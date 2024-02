Un bar de Alicante que sale en procesión

Alicante ya tiene su punto de encuentro alrededor de la Semana Santa. Dos hermanos de Cristo del Mar, Fernando Candela y Juan Manuel Velázquez, han abierto en la plaza Virgen del Remedio, en el entorno del Ayuntamiento, el primer bar de esta temática. Un lugar cuyo objetivo no es únicamente servir comidas y bebidas, sino servir como casa museo de esta tradición alicantina.

A cada lado del bar se puede apreciar una colección de imágenes. A mano izquierda, se encuentran representadas las casi sesenta imágenes que procesionan por Alicante durante la semana grande. A la derecha, una colección de imágenes históricas y de recuerdos de los propios fundadores del establecimiento. Muchas de ellas han sido cedidas por las hermandades y cofradías, pero también por la Junta Mayor o el Archivo Municipal de la ciudad: "Todas las imágenes que salen en Alicante están representadas ahí. Al otro lado hay un montón de imágenes antiguas de Alicante y también imágenes nuestras en distintos sitios. En una estoy yo en Sevilla, en otra está Fernando y hay algunas que en las que no salimos ninguno de los dos, pero que son históricas", explica Velázquez.

El cofundador del bar remarca que tanto él como su socio decidieron apostar por esta idea tras sentir que no había ningún lugar similar en la ciudad: "A los dos nos gusta mucho la Semana Santa, estamos muy metidos ahí. En Alicante no había nada dedicado a la Semana Santa, es el mes y se acabó, y la idea era darle algo que estuviera todo el año. En Sevilla hay muchos bares y casas de hermandades, también en otras ciudades como Granada, pero aquí no había nada". Él se había jubilado recientemente y Candela había dejado el decanato del Colegio de Abogados, ICALI, un momento que fue clave para decidirse a invertir.

Además de los dos socios, el bar lo componen por el momento un chef, un ayudante, una jefa de barra y dos camareros. La propia carta está tematizada con secciones como las parihuelas, los tronos descubiertos de las procesiones, que son los bocadillos descubiertos; o el bajo palio, nombre que han recibido los montaditos: "La carta sigue el orden de una procesión", explica Velázquez, quien apunta que, aunque todo está relacionado con la hermandad a la que pertenecen, el Cristo del Mar, toda la Semana Santa alicantina está representada en el bar.

Pilar Cortés

Inmersos en los actos previos a la Semana Santa de Alicante, el cofundador del bar señala que son varios los cofrades de la ciudad que han reservado en el bar para acudir tras estas reuniones: "Ya tenemos un montón de reservas de gente de la Semana Santa que nos ha dicho que después de los actos pasará por aquí", indica Velázquez.

De fondo, solo se escucha música de cámara o marcha procesional. Todo está relacionado con la Semana Santa: "Toda la música que hay es de cámara o marcha procesional. No vamos a tener rumba. La idea es que sea un sitio tranquilo en el que, quien venga, pueda estar a gusto", explica el cofrade.

En el futuro, esperan obtener licencia para el sótano, para convertirlo en una sala en la que realizar proyecciones y presentaciones tanto de la Semana Santa en general como de las diversas hermandades y cofradías en particular.