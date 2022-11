El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, participa en el Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN. El alcalde recalca que los ayuntamientos están "coartados" entre la escasa financiación, las reglas fiscales vigentes y la "tramitación obsesiva". Considera la tasa turística un impuesto que va a gravar a los visitantes cuando ya pagan otras cuestiones como el IVA y rechaza de pleno su aplicación en el municipio.

¿Qué retos tiene por delante El Campello y cómo los afronta?

Son muchos. De alguna forma, todo lo que estamos hablando en este foro municipalista pone de relieve la escasa financiación que tenemos. Junto con las reglas fiscales que en su día se pusieron y lograron su objetivo pero ahora nos coartan a todos los ayuntamientos, unido a la tramitación tan obsesiva que hay, nos ha llevado a postergar mucho de los objetivos que podíamos tener tan necesarios.

¿A qué se refiere?

Una tramitación de cualquier infraestructura de un municipio es amplísima. Casi aventuraría que excede de una sola legislatura. Ahora, por ejemplo, estamos iniciando en el Ayuntamiento de El Campello la licitación de las obras del Plan Edificant y mira del tiempo que estamos hablando. Próximamente queremos llevar adelante la construcción de un nuevo cementerio. Una obra muy enorme y que llevamos toda la legislatura trabajando en ella.

¿Qué objetivos se ha marcado El Campello como municipio turístico?

A nivel general es muy importante los tres objetivos básicos que debe tener todo municipio turístico como es la Seguridad, Sanidad y Educación. En el primero, mejorar nuestra infraestructura de Policía Local; mejorar esos efectivos tanto a nivel humano como de dotación. Pero también conseguir que la Guardia Civil tenga un sitio adecuado. Tienen ahora mismo unas instalaciones alquiladas en un sitio que considero que no es el idóneo. Nosotros intentaremos firmar un convenio para que, o ellos puedan hacer el cuartel, que nosotros ya tenemos la parcela; o con algún convenio afrontar nosotros eso. Un municipio turístico que no se precie de ser seguro, no lo será. En cuanto a sostenibilidad no es solo la parte verde, ambiental; sino ser capaz de que un municipio, a lo largo del tiempo, pueda seguir siendo turístico.

¿Y en Sanidad y Educación?

En Sanidad, dos líneas. La ampliación del centro de salud. Tendremos que aportar un local que habrá que comprar. Y la creación de un ambulatorio en la zona de Muchavista, que ha tenido una expansión exponencial y está muy cercana a Alicante. El ambulatorio que tiene es muy pequeño para la población que incluso tiene en invierno. Tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos para poder desarrollar eso. También será cosa en este caso del Ayuntamiento. En Educación, acabar con las obras del Plan Edificant y mejorar algunos aspectos de nuestros centros educativos. Algo básico porque no solo queremos ser municipio turístico, sino un municipio de residencia y, esa segunda residencia que se ha transfomado en primera, es lo que demandará.

Los ayuntamientos están poniente el acento en la necesidad de más financiación...

Se está hablando mucho de que los ayuntamientos somos la primera línea de batalla, la administración más cercana pero a efectos de servicios. A efectos de recursos somos la última. Creo que no hay nadie más por detrás de nosotros. Por poner un ejemplo, hemos absorbido todos los servicios sociales que dependían de Generalitat. ¿Se nos subvenciona? Sí, pero esa subvención no llega al 60% del coste real. De alguna forma, esos servicios que los municipios tenemos que dar, tenemos que detraerlos de otros servicios porque nuestras vías de financiación son claras: el Estado, las tasas y los impuestos. Poco más tenemos. Si lo que queremos es mantener ese nivel de impuestos que no sea tan gravoso para los vecinos, solo tenemos el IBI, los de los vehículos, las basuras... y no es el momento de incrementarlos. Por lo que solo nos queda que el Estado y las comunidades autónomas nos financien de forma racional para los servicios que prestamos. Que se vean cuáles son los costes, qué administraciones somos eficientes o no y que se nos aporte adecuadamente a ello.

El turismo es importante para El Campello, ¿qué modelo se sigue?

En esta legislatura nos hemos centrado mucho en turismo nacional más que internacional, porque así el mercado hemos visto que evolucionaba. Eso nos ha beneficiado porque en, los años de pandemia, nuestros niveles tampoco han variado tanto. En ese momento de verano, el turismo nacional sí se movía. No solo queremos ser municipio turístico, que lo somos, y no renunciaremos a ello, pero cada vez necesitamos más servicios. Antes la temporada alta de salvamento y socorrismo empezaba el 15 de junio, ahora hay gente que se baña en mayo o abril. La temporada acababa a finales de septiembre, y ahora no. Lo que hace es que se tengan que ampliar los servicios. Habría que reconocerse el gasto a los municipios que de alguna forma damos atractivo turístico a toda la Comunidad Valenciana y toda la provincia.

¿Qué opina de la aprobación de la tasa turística?

Mientras yo tenga capacidad de decisión, la tasa turística no se aplicará. Lo he manifestado ahora y anteriormente, más que una tasa me parece un impuesto encubierto para gente que de alguna forma ya, con sus impuestos, está accediendo a unos servicios. Cuando va a un hotel, a un apartamento... ya aporta el IVA u otros. Es gravar una segunda vez ese impuesto.

¿Afectará a la competitividad?

Siempre he dicho que será una diferencia competitiva entre diferentes municipios que creo que no debería existir. Si somos conscientes de lo que significa la Costa Blanca, un concepto del que estoy completamente convencido, dentro de ella nos hagamos la guerra, no sería bueno para ninguno, porque perjudicaría al turismo de todos. No solo de los que no lo aplicaremos, sino también de los que sí. Yo prefiero que la gente que tiene un presupuesto para vacaciones, se lo gaste en lo que ofrece el municipio, y con eso es suficiente. La tasa es completamente desacertada.