Padres de alumnos del colegio Liceo Francés de Alicante se están movilizando para reclamar por la vía judicial al centro la devolución de parte del dinero que pagaron durante el estado de alarma. Como ya publicó este diario, una sentencia judicial acordó rebajar las cuotas un 35% a los padres de un alumno a los que el colegio demandó tras haberse negado a pagar el importe íntegro porque consideraba que el servicio recibido no era el que contrataron. La resolución ha causado una reacción en cadena de padres que quieren que se les aplique también a ellos la rebaja, motivo por el que han presentado un centenar de cartas reclamando la devolución. Sin embargo, el colegio se está negando a devolver nada asegurando que su actuación fue correcta y que consideran que no existe ninguna sentencia que les haya obligado a devolver dinero alguno. Los padres ya se están movilizando para llevar al colegio al juzgado, considerando que con su actitud está vulnerando la legislación española, unas demandas que se presentarían por separado e invocando el precedente de la sentencia dictada a finales del año pasado.

La carta es un escrito modelo que ya han presentado varios padres. En ella, recuerdan que el confinamiento durante el estado de alarma a causa de la pandemia hizo que las clases presenciales se suspendieran desde el 15 de marzo de 2020 y ya no se volvieron a recuperar hasta el siguiente curso lectivo. "A pesar de lo dispuesto en la norma (en alusión a uno de los decretos en el que se adoptaban las medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al covid), ustedes optaron por girar los recibos completos de los meses que no se impartieron con normalidad, como si nada hubiera pasado", aseguran, aunque matizan que con la excepción de de una serie de ayudas rogadas a las familias que hubiesen visto sus ingresos gravemente mermados con motivo de la pandemia. Los padres que están remitiendo las cartas sostienen que ellos concretamente no percibieron ayuda alguna, motivo por el que pagaron la cuota completa por un servicio que no recibieron. En este punto recuerdan la sentencia judicial que obligaba al centro al reducir en un 35% las cuotas de dicho periodo, "o se reconocía el derecho a una familia a obtener tal reducción". La carta termina reclamando formalmente al centro la devolución del dinero por las cuotas abonadas por la escolaridad de los meses de abril, mayo y junio del año escolar 2020. "Para el caso de que no acceda a dicha devolución de forma amistosa, tengan por seguro que acudiremos al juzgado en reclamación de dicha cantidad indebidamente cobrada, según ya ha dictaminado un juez, por parte del colegio", concluye la carta.

Negativa del centro

El Liceo Francés ya está contestando a estas cartas concluyendo que no pueden acceder a la solicitud, "toda vez que consideramos que el Liceo ha actuado debidamente en todo momento y consideramos que no existe ninguna sentencia judicial que nos exija el pago de la cuantía de cuantía alguna a ninguna familia". El colegio asegura que, por el contrario, el fallo obliga a esa familia al pago de una cuantía a favor del Liceo. En el caso enjuiciado por un juzgado de Primera Instancia de Alicante, fue el centro el que llevó a los tribunales al padre por no haber pagado la cantidad que le reclamaban. La sentencia limitaba al tercer trimestre del curso el periodo en el que los padres no tendrían que pagar las cuotas reclamadas. La reducción fue del 35%. En los casos ahora planteados, los padres ya habían pagado al colegio. Mientras que en el ya enjuiciado, la familia se negaba al abono.

Este diario trató de ponerse en contacto con el colegio para conocer su versión, pero su llamada no fue atendida. De todas maneras, en la carta con la que el centro está respondiendo a los padres se asegura que el servicio pedagógico no se interrumpió, según lo decretado tanto por el Gobierno de España como las directrices del Ministerio francés de Educación, "siendo así que por imperativo legal, se mantuvieron las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on line, siempre se resultó posible". El colegio también recuerda que puso a disposición de las familias durante la pandemia una serie de ayudas para cuya obtención solo era necesario rellenar un formulario y cumplir unos requisitos económicos objetivos.

La respuesta del centro aboca a los padres a acudir a la vía judicial para reclamar la devolución del dinero, invocando los criterios establecidos en la sentencia del juzgado de Primera Instancia seis de Alicante. Aquel fallo era firme y contra él no cabía posibilidad de recurso. Aunque las demandas todavía no se han presentado, las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en lugar de una denuncia conjunta, los padres podrían ir a los tribunales por separado, forzando un goteo de resoluciones.

Los argumentos de la sentencia

La sentencia argumentaba que, a diferencia de otros colegios privados de Alicante que sustituyeron las clases presenciales por otras on line durante el confinamiento, este centro "llevó a cabo un sistema de enseñanza a base de intercambio de e-mails y comunicaciones, "algo que distaba mucho del servicio contratado". El magistrado valoró que el confinamiento "fue una situación sorpresiva para todas las partes, pero no es menos cierto que muchos centros pudieron adaptarse a esa nueva situación, manteniendo las clases on line en su integridad, algo que no sucedió con este centro de enseñanza por lo que, en contraprestación a esa clara reducción del servicio prestado, procede moderar el porcentaje de la cuota fijada en un 35% durante los meses en que estuvo vigente el estado de alarma".