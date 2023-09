Los videojuegos mezclados con azar se están convirtiendo en la antesala para captar a los más jóvenes para el juego, lo que ha encendido la alarma entre psicólogos y especialistas en adicciones. Su mayor preocupación en este momento es lo que denominan "la sociedad del juego de los androids": teléfonos móviles y pantallas que "están metiendo un casino" en el bolsillo de cada niño y adolescente que juega.

Estos expertos sostienen que más de un 25% de los menores de edad han apostado con dinero a algún juego de azar en contraste con lo que sucedía hace no mucho tiempo, cuando la media de edad de los jugadores estaba entre los 35 y 45 años. Ahora la mitad de los jugadores tiene menos de 35. Algo en lo que tienen mucho que ver las apuestas online sin ningún filtro ni control, las nuevas dependencias a las monedas virtuales y a la bolsa, o las ruletas en línea. Otros enemigos son el juego inmediato, como los rascas, y el público, como las loterías; y las casas de apuestas deportivas, que también "enganchan" a los adolescentes. Así como los juguetes indicados para niños de 3 años que simulan una ruleta.

Esta situación se analiza en Alicante en el marco del congreso anual de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, entidad que agrupa a las distintas asociaciones del país que luchan contra las adicciones al juego y que celebra su 23 edición. Un encuentro que se afronta con la inquietud de que los menores que apuestan online no necesitan mucho tiempo, entre seis y ocho meses, para convertirse en jugadores patológicos; y que ya se están detectando casos incluso con 15 años, aunque se advierte a los padres del riesgo latente a partir de los 10 años, edad en la que la mayoría ya tiene móvil y se inicia con los videojuegos.

El congreso se abre este viernes por la tarde con la inauguración oficial a cargo de Marta Navarro, jefa de Servicio de la Subdirección de Coordinación de Programas en representación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas; y de Francisco Ponce, secretario autonómico de la Conselleria de Sanidad, en un foro que se prolongará hasta el domingo en el Complejo San Juan con más de 300 asistentes de todo el país.

Ese día habrá oportunidad de escuchar los testimonios de jóvenes afectados. En la jornada inaugural, esta tarde, el psicólogo Fabián Villena ha apuntado la causa principal de las adicciones. "No podemos encontrar fuera lo que está dentro. En muchas ocasiones caemos en adicciones porque buscamos llenar un vacío que tenemos en nuestro interior”. El también director del Instituto de Actitudes Positivas basa su argumentación en que “si nos enfocamos en mejorar nuestra inteligencia emocional, autoconocimiento, habilidades sociales y bienestar las probabilidades de caer en una adicción disminuyen considerablemente”.

Alarma

Entre los datos que encienden la alarma de los expertos destaca el que uno de cada tres adolescentes que adquiere el hábito de apostar termina por desarrollar una adicción al juego. Así lo afirma el doctor en Psicología Social y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Rial, quien alerta de la preocupante relación de los menores con lo que se denomina las adicciones sin sustancia, como el juego online, el presencial, la dependencia de las pantallas móviles y los videojuegos. Estos son los principales "agujeros negros" que atrapan el tiempo de ocio juvenil; por lo que, coinciden, es preciso trabajar para concienciar a la sociedad del peligro que corren.

Porque, según los datos recopilados por Rial, que intervendrá mañana en el congreso, un tercio de los menores enganchados al juego presentan síntomas de angustia y el 36% han llegado a robar para seguir apostando o para pagar sus deudas. Desde la organización se trabaja sobre la premisa de que el juego adictivo es un problemas de salud mental de ahí que consideren preciso intervenir y acudir a terapias adecuadas para evitar que los jóvenes crezcan en un ambiente de consumo insano que puede propiciar la dependencia a la tecnología y el juego, activando estrategias que reconduzcan el comportamiento de los ya adictos pues "es algo que no puede esperar".

La problemática es la misma en todo el territorio, con una bajada de la edad de inicio del tratamiento. "Hoy en día todo el mundo entre las personas jóvenes tienen asimilado que lo pueden hacer todo a través del móvil y de internet. Es un peligro añadido, esa disponibilidad 24 horas que no existe en los establecimientos físicos. Y cierta intimidad, es decir, pueden estar jugando y nadie se entera aunque haya personas al lado suyo, algo que en el juego presencial tampoco pasa", afirma Máximo Enrique Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.

Gutiérrez hace hincapié en la bajada de la edad en el juego online y en "la rapidez con que se desarrolla una ludopatía, lo que llamamos el periodo de latencia. En el juego presencial una persona tardaba entre seis y ocho años en convertirse en jugador patológico, y ahora mismo estamos viendo que con el juego online y el tema de los smartphones, en cuestión de seis u ocho meses pueden haber desarrollado una ludopatía plena".

Detrás de esta problemática subyace, señala, "la simbiosis que está habiendo entre los videojuegos, que teóricamente se rigen por una legislación distinta, y los juegos que están metiendo como cajas de botín o de recompensas; micropagos de herramientas y de trajes (se puede definir la piel o apariencia de un personaje), y de distintos accesorios en el juego de los videojuegos que no dejan de ser de azar. Desde el momento en que hay azar y dinero debería estar regulado por la misma legislación que un juego de azar, y tener control de acceso, que no tienen. En los videojuegos no hay absolutamente ningún control para ver a qué edades se está jugando y a qué edades tienen acceso".

Los congresistas, por ello, profundizarán en los puntos más críticos que amenazan la salud mental de la juventud. Ramón Peña, formador del equipo del Plan Director de la Guardia Civil de Lugo, hablará este sábado de cómo la industria del juego crea productos a medida para que los jóvenes y los menores de edad encuentren placer en los videojuegos y las herramientas digitales que tienen a su alcance. “Los ya tradicionales juegos de móviles gratuitos esconden en realidad una máquina tragaperras simulada con estética de videojuego, donde un jugador puede gastar dinero sin límite, pudiendo llegar a desarrollar una ludopatía y graves problemas económicos en el entorno familiar”.

Edad mínima

¿Cuál es la edad mínima a la que están viendo adicciones? Actualmente hay casos entre menores de 15 años, a los que aún les falta bastante para tener una edad adecuada en el acceso al juego legal. Las asociaciones que intentan rehabilitar a las personas afectadas reciben cada vez más adolescentes, aunque, como indican desde la Federación Estatal, para ellas es complicado asistirles correctamente, de ahí que algunas de ellas opten directamente por derivar al menor a los servicios de salud pública "porque el tratamiento de los adolescentes está complicado ya que las estructuras que tenemos están hechas para adultos. Son principalmente terapias de grupo, aunque estén supervisadas por profesionales, psicólogos, psiquiatras y en algún caso trabajadores sociales. Con los menores hay que tener un control exquisito y un tratamiento muy particular en el que además tienen que estar sí o sí los padres".

Precisamente, los expertos alertan a las familias de que el inicio en los videojuegos es cada vez más temprano, en torno a los 10 años. "Otra cosa es el juego basado en apuestas, es más complicado que a esa edad empiece. Pero no dejan de meter un juego de caja de botín en un videojuego y no dejan de enganchar de alguna manera a esos posibles premios, así que claramente en el momento en que tienen acceso a algún tipo de juego a través de pantallas, el peligro está ahí".

De ahí que en el congreso se ponga de manifiesto que el reto de la sociedad en cuanto a prevención, información y educación es inmediato, ya no solo en la escuela sino en el propio seno de la familia. "A los padres hay que enseñarles que igual que no le dan un cuchillo o una pistola a un niño de 5 años, hay otras cosas que si se les dan van a ser peligrosas para ellos como un móvil, que no deja de ser un arma con muchísimos peligros ya no solo de ludopatía sino de otras muchas cosas más. Ellos verán si quieren que sus hijos manejen cosas peligrosas. Necesitamos informar y educar a los padres para que se tomen muy en serio lo de las pantallas".