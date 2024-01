Un callejero de cristal. Los nombres de las calles de la ciudad de Alicante demuestran que hay un techo de cristal en cuanto a referencias de mujeres en los viales alicantinos, generando un sesgo de género muy amplio. Actualmente, la capital de la provincia tan solo cuenta con el 9,71 % de calles con nombres femeninos, lo que la sitúa entre las ciudades que menos porcentaje tienen, muy por debajo de la media nacional.

Poco o nada cambió la regulación de la Ley de Memoria Histórica de 2018, que dejaba atrás hasta una treintena de calles franquistas y transformó varios nombres del pasado oscuro del país en altavoz de mujeres importantes de la sociedad alicantina. Los datos reflejados en el Callejero del Censo Electoral (INE), lugar de donde se han recogido dichas cifras, muestran un aumento poco relevante de un punto porcentual por ese hecho.

No obstante, cualquiera podría pensar que la evolución respecto al comienzo del siglo habrá sido bastante importante, pero nada más lejos de la realidad. Los datos proyectan un muy leve avance respecto a hace más de veinte años. En 2001, solo el 5,89 % de las calles referidas a personas tenían nombre de mujer, con lo que solo se ha generado un aumento de cuatro puntos porcentuales en lo que llevamos de siglo. Los datos van de la mano de la evolución general de España, donde solo el 12,7 % de las calles corresponden a nombres de mujeres, lo que significa un aumento de tres puntos porcentuales respecto a las cifras de 2001, de solo el 9,76 %.

Si observamos los viales de todas las capitales de provincia del país, Alicante se encuentra entre las 10 que menos calles con nombres de mujer tiene. La cifra más pequeña es la de Tarragona, que cuenta solo con el 6,19 %, seguida de Segovia (6,6 %), Soria (7,94 %), Oviedo (7,97 %), Zamora (8,5 %), Salamanca (8,54 %), Valencia (8,54 %) y León (9,4 %). En ese punto, se encontraría Alicante, como la novena capital con un porcentaje más bajo.

En sentido inverso, si miramos las ciudades con menos desigualdad callejera, nos encontramos con que Burgos es la capital de provincia que más nombres de femeninos tiene en sus calles, con un 23,27 %. Este dato es seguido por otras localidades como Santiago de Compostela (20,9 %), Jaén (20,67 %), Albacete (19,85 %) y Córdoba (18,31 %). Estos municipios contrarrestan los bajos datos de los antes mencionados, pero ni siquiera se acercan a cifras que puedan reflejar cierta paridad.

En relación con los datos extrapolados, la abogada feminista y exsindica de Greuges de la Comunidad Valenciana Emilia Caballero cree que el hecho de que solo el 9,71 % del callejero lleve el nombre de mujeres "no dice más que confirmar la realidad de cuál es la situación de desaparición del mapa que vivimos las mujeres". La que fuera Síndic de Greuges entre 2006 y 2009 asume que "aquí la historia se cuenta por los hombres, en la literatura solo aparecen ellos, el trabajo lo hacen ellos, el dinero lo ganan ellos... Es decir, que la situación de ninguneo que sufren las mujeres se refleja en todo. La falta de visibilización genera la desaparición de las mujeres en todos los ámbitos".

La situación es generalizada en todo el país, algo que le hace alegar "que no es casualidad". De esta forma, entiende que el callejero "confirma la situación de las mujeres respecto a los hombres" en la sociedad, "la desigualdad estructural en la que vivimos sin darnos cuenta, porque vivimos en una sociedad absolutamente masculina". Además, también se puede hablar de lo que genera a futuro esa invisibilización social: falta de referentes. "No hay que olvidar que existen mujeres en todos los espacios y en todos los ámbitos de la vida", comenta Caballero. "Y también las ha habido en la historia, pero no aparecen. Eso genera una falta de referentes para las niñas, pero también para la historia". "Que no se hable de ellas significa que acabarán desapareciendo", sentencia.

Mirada provincial

Haciendo un repaso por el callejero provincial, sorprende ver que pueblos que hay pequeñas localidades con porcentajes bastante elevados, que en alguna ocasión tienden incluso a superar la paridad de género, aunque corresponde principalmente a localidades con un número muy reducido de calles, con lo que los porcentajes pueden derivarse más a casualidades. Así, por ejemplo, Agres ha dedicado el 66,7 % de sus viales a mujeres. Le siguen otros municipios como Guadalest (50 %), Busot (42,8 %), Benimarfull (40 %), Rojales (36,8 %) o Benijofar (33,3 %).

Los datos de otras localidades con gran densidad de habitantes son también representativos: mientras que hay lugares con porcentajes superiores a la media nacional como Santa Pola (25 %), Sant Joan d'Alacant (20,39 %), Dénia (18,48 %), Torrevieja (18,21 %) o Villena (15,62 %); otros municipios apenas tienen representación femenina en sus calles como Crevillent (5,13 %), Elche (5,69 %), Benidorm (6,56 %), Novelda (7,41 %) o Calp (8,82 %).