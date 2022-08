Un total de 81.023 (1.400 en las líneas Alicante.-Murcia y Alicante-San Vicente) usuarios nuevos se registraron ayer en España en las aplicaciones móvil y página web de Renfe, el primer día habilitado para facilitar la adquisición de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, que se activará el próximo 24 de agosto. Del total de usuarios registrados ayer, 48.175 lo hicieron a través de la web de Renfe; 22.735 en la app Renfe; 9.986 en la app Renfe Cercanías; y 127 en la web de Avlo. Los abonos están disponibles en la línea de cercanías Alicante-Murcia. El Ministerio de Transportes calcula que de los 75 millones de viajes gratuitos entre septiembre y diciembre, 1,3 millones de viajes serán en el tren de cercanías Alicante-Murcia. También se pueden sacar los bonos para viajar en los regionales que conectan Alicante y Valéncia. Para que los viajes salgan gratis debe haber un mínimo de desplazamientos en esos cuatro meses. Hay que pagar una fianza de 10 euros que devolverá después Renfe.

Renfe ha puesto en marcha toda una operativa para ofrecer a los usuarios, de una manera rápida y sencilla, los nuevos abonos para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional. Los viajeros pueden encontrar toda la información en renfe.com, donde se explica paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje gratuito, así como sus condiciones de utilización.

Una vez registrados, los clientes podrán adquirir sus abonos a partir del día 24 de agosto, siendo válidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Las aplicaciones o apps de Renfe permitirán la adquisición de los abonos recurrentes de Cercanías de forma rápida, sencilla y ágil, generando un código QR que se descargará en el teléfono móvil y que posteriormente podrá utilizarse en el control de acceso de las estaciones o en las máquinas autoventa y taquillas para obtener los billetes físicos.

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, será necesario depositar una fianza de 10 euros para cada núcleo de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional.

El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la misma se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) cumpliendo las condiciones del mismo, es decir realizar 16 desplazamientos en estos 4 meses.

Además de la app, este código QR se podrá obtener en máquinas autoventa y taquillas, aunque es recomendable el uso de las plataformas digitales y el pago con tarjeta para evitar colas innecesarias y agilizar la devolución de la fianza. Para el retorno de la misma es necesario conservar el código QR durante todo el período de vigencia del mismo. Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica, 91 919 15 67, para informar de estos abonos gratuitos.

Asimismo, los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Además, se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan OSP ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia

Los abonos se aplican en los siguientes trayectos: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; León-Palencia; Burgos-Madrid; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, podrás beneficiarte de la gratuidad de los abonos de Renfe para desplazarte a cualquier estación de tu núcleo de Cercanías.

Te contamos cómo adquirir el nuevo Abono gratuito para viajero frecuente y cómo utilizarlo. Si aún no estás registrado en nuestra App de Renfe Cercanías, hazlo ya para poder adquirir tu abono con antelación y más fácilmente.

¿Qué es y cómo puedo beneficiarme?