un problema hoy en día.

Estar al día en SEO, montar nichos, actualizar su canal de YouTube, trabajar en sus proyectos en el mundo de las criptomonedas, continuar con su empresa TeamPlatino y ser padre… ¿De dónde saca el tiempo?

No trabajo por cuenta ajena, no veo televisión, duermo pocas horas, tengo una gran compañera y soy tremendamente productivo. Tengo mi oficina, mi gimnasio y el colegio de mis hijos en mi propia casa, y sobre todo, me encanta lo que hago, para mí es un hobby, no un trabajo. Y uno no se cansa de disfrutar de su hobby.

¿Ve su futuro en España o volverá a vivir en República Dominicana u otro país?

Me veo viviendo la mitad del año en España y la otra mitad en Punta Cana, pero actualmente no es posible por mis hijos.

¿Repetiría la experiencia de su curso gratuito de iniciación al SEO o cree que se ha pasado de moda el interés masivo de la gente por montar webs para ganar dinero?

Creo que el concepto aquí es que realmente funcione, que realmente se pueda ganar dinero haciendo webs de tipo nicho. Actualmente sigue siendo así, y siempre lo ha sido desde que yo comencé a enseñarlo hace casi 10 años.

Este año en SEOplus tendremos a varios nicheros que ganan dinero con este tipo de páginas web, y aunque no es un estilo de vida, o modelo de negocio para todo el mundo, es otra forma más de vivir de Internet, y de vivir muy bien.

Usted es un firme defensor de buscarle las cosquillas a Google y probablemente el referente del Black Hat SEO en España. ¿Por qué defiende esta estrategia?

Porque aunque defiendo a Google como buscador y sé que es la mejor opción que existe, es tremendamente injusto. Al igual que en la Justicia tener un abogado caro te puede salvar de una condena de 20 años, en Google tener dinero te ayuda a estar el primero.

Cuando actúas como una hormiguita y creas un enlace en un foro para posicionarte mejor poco a poco, resulta que estás haciendo Black Hat SEO, pero cuando se lo compras por 3.000€ a un medio de prensa es un “artículo patrocinado”.

No estoy en contra de que esto suceda, es más, lo hago, pero no es justo. Creo que la posibilidad de buscarle las cosquillas al algoritmo es un acto de justicia y creo que Google lo sabe, lo entiende y por eso juega al juego de aflojar y tirar de la cuerda. Al fin y al cabo nosotros, los que hacemos Black Hat SEO, somos sus mejores testeadores y los que les hemos ayudado a convertirse en el mejor buscador del mundo.

El tema estrella: ¿qué hay de su agria relación con Romuald Fons?

Es un gran marketer y en lo personal, somos diametralmente opuestos, veo antes a Putin saliendo de fiesta con Joe Biden que yo y Romuald siendo amigos. Él hace sus cosas y tiene sus propios objetivos en la vida y yo igual.

¿Qué cree que debería cambiar en el periodismo para mejorar sus estrategias digitales y de SEO?

Creo que el periodismo se adapta al público y sobre todo a los buscadores. Las estrategias digitales de los medios de prensa están delimitadas por cómo Google muestra el contenido, en esencia: inmediatez y clickbait.

Personalmente echo en falta el periodismo de investigación de antes, pero está en contraposición con las tendencias actuales y la manera voraz en la que consumimos el contenido de actualidad.

¿Qué puede hacer un medio para mejorar en este panorama? Es muy complicado. Modificar tu estrategia cuando las reglas del juego son tan estrictas reduce todo a realizar pequeños cambios y mucho testing, como cuando me preguntaste antes sobre AMP. A esto debemos añadirle el hecho de que es relativamente fácil que un medio caiga en el sensacionalismo y en prácticas de dudosa ética periodística en favor de tener éxito ante los buscadores, un fenómeno que ha aumentado mucho estos años gracias a Google Discover.

¿Considera coherente la evolución de las SERPs (páginas que de resultados de búsqueda en buscadores) que lleva Google?

Sí, creo que lo están haciendo bien. Desde hace años hay un gran trabajo por detrás en materia de Deep learning que no vemos de manera literal en las SERPs pero que está evolucionando y aprendiendo, y a largo plazo lo veremos.

¿Tienen futuro los nichos o Google los mata poco a poco con cada core update?

Tienen futuro. Las actualizaciones de algoritmo actúan tanto hundiendo como aupando, a veces tumban muchos nichos y otras veces los hacen crecer. Eliminar los nichos y las webs pequeñas del buscador nos dejaría un panorama desolador y cada vez más cercano: grandes portales monopolizando todo.

Hace años se decía que el futuro más inminente iban a ser las búsquedas por voz... ¿Qué ha pasado con esa previsión?

Esa previsión falló, como la que decía que la llegada de las apps iban a destruir el uso de los navegadores y las búsquedas en móvil, y otras tantas.

Google es un buscador, introduces una query y te devuelve un listado de resultados en texto. Es multicanal, no le puedes pedir a la gente que consulte en voz y luego pase a leer texto entre el que tiene que elegir.

Alexa o el asistente de Google funcionan con búsquedas por voz porque les consultas con voz y te responden con voz, pero esto a día de hoy se limita solo a ciertos tipos de búsquedas informativas y básicas.

Hasta que Google no cambie el formato en el que muestra los resultados no va a haber una adopción masiva de las búsquedas de voz.

¿Cómo cree que afectará al posicionamiento SEO la llegada de la web3 y el metaverso?

Tengo que ser sincero, no tengo ni la más remota idea. Hay tantas aristas, tantos puntos a tener en cuenta y tantas probabilidades…. Que me es imposible imaginármelo.

No sé si Google está haciendo algún tipo de apuesta fuerte por esta tecnología, tal y como hizo con Android cuando llegaron los smartphones, y el mundo de la web3 está en pañales, pero algo tengo claro: me emociona mucho este camino y ha despertado en mí la misma ilusión con la que empecé en Internet en mis comienzos.

Y la pregunta del millón: ¿Cuál cree que será el futuro del SEO?

Nuestro trabajo no cambiará. Es un proceso constante de adaptación y reinvención conforme el buscador vaya evolucionando para darle el mejor resultado posible a la gente y seguir siendo el número 1. Cuando te metes en SEO, te metes en una carrera universitaria que va a durar hasta el día que te jubiles.