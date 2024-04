Educación adeuda más de un millón a profesores que formaron parte de tribunales de oposición en Alicante

Un millón de euros. Es la cantidad que adeuda la Conselleria de Educación a los profesores que formaron parte de los tribunales de las oposiciones al cuerpo de Secundaria que se celebraron en junio y julio de 2023 en la Comunidad Valenciana, según estimaciones de UGT y de los propios afectados. Para estas pruebas se constituyeron 170 tribunales con cinco miembros cada uno, un total de 850 docentes entre las tres provincias, de ellos unos 350 en territorio alicantino.

Además, el sindicato calcula en 2,5 millones más el dinero pendiente de pago a aspirantes a catedráticos por méritos cuya resolución definitiva se publicó el pasado enero y que afectaría a 3.250 personas en la Comunidad, un tercio de ellas en la provincia de Alicante. Este diario ha consultado a la Conselleria de Educación sobre los plazos previstos para los pagos y está a la espera de respuesta.

"Participé como miembro de un tribunal en las oposiciones al cuerpo de Secundaria. Pues bien, han pasado ya más de nueve meses y no hemos percibido las retribuciones económicas que nos corresponden por el desempeño de dicha labor. La cantidad aproximada en neto que se nos adeuda por los tribunales es variable, pero está entre los 1.000 euros y los 1.200 euros por miembro de tribunal, que estuvo compuesto por cinco miembros (en total más de 960.000 euros). Solo en mi especialidad hubo 3 tribunales en Alicante y 5 en Valencia. A los componentes del tribunal que venían de lejos se les adeudan hasta las dietas de todos esos días".

Catedrático

Respecto al concurso para acceso a las plazas de catedrático de Educación Secundaria, este docente participó como aspirante a una de esas plazas mediante concurso-oposición de méritos y la correspondiente evaluación de una inspectora de su desempeño. "La resolución provisional de dicho concurso se publicó el 16/06/2023, lo cual cumplía los plazos esperados. Sin embargo, la resolución definitiva se publicó el 17/01/2024, casi 6 meses después. A fecha de hoy, un mes y medio después de haber finalizado el plazo de reclamaciones a esas listas definitivas, seguimos sin tener noticias de la publicación de estos nombramientos en el DOGV. Suponen un ascenso en nuestra escasa carrera profesional y una mejora económica (un incremento retributivo mensual de más de 150 euros), que se está dilatando en el tiempo sin motivo ni explicación alguna por parte de la Conselleria de Educación".

Según explica Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública y FP de UGT Servicios Públicos en el País Valenciano, las quejas de estos docentes están más que justificadas. El sindicato lo atribuye a que las estructuras administrativas de personal previstas para la gestión y tramitación de los actos administrativos que afectan al profesorado son insuficientes y deben ampliarse tanto en los servicios centrales como en los territoriales, igual que se han hecho en otras autonomías con un volumen de profesorado similar al de la Comunidad.

Desdoblar servicios territoriales

"Pensamos que a la vista del volumen de profesorado que tenemos, 85.000 docentes, incluyendo también el de los centros concertados (17.000 docentes), necesitaríamos como mínimo desdoblar las direcciones o servicios territoriales de Valencia y Alicante, que atienden cada una más de 35.000 docentes. Desde UGT reivindicamos, porque se necesitan urgentemente, antes que colapse el sistema, una segunda dirección territorial en Valencia y otra en Alicante (total cinco servicios o direcciones territoriales, como Madrid, por ejemplo)". González Zurita recuerda que el actual modelo, con tres direcciones o servicios territoriales de Educación (uno por provincia), se constituyó con las transferencias a la Comunidad, cuando el sistema educativo tenía algo menos de 45.000 docentes, hace ya más de 30 años.

Falta de personal

Así, consideran que los retrasos en los pagos a los docentes que participan en tribunales de oposición es un ejemplo práctico de cómo influye esta falta de personal de gestión en la vida administrativa y profesional del profesorado.

"Ya se ha convertido en endémico que el profesorado que ha participado en un proceso selectivo como miembro de tribunal o de comisión de selección, no cobre sus emolumentos (retribuciones y dietas) prácticamente hasta que se tiene que organizar un nuevo proceso selectivo, un año más tarde. Por ejemplo las maestras y maestros que participaron hace dos años en las últimas oposiciones de este cuerpo, cobraron sus dietas y retribuciones prácticamente cuando ya estaba preparado el proceso de las oposiciones del actual ejercicio (hace ya más de un año) y el profesorado que participó en las oposiciones del curso pasado, todavía no ha cobrado y eso que las oposiciones finalizaron hace más de 6 meses. Una compañera nuestra finalizó su trabajo en estas oposiciones el 18 de julio de 2023 y todavía no ha cobrado, situación generalizable a todos los miembros de tribunal y comisiones de selección actuantes (170 tribunales con 5 miembros cada uno, más de un tercio en Alicante).

Al Síndic de Greuges

Con ocasión de las últimas oposiciones de maestras y maestras, UGT denunció estos hechos al Síndic de Greuges ante la falta de actuación o lentitud de la administración. "Y luego cuando se cobran las dietas y retribuciones se cobran sin pago de intereses de demora o indemnizaciones por el retraso que se ha tenido en los pagos".

En cuanto al concurso de méritos convocado para el acceso a las cátedras del profesorado de Enseñanza Secundaria y de escuelas de idiomas, "se dilata en el tiempo varios años su resolución definitiva y el nombramiento de los docentes como catedráticas y catedráticos de sus especialidades. Ello supone además el retraso en su reconocimiento profesional, moral y económico (un incremento retributivo mensual de más de 150 euros)", señala el sindicato. Desde que se cierra el expediente en la Conselleria de Educación y se manda al Ministerio suele tardar entre 6 y 9 meses su publicación en el BOE.

Esta convocatoria era de 1380 plazas, con lo que la deuda anual, a una media mensual de 150 euros, será, cuando se nombren a los seleccionados, de 2 millones y medio de euros.

Nóminas

La explicación que les da administración educativa "es siempre la misma: la falta de personal para la gestión de todos los procesos que afectan a la vida profesional y administrativa de los docentes. Desde cobrar regularmente sus nóminas –en los inicios de curso ningún interino cobra puntualmente su nómina de septiembre–, derecho a percibir puntualmente sus trienios y sexenios, o a ser nombrados funcionarios de carrera una vez han superado, por ejemplo, el proceso de estabilización por concurso de méritos, que afecta, como sabemos, a más de 7.500 docentes y que ahora mismo nadie sabe en la administración cuando se va a terminar".

González Zurita sostiene que "es un auténtico dislate, ya que estos nuevos funcionarios deben ser nombrados ya porque todos los demás procesos van condicionados a este nombramiento y reconocimiento, como es, por ejemplo el concurso general de traslados y la obtención de un destino definitivo en un colegio o un instituto. Desde UGT exigimos regularidad, eficacia y normalidad en la gestión del area de personal que nos afecta. La dirección general de Personal Docente de la Conselleria de Educación nos dice que con el equipo técnico y de personal que tienen, si se dedican a unos procesos no pueden dedicarse a gestionar los otros… y eso se traduce en demoras y retrasos inasumibles sindical y socialmente".

Requerimientos

Una situación de la que también han informado al Síndic y "pese a los requerimientos y advertencias que realiza a la administración, esta situación parece imposible de revertirse y de que los procesos se automaticen y se resuelvan en un tiempo razonable".

Volviendo al caso del procedimiento de cátedras, UGT cita por su dilación exagerada y extrema el primer proceso que regularizaba y normalizaba estas convocatorias, que se inició en 2009 y terminó 10 años después, en 2019, aunque con efectos económicos y administrativos de 2014.

"Estas dilaciones indebidas, que hemos soportado en todos estos procesos, tiene un efecto personal muy frustrante para todos los docentes que participan en ellos, dado que normalmente los seleccionados son profesionales de una larga experiencia y avanzada edad… lo que provoca que muchos de ellos no puedan ver reconocida su condición y mérito porque al momento se produce su nombramiento, este no puede consumarse porque ya hace tiempo que llegaron a la edad de la jubilación".

Asimismo, citan un caso de enero de 2024, en el que el sindicato denunció que el del profesorado que estuvo asesorando en los centros educativos sobre el Plan Digital Docente todavía siguen sin cobrar sus dietas. Dietas que afectaría a unos 400 docentes en importes de entre 40 y 500 euros.

