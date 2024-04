El doctor alicantino Enrique de Madaria, premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa

El doctor Enrique de Madaria, médico del servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y subdirector científico del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria Isabial, fundación de la Conselleria de Sanidad, ha sido reconocido con el premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa, convirtiéndose en el primer español en recibir este honor.

Un galardón que otorga la Asociación Europea de Gastroenterología (United European Gastroenterology), la entidad científica, de docencia y práctica clínica en aparato digestivo más prestigiosa de Europa, y que es está dotado de 50.000 euros destinados a financiar un proyecto de investigación.

Gracias a este premio, denominado "UEG Research Prize" y que se concede a una persona cada año, el investigador Enrique de Madaria y su equipo podrán avanzar en el tratamiento de la pancreatitis aguda, dentro del proyecto Waterland. El premio está dotado con 50.000 euros para financiar un proyecto de investigación y se entregará en octubre en Viena.

Satisfacción

"Estoy muy orgulloso y muy honrado de recibir este premio, y supone un reconocimiento importante para el trabajo que lleva haciendo nuestro grupo desde hace más de diez años en pancreatitis aguda. Nos da mucha fuerza para seguir intentando mejorar el pronóstico de los pacientes con enfermedades pancreáticas".

Doctor Enrique de Madaria — Médico e investigador

Asimismo, ha señalado que se siente muy ilusionado dado que "es el premio más prestigioso en innvestigación en mi especialidad (Digestivo) en Europa y el primer español al que se lo dan",

Su trabajo pionero en enfermedades del páncreas lo ha llevado a ser uno de los investigadores más potentes en esta patología a nivel mundial, con publicaciones en revistas como The New England Journal of Medicine; o Lancet Gastroenterology and Hepatology.

El doctor De Madaria, en el Hospital de Alicante / Jose Navarro

Investigación de excelencia

Este galardón premia la trayectoria de investigación de excelencia en el aparato digestivo a nivel europeo. Se trata del premio más prestigioso a la investigación en gastroenterología de Europa y uno de los más prestigiosos a nivel mundial.

El premio reconoce la trayectoria investigadora de excelencia de este médico, referente a nivel internacional en enfermedades del páncreas, así como la importancia del trabajo de investigación que se desarrollará con el premio.

Además del premio por su trabajo de investigación que desarrolla en el Hospital de Alicante, el científico destaca por ser promotor de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, es profesor asociado de Medicina en la Universidad Miguel Hernández.

Estudio Waterland

En este caso, el investigador destinará el premio al estudio Waterland, una investigación que involucra a más de 30 centros de 13 países y por ello la más internacional realizada hasta ahora en pancreatitis aguda, en la que se determinará cuál es el mejor tratamiento con fluidos intravenosos para una de las enfermedades digestivas que requieren ingreso hospitalario más frecuentes.

Este es el segundo premio a nivel europeo que recibe por su trayectoria investigadora.