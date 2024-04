"Es labor de la Bellea del Foc y de la fiesta explicar que no nos eligen por una cara bonita"

Pregunta. Se despide tras un año y medio como Bellea del Foc. ¿Qué sensaciones tiene?

Respuesta. Estoy con los nervios a flor de piel, como se suele decir. Tengo sensaciones encontradas. Sé que parece una expresión baladí porque se dice muy a la ligera, pero es real. Hay gente a la que he conocido a la que a partir de ahora no voy a ver con tanta frecuencia, dejo atrás muchas experiencias y, a la vez, la sensación es bonita e ilusionante. Tengo ganas de ir a la plaza de toros. En la gala me sentí muy acogida y recibí mucho cariño.

P. ¿Cómo ha sido ser la Bellea del Foc? ¿Ha sido lo que se podía imaginar cuando salió elegida?

R. Creo que no te imaginas lo que es hasta que lo vives. El huracán de agenda, de sacrificios o de compromisos que supone todo esto, aunque lo amas y lo disfrutas, no te lo imaginas. Es sacrificado, pero merece la pena.

P. ¿Cómo va a ser su vida a partir del lunes?

R. Tengo un planazo que es irme a la Feria de Abril. Voy a despejarme, a descansar y a sentir que estoy de vacaciones para que, cuando vuelva, me pueda adaptar mejor, por así decirlo. Voy a dejarme llevar porque, aunque igual suena mal, no he tenido tanto tiempo para pensar en mí ni en mi futuro. Volveré a mis Adelitas, a mis quehaceres diarios e imagino que se me irá colocando la vida y veré hacia dónde quiero ir. Ahora mismo, no sabría decir lo que va a pasar con la Belén del futuro, que llega en unos días.

P. Adelitas es su proyecto en el que crea bisutería y manualidades personalizadas. Háblenos un poco de él.

R. Estuve intentando mantenerlo [estando en el cargo]. Nació de querer hacerle un detalle a mi hoguera cuando yo era belleza. No quise regalar el típico abanico o una taza que se queda en una esquina y no utilizas. Como en mi comisión la mayoría son mujeres, probé a hacer un detalle con resina y con flores. Lo llamé Adelitas porque el nombre de mi abuela era Adelita, de Adelaida. Falleció hace relativamente poco y fue un homenaje porque pintábamos juntas, era muy creativa, amante de su jardín y vi una oportunidad para unirlo todo. Luego, empezó a interesarse gente y, mira, nació Adelitas.

P. ¿Ser Bellea del Foc le ha ayudado a que la gente lo conozca?

R. Sí. En el momento de promoción, a la hora de subir algo a las redes sociales y me había seguido más gente o simplemente por el hecho de llevar los pendientes a un acto, me ha ayudado mucho. Ahora ya he dejado de hacerlo porque me era imposible seguir el ritmo. Dejé de ponérmelos solo para que no me preguntaran [risas]. Me daba un poco de promoción, pero llegó un punto en el que me era imposible seguir haciéndolos a la vez que estudiaba el máster y hacía mi trabajo.

P. Durante este año y medio ha vivido unas elecciones a la Federació de Fogueres, que pasó de estar dirigida por Toñi Martín-Zarco a hacerlo por David Olivares. ¿Cómo se ha vivido todo esto desde su cargo?

R. Intentas mantenerte al margen, porque al final son decisiones que no dependen de ti. Tanto en las elecciones de la Federació como en las del Ayuntamiento, en las que Luis [Barcala] se mantuvo como alcalde, pero el equipo de gobierno cambió. Te ves en situaciones que son muy ajenas a ti. Lo que intentaba tanto con las «peques» como con el equipo [sus damas de honor] era transmitirles que no teníamos que hacer campaña ni estar tensas. Nosotras íbamos a mantener el cargo. Te diría que lo he llevado normal, como si no fuera conmigo, y he intentado aplicar esa lógica.

P. Sale el resultado de las elecciones a la Federació, entra el equipo de David Olivares e insiste en su propuesta de cambiar el calendario festero, que suponía estar medio año más en el cargo. ¿Cómo recibió la propuesta?

R. Al principio pensé: «uy, qué suerte que vamos a poder repetir cosas que ya hemos vivido». Por otro lado, estoy estudiando un máster que ya había acabado a falta de entregar el trabajo final, que lo iba a hacer cuando acabara. Es verdad que te mueve toda la vida, pero a la vez teníamos ganas. Los seis meses se nos han pasado rápidos y los hemos disfrutado. Los afrontas diferente, sabes a dónde vas, pero a la vez todo es con ilusión. Soy de «lo que sucede, conviene». Si se ha alargado seis meses más, será por algo.

P. Como profesional del márketing, ¿qué le parecen los cambios que está intentando llevar a cabo la Federació en cuanto a tener más presencia digital?

R. Están apostando mucho por las redes sociales. Me parece un acierto, porque el cambio que necesita la fiesta es acercarse a ese espectro de edad de entre los 12 y los 18 años, aproximadamente. Muchos se van y, aunque luego vuelven, hay que intentar mantenerlos y que se pueda trabajar con ellos. El Fogueres Fest y este tipo de iniciativas más cercanas a la juventud creo que pueden hacer que para ellos sea más ameno estar en Hogueras.

P. Ha sido embajadora de la fiesta, pero también de la ciudad. ¿Qué cree que es lo mejor que tiene Alicante y dónde tiene el debe, en qué tiene que mejorar?

R. Lo mejor, voy a hablar de la fiesta [risas]. Eso es algo que hace València, la ciudad gira en torno a las Fallas. Voy a decir que las Hogueras son lo mejor y, a la vez, en lo que debemos mejorar, para hacer sentir a España y a todo el mundo lo que son. En Fitur, cuando fuimos a la India, se quedaban flipando con nuestras sedas o con nuestros colores. Son cosas que incluso compartimos, pero que no habíamos sabido hacerles llegar. Esa promoción de la fiesta hace que mucha gente de fuera quiera venir a conocer la ciudad.

P. Sorprendió en la gala porque se cortó el pelo esa misma mañana. ¿Por qué justo ese día en el que iba a ser protagonista y no antes o después?

R. Fue una decisión que tomé porque me parecía bonito donarlo ese mismo día y hacerlo más especial. Tenía ganas. Yo he llevado el pelo corto y tenía ganas de volver a él, así que pensé: «bueno, para hacerlo después, lo comparto con la plaza». Al final, este cargo se trata de eso, de compartir y de estar con todos. Esa sensación tan bonita de convivir con los festeros en la plaza, porque intenté hablar con todos los que pude, la quise trasladar también a ese cambio. Fue una manera de acercarme.

P. Casi cualquier persona con la que ha tenido relación en este año y medio habla muy bien de usted. ¿Es consciente de que ha dejado muy buena imagen como Bellea del Foc?

R. No sé… me lo dicen mucho y, jolín, es cierto a la Bellea del Foc siempre se le ha tenido mucho cariño. Entonces, quiero pensar que es porque me han conocido. Yo siempre he dicho que no trato con el «carguito», trato con «menganito». Entonces, espero que esa misma sensación y eso que pido lo tengan conmigo y que ese cariño sea real y sincero. Claro que me creo que me tengan ese cariño y sí, sí siento ese cariño de la ciudad y de todo el mundo.

P. Hay una hoguera este año que tiene a dos caballeros de honor acompañando a su belleza. ¿Cree que se puede llegar a normalizar que haya figuras masculinas en los cargos de representación?

R. Sé que está la petición en Federació de la figura como algo oficial, pero no tengo mucha más información sobre el tema. Creo que la fiesta es abierta a todo el mundo, que no entiende de colores, no entiende de géneros ni de cualquier otra condición. ¿Se puede abrir un nuevo camino a una nueva figura? Puede ser, pero no tengo suficiente información. No voy a decir nada más, pero porque no sé cómo está el asunto.

P. Le lanzo una más difícil. El nombre del cargo de Bellea del Foc lleva implícita una connotación negativa, en especial al compararlo con el de sus equivalentes en otras fiestas, donde suelen ser «reinas» o «festeras mayores». ¿Debería modernizarse la fiesta y buscar otro nombre o mantenerlo por tradición siendo conscientes de esa connotación?

R. Creo que es labor de cada uno de nosotros que, al igual que la «reina» tampoco es una reina, hacer entender que la «belleza» no es cuestión de belleza ni un concurso de mises. Yo eso lo tengo muy claro. Espero que el jurado en su día viese algo más en mí, de verdad. Creo que es así, no somos una cara ni un cuerpo. Al final, nos conocen, nos tratan, intentan ver lo que hay detrás de cada una de nosotras, nuestros intereses, lo que nos mueve en la vida, nuestros objetivos… y yo sentí eso durante el periodo de candidata. Es cierto que, cuando voy a cualquier sitio, siempre me dicen: «ay, qué guapa». Entonces, yo ahí intento ahondar y creo que es labor tanto mía, como Bellea del Foc, como de todos en la fiesta el dar a conocer que hay más que una imagen, no es que nos hayan elegido por una cara bonita. Es una cuestión de insistir e insistir y que, cada vez que nos digan, «ay, qué guapa», contestar: «pues, mira, te voy a explicar en qué consiste». A lo mejor soy muy pesada con eso, pero este año lo he dicho hasta la saciedad.

Belén Mora, Bellea del Foc de Alicante, se despide de su cargo como máxima representante de las Hogueras. / Alex Domínguez

P. ¿Qué es lo que más me le ha gustado de estar en el cargo?

R. Es muy díficil elegir un momento. Teniendo reciente la gala, pienso que fue un momento precioso y lo viví con una complicidad con la gente que me maravilló y me dejó extasiada. Si tuviera que elegir un momento... a lo mejor me quedaría con el pasillo de la proclamación. Cuando me giré a saludar, creo que fue un momento increíble, porque seguía en la nube de estar recién elegida.

P. ¿Las representantes del Foc de años anteriores le dieron algún consejo?

R. Sí, y me los siguen dando. Te recuerdan que tienes que estar atenta a todo porque pasa muy rápido. Este año que se ha recuperado la copa de Navidad pude hablar con muchas de ellas y merece la pena escucharlas. Su experiencia te ayuda.

P. ¿Y cuál daría usted a quien le suceda en el cargo?

R. Siempre digo lo mismo, me repito más que el ajo [risas]: que no tenga ninguna expectativa, que se deje llevar y que disfrute. La gente la llevará y la guiará y le transmitirá todo lo que el cargo tiene, que son las personas y lo que te hacen sentir.

P. ¿Cómo va a seguir vinculada a las Hogueras a partir de ahora?

R. En mi comisión. Yo era delegada artística, me encargaba de la portada del llibret… así que intentaré estar en mi comisión aportando esa visión creativa que a mí me gusta y seguiré adelante con ellos. Siempre en Alipark.