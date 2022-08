Dar a luz en la provincia, una experiencia diferente según el hospital

Dar a luz no es igual en toda la provincia. La tendencia de los hospitales es facilitar que la madre tenga el parto que ella desee, siempre que no haya contraindicaciones médicas. Los medios para conseguirlo, sin embargo, son diferentes. Hospitales como el Virgen de los Lirios en Alcoy o el del Vinalopó cuentan con salas específicas para que la madre pueda estar junto a su recién nacido y un acompañante tras el parto, además de con una bañera en la que se puede dar a luz o realizar los ejercicios de contracción previos al parto. Otros hospitales, en especial aquellos cuyas instalaciones suman más años, no pueden ofrecer este tipo de servicios.

El Virgen de los Lirios, en Alcoy, es la referencia por sus prácticas. La actuación de sus matronas está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como buenas prácticas para implementar en otros centros. La clave, asegura Pepa Santamaría, matrona adjunta a la dirección de Enfermería en Alcoy, es la independencia de las profesionales: "En los inicios del hospital hace 50 años las matronas eran las que estaban en presencia física y se avisaba a los ginecólogos. Ahora es diferente, claro, estamos todos en el hospital, pero se ha mantenido esa autonomía de las matronas en la atención al parto normal, aquel de bajo riesgo que no precisa de intervención médica". Las buenas prácticas de las matronas de Alcoy están recomendadas por la OMS para implantarlas en otros centros El centro alcoyano cuenta además con un manual de funcionamiento que se elaboró para definir las prácticas en las que debe intervenir cada profesional: "Define la actuación respetando el deseo de la mujer sin que disminuya la seguridad. En el manual se definen las competencias de todos los niveles del equipo y la filosofía de las competencias", indica Santamaría. Las matronas en Alcoy realizan el seguimiento desde la atención primaria en las visitas a las ecografías. Y si la mujer acude al hospital por contracciones, rotura de bolsa o diagnóstico, es también una matrona quien la atiende. "El manual es lo que se presenta a la OMS, la continuidad de cuidados durante el embarazo, el parto y el posparto; y es lo que la OMS recomienda", apunta. La mayoría de los hospitales, además, coinciden en que el objetivo es respetar el parto deseado por la madre. En el Hospital General Universitario de Alicante Doctor Balmis (HGUA) mantienen este propósito y tratan de que las mujeres estén siempre acompañadas bien por el otro progenitor o por la persona que deseen. También en las cesáreas, donde al requerir de intervención quirúrgica es más difícil conseguir este objetivo, ya que el acceso a los quirófanos cuenta con mayores restricciones. En el hospital del Vinalopó, uno de los que más partos atienden en toda la provincia al año, apuntan a que la tendencia en todos los hospitales es que los partos sean como elige la madre y a respetar su decisión. Además, destacan el trabajo de sus matronas, que indican que son de las más reconocidas en los diferentes congresos de obstetricia junto a las de Alcoy. Partos en el agua Sin embargo, los partos no son diferentes solo por la atención, sino también por las instalaciones. Los hospitales más modernos, o aquellos que han renovado sus emplazamientos en los últimos años, cuentan con tecnología y materiales más modernos. Aquellos con más años, como el HGUA o el de Elche, tienen menos avances. En el Vinalopó, las mujeres son asistidas, si lo desean, con musicoterapia. Además, los partos pueden ser asistidos en las bañeras que el hospital tiene habilitadas para las mujeres. Una circunstancia que también se da en el Virgen de los Lirios de Alcoy, aunque señalan que la bañera no es ya especialmente exclusiva de unos hospitales, como si lo era en 2010, cuando se implantó en el hospital alcoyano, siendo el primer centro de la provincia que lo hacía: "Empezamos poco a poco. Al principio, había cierta reticencia por parte de nuestros compañeros y nos daba un poco de miedo. Pero nos fundamentamos en la evidencia científica para implantarlo. Al principio empezamos solo durante la dilatación y, cuando la evidencia científica respaldó el expulsivo, también se hicieron", indica Santamaría. No todos los partos, sin embargo, pueden utilizar la bañera, como sucede en aquellos que son de riesgo. "Es algo que se explica a las mujeres", indica Santamaría, quien también añade que la bañera no se ciñe solo al uso del agua, sino que también consiste en acompañar a la mujer, que pueda escuchar al bebé y que el personal esté formado. El hospital de Elda es otro de los que utiliza la bañera tanto para el momento del parto como para la dilatación previa. En 2019, con las obras realizadas en los paritorios, el Departamento de Salud de Elda adquirió una bañera dedicada a la hidroterapia para el control del dolor durante el tiempo de dilatación de la mujer que se prepara para dar a luz. El HGUA y otros hospitales cuyas instalaciones son más antiguas, sin embargo, no cuentan con instalaciones como la bañera, pero sí con material que también se ha comenzado a utilizar en los partos, como los balones para que el parto sea más cómodo para las mujeres. Además, destacan la importancia del acompañamiento bien sea por el otro progenitor o por quien la madre desee. En Alcoy, este acompañamiento ahora se realiza también en la zona de quirófano. Santamaría indica que tiene dos fundamentos, responder a la evidencia científica de la importancia del contacto piel con piel del bebé con la madre y responder a las demandas sociales y legales: "Es importante que exista el contacto piel con piel en las dos primeras horas después del nacimiento. En los partos normales se hace desde hace muchos años, aproximadamente desde el 2004, pero en las cesáreas era más complicado. Se elaboró un protocolo y desde 2016 o 2017 se empezó a favorecer el contacto con la madre, aunque no se podía hacer en todos los casos", apunta Pepa Santamaría. La ley de salud valenciana reconoce a las mujeres el derecho a estar acompañadas en el parto y en el proceso reproductivo El 20 de abril de 2018 se actualizó la ley de salud en la Comunidad, por la que quedó legislado que las madres tenían el derecho a estar acompañadas en el parto y en el proceso reproductivo siempre que no hubiera contraindicación médica. Desde entonces, varios hospitales han comenzado a permitir que entren los padres a las cesáreas. En el Virgen de los Lirios de Alcoy ahora las tres personas (los dos progenitores y el recién nacido) acuden a la reanimación específica maternal a la zona de quirófano en la que no hay enfermos de otro tipo. Además, las matronas acompañan a las mujeres y los bebés en el proceso, algo que no sucedía antes. Este adelanto se intenta hacer también ahora en las cesáreas, desde principios de julio, y el hospital espera que, en otoño, ya pueda realizarse también en aquellas más complicadas. Fuentes de otros hospitales, como es el caso del Balmis de Alicante, señalan también que el acompañamiento es ya una de las prioridades, y que se intenta cumplir también en las cesáreas siempre que médicamente no haya contraindicaciones. Otra de estas prioridades que intentan facilitar las unidades de maternidad es el piel con piel. En Elda se consigue en el 93% de los partos vaginales y en el 43% de las cesáreas para, según indican fuentes del hospital, iniciar de manera precoz la lactancia. La pareja es, además, atendida por el personal de Enfermería y dispone de los cuidados de la matrona de planta, con el fin de resolver posibles dudas respecto a la lactancia, el cuidado del periné, del recién nacido y proporcionar consejos anticonceptivos. Uso de la epidural El uso de la epidural ha cambiado por los propios deseos de las mujeres. Fuentes del HGUA señalan que cerca del 90% de las madres que acuden a dar a luz aseguran que quieren la epidural. En este hospital, se les pone en el paritorio, aunque señalan que un parto con la epidural es más dirigido porque acelera el proceso, mientras que en aquellos que la mujer no decide utilizarla puede realizar más cambios posturales para elegir la mejor posición. Los hospitales recomiendan firmar los consentimientos de la epidural aunque no quieran usarla por si acaso "el dolor te acaba superando" En el hospital Virgen de los Lirios, cerca de 200 mujeres al año que dan a luz allí no piden la epidural porque quieren otro tipo de asistencia, señala Pepa Santamaría: "Quieren enfrentarse al parto con movilidad, cambios de postura, la bañera". Sin embargo, añade, no todas consiguen completar el parto sin usar la epidural, y recomienda que las mujeres firmen los consentimientos porque "nunca sabes cómo se va a desarrollar el parto" y, aunque creas que vas a poder realizarlo sin la epidural "si el dolor te supera la acabas pidiendo". Avances en seguridad Los hospitales de la provincia señalan que los mayores avances en las últimas décadas se han dado en materia de seguridad. Antes había más complicaciones porque los embarazos no estaban tan controlados y, en muchos casos, los ginecólogos no estaban presentes en los hospitales. Pepa Santamaría, del hospital Virgen de los Lirios, señala que desde los años 80 y 90 se medicalizan mucho los partos y que se tiende a asistirlos como una patología, pese a que la evidencia científica demuestra que hay partos que necesitan todo y otros que no. En Alcoy se intenta asistirlos desde la fisiología y añade que "cuanto menos se intervenga en partos normales, mejor". Demandas sociales Los hospitales y la legislación están atentos a las demandas sociales. Las asociaciones de madres recogen firmas en asuntos como el piel con piel o el acompañamiento de las mujeres y, en las comisiones que forman los hospitales, suele haber representantes de estos colectivos, como es el caso de Alcoy. Pepa Santamaría, matrona adjunta a la dirección de Enfermería en el Virgen de los Lirios indica que se tiende a que los partos no sean un "café para todos" sino que cada mujer tenga el que necesita y, si hay que hacer una intervención, se le explique. "Se trata de que todo paciente coja la responsabilidad conjunta con el personal sanitario", señala. Santamaría indica que, hace varias décadas, la media de episiotomías superaba el 80% en toda la Comunidad Valenciana, mientras que ahora apenas llegan al 5%. "Han bajado y no hay peores resultados, lo que indica que no hacían falta. Cada año se sacan estadísticas anuales y las analizamos para mejorar".