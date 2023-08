La Virgen del Remedio, patrona de Alicante, cumple 25 años desde que recibió su Coronación Pontificia. Este fin de semana realizará una procesión conjunta y extraordinaria con la Santa Faz para celebrar la efeméride, y en estos actos se podrá escuchar el himno compuesto para la ocasión por Manuel Ramos Aznar (Elche, 1968). Ramos es director de la Orquesta Barroca Valenciana y de la orquesta de la UNED en Elche, además de haber sido maestro de capilla del Misteri d'Elx y el compositor del himno de la Coronación Pontificia de la Virgen del Remedio en 1998.

¿Cómo surge la idea de componer un himno para el 25 aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen del Remedio?

Por encargo de la Archicofradía de la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Como fui el compositor hace 25 años del himno de la Coronación Pontificia, que se hizo con toda la solemnidad de aquella época, se me ha vuelto a encargar el himno del 25 aniversario, cuya conmemoración estará en los actos y tendrá su punto culminante en noviembre, con la celebración de aquella efeméride.

¿Cómo es el himno que ha compuesto?

El himno que he compuesto es, por encargo de ellos, fácil y pegadizo para que la gente del pueblo lo aprenda rápido. El arreglo está hecho para órgano, solistas y cuatro voces mixtas. En la presentación con la Banda Municipal de Alicante, se ha realizado una versión para banda, aunque pronto terminaré también la versión para orquesta.

¿En qué se diferencian este himno y el de hace 25 años?

En primer lugar, en la letra. Un autor musical, como soy yo, necesita una letra potente, con un significado que tenga arraigo entre la gente devota de la Virgen del Remedio. En aquel momento la letra fue del padre Berenguer, José Antonio Berenguer Cerdá. Era liturgista y letrista religioso, ha escrito mucho para la Diócesis de Orihuela-Alicante. La letra es el primer punto de diferencia. El letrista de esta ocasión es un alicantino del siglo XIX, Antonio Martínez Torrejón. La letra es muy significativa con la ciudad de Alicante y musicalmente tiene los mismos parámetros: unas estrofas, que hace un solista, una repetición coral polifónica y luego un estribillo como punto culminante que brille y haga que la gente se enfervorice. Esos son los ingredientes de un himno religioso, básicamente.

¿Qué representa esa letra?

Quedará como el himno de hace 25 años, que tiene una letra parecida con el "Salve reina madre nuestra..." y se interpreta cada año. Cada vez que la Virgen del Remedio participa en un acto se interpreta el himno. Un himno, al final, es el reflejo de un sentimiento cultural, en este caso cultural-religioso, pero que sirve para enfervorizar. Eso es lo que se queda. Si ahora intentas indagar, de hace 25 años mucha gente ya no estará. Y los que tuvieran en esa época 60 años, imagina los que tienen ahora. Pero ese himno de hace 25 años deja el reflejo en Alicante del estado social y religioso de aquella época. Este himno, 25 años después, va a pretender lo mismo. En 25 años yo estaré en liquidación ya [risas], pero tú que lo habrás vivido lo recordarás. Nacemos y vivimos para hacer más importante la historia de Alicante.

¿Qué recuerda de la celebración de hace 25 años?

Es bonito que todavía el compositor viva para que pueda opinar. Muchas veces interpretamos obras de arte de compositores muertos que no pueden levantarse y decir nada. Beethoven o Mozart no pueden levantarse y decir "oye, que te has pasado tres pueblos con el tempo". Entonces, el impulsor fue Ramón Egío (deán de la Concatedral de San Nicolás) junto a un equipo de gente en el que estaba yo. Se presentó en el estadio José Rico Pérez con más de 20.000 personas. Participaron varios coros, una orquesta que se hizo más grande y se hizo una gran celebración. Vinieron autoridades, ministros, obispos… En esta ocasión se quiere preparar algo parecido porque es una ocasión bonita de celebrar. En cuanto a la puesta en escena, se presenta ahora pero la idea es que en noviembre se pueda interpretar en un concierto con orquesta.

Para quien no pueda acudir a los actos de este fin de semana pero quiera escuchar este himno, ¿cuándo tendrá una nueva oportunidad?

En noviembre. Se hará otra interpretación, más centrada en los actos de la conmemoración de noviembre y queremos que sea muy importante para la ciudad. De aquí a noviembre, esto es primicia, nuestra idea es grabarlo para que haya un soporte. No con afán comercial, sino todo lo contrario, para que se pueda regalar a la gente y lo pueda interriorizar y aprender, de forma que cuando marquemos la entrada del himno el pueblo entero lo coree junto con el coro.