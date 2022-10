El Museo de Aguas de Alicante ha acogido la presentación de la 2ª edición del Festival de Arte Interactivo INTROPÍAS; impulsado desde la Concejalía de Cultura, tendrá lugar entre el 14 y el 23 de octubre en diferentes espacios de la ciudad, entre ellos, el Museo de Aguas de Alicante en el Casco Antiguo, el Centro Cultural de Las Cigarreras o la Universidad de Alicante y su museo, que exhibirán las instalaciones artísticas y albergarán los diversos talleres que ofrece el festival.

La presentación ha contado con la participación de Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante, Carlos Izquierdo, director de la muestra, y los artistas Francesc Morales, Salva Serrano y Jorge Bermejo.

Según ha declarado Sanz en relación con el Museo de Aguas de Alicante como espacio cultural, “más allá de su objetivo de concienciación medioambiental, se ha convertido en un espacio de referencia para acoger proyectos abiertos a toda la ciudadanía que organizamos gracias a la colaboración con otras instituciones. INTROPÍAS se suma a otras iniciativas recientes, como las tres ediciones del Ciclo de Arte y Medioambiente, la exhibición de obras de VideoArt Festival o del reciente Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante, FITCA. El Museo y, especialmente los `Pozos de Garrigós´, son un lugar de gran interés; este sistema de aljibes del SXIX permite aunar una morfología y acústica singulares, dotando de gran simbología a todo tipo de manifestaciones artísticas de vanguardia”.

"Era un espacio necesario en la ciudad de Alicante y para su oferta cultural y artística. Para todos los artistas que participamos es un lugar que nos permite expresarnos más libremente y sacar un poco del armario las piezas que tenemos y mostrarlas", destaca Salva Serrano, uno de los artistas que participan en el festival.

"La vida secreta dels arbes", en el Museo de Aguas de Alicante

“La vida secreta dels arbres” es el nombre de la instalación que podrá visitarse en los “Pozos de Garrigós” (junto al Museo de Aguas de Alicante), un proyecto obra de los artistas Francesc Morales y Salva Serrano y fruto de la colaboración entre la Universidad de Alicante, la Universidad de York (Canadá) y la Universidad de Delft (Países Bajos). Arquitectos, ingenieros de construcción y los citados artistas de medios digitales se han unido para construir una instalación interactiva entre Toronto, Canadá y Alicante.

"Quien acuda a la exposición va a poder encontrarse en un escenario mágico, una naturaleza artificial con un árbol con el que van a poder comunicarse a través del movimiento. El árbol responde a los movimientos. Tiene un sensor que detecta a las personas y cuando esas personas tocan zonas estratégicas se desencadenan luces y sonidos", explica Salva Serrano, artista del proyecto.

La instalación es una serie de árboles en red que permiten la interacción entre los árboles y los visitantes. El objetivo de la interacción es preguntar “¿podemos comunicarnos con los árboles utilizando los mecanismos que usan ellos?”

La interacción está inspirada en el libro “The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate-Discoveries from A Secret World” de Peter Wohlleben". Wohlleben ha descubierto que los árboles se comunican entre ellos mediante una interacción simbiótica con hongos. La instalación utiliza esta simbiosis como base para un sistema donde los visitantes pasan a formar parte de la comunicación simbiótica estimulando el hongo y afectando los árboles en una naturaleza inmersiva.

"Distancia": El público se convierte en protagonista

La programación de esta segunda edición del Festival de Arte Interactivo INTROPÍAS de Alicante está dedicada al concepto “Distancia”, del que los visitantes tendrán la posibilidad de experimentar cómo se rompe o se modifica emocionalmente. A través de la tecnología, el público se convierte en agente activo para experimentar con disciplinas como el arte digital, la captura de movimiento aplicada a modelos de interacción simbiótica y, también, más allá de un arte visual, con la estimulación de los sentidos del olfato y el oído.

Programación de INTROPÍAS en Alicante

Museo de Aguas de Alicante: del 14 al 23 de octubre.

Instalaciones artísticas (acceso gratuito).

Centro Cultural Las Cigarreras: del 19 al 23 de octubre.

Instalaciones artísticas (acceso gratuito).

Museo Universidad de Alicante: 21 de octubre.

Taller Experimentos Interactivos con Sonido (inscripción previa).

Centro de Tecnificación de Alicante: 14 de octubre y 16 de diciembre.

Taller Registro de la Realidad (inscripción previa).