Esta semana cuenta con dos días festivos muy esperados por los más pequeños, ya que suponen el inicio de la Navidad en muchos hogares: el día de la Constitución, 6 de diciembre, y el de la Inmaculada, 8 de diciembre. Se trata de dos festivos nacionales recogidos en el calendario laboral. Sin embargo el Consejo Escolar de cada municipio puede añadir unos días no lectivos o festivos locales en los que los colegios e institutos no tendrán clase y, en muchas ocasiones, se aprovecha para hacer estos puentes que no están fijados entre los festivos del calendario escolar de la Comunidad Valenciana o entre los nacionales.

Este año 2022 los días 6 y 8 de diciembre caen en martes y jueves respectivamente y muchos padres tienen dudas sobre si sus hijos tienen o no clase los días intermedios o posteriores. Al no estar recogido este puente en el calendario autonómico hay que acudir a los calendarios escolares locales para saber si se trata de días lectivos o festivos. Pero, a veces, no es fácil acceder a esta información o no queda suficientemente clara. ¿Qué días son festivos el puente de diciembre? Para ponértelo más sencillo en INFORMACIÓN hemos recopilado los municipios que sí hacen puente en diciembre y qué días se contemplan como no lectivos en cada uno. Te contamos cuáles son. Así es el calendario escolar de la ciudad de Alicante para el curso 2022-2023 Colegios e institutos de la provincia de Alicante: ¿en qué municipios tienen puente de diciembre? En los colegios e institutos de Alicante, Alcoy, Orihuela, Dénia y Novelda no habrá clase el viernes 9 de diciembre, por lo que tendrán puente desde el jueves 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Torrevieja, en cambio, contó con el día 5 de diciembre como no lectivo, por lo que los escolares no tienen clase desde el sábado 3 al martes 6 de diciembre. Sin embargo, en otras ciudades de la provincia como Elche o Benidorm los colegios no harán puente por lo que los únicos días en los que no habrá clase serán el 6 y 8 de diciembre.