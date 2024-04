"Voy a darlo todo de mí y espero transmitir mi amor por las Hogueras"

El salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante ha sido el escenario donde la Bellea del Foc 2024, Alba Muñoz (Florida Portazgo), y su corte de honor han hecho su primera aparición pública como las nuevas Mujeres de Fuego tras la gala de elección de este sábado.

PREGUNTA: ¿Cómo se definiría?

RESPUESTA: Me considero una chica sencilla, humilde y muy apasionada de nuestras fiestas.

P: ¿Qué sintió cuando escuchó su nombre en la Plaza de Toros anoche para ser la Bellea del Foc 2024?

R: Aún estoy en una nube. Fue escuchar el nombre de mi Hoguera y todas mis compañeras me abrazaron. Recuerdo que solo podía abrir la boca, no podía hacer otra cosa aunque lo intentaba. No sé llorar bonito y fue espectacular e indescriptible. Y luego escuchar mi nombre por segunda vez es un sueño que toda mujer alicantina y festera sueña alguna vez y cree que es imposible. Espero representar y estar a la altura de lo que nuestra Fiesta y ciudad se merece. Vamos a poner todo nuestro empeño en ello. La noche de ayer fue especial. Nos quedan unas semanas para poder asimilarlo.

P: 26 años lleva en las Hogueras, los mismos que tiene en la actualidad, pero ¿quién le transmite esta pasión?

R: Llevo toda mi vida en Florida Portazgo. Los grandes culpables son mi familia y en especial mi tío, que me ha enseñado todo lo que sé de la Fiesta, lo que me gusta. Le agradezco porque me enseñó cuando era pequeña y no tenía uso de razón, gracias a él sé todo lo que sé y me gusta tanto.

P: ¿Cuál es su acto favorito?

R: La plantà sin duda. Es el momento que estamos esperando durante todo el año. Otro de los momentos que más me gustan es cuando empezamos simplemente a ver las vallas en las calles. No han entrado aún los camiones y nos quedamos hasta altas horas de la noche, siempre nos dicen que el camión vendrá a una hora y llega a otra, y estamos todos los de la hoguera ilusionados con muchas ganas. Poder ver cómo llega nuestro monumento, poder preparar la hoguera... la unión que se crea con nuestra comisión desde esos días quedándonos hasta altas horas plantando. Por supuesto, también me encanta la ofrenda de flores a nuestra patrona. Además, el año pasado se la dedicamos en mi hoguera a una persona muy especial que nos dejó y fue emocionante y sentida para todos.

Alba Muñoz, Bellea del Foc 2024. / Alex Domínguez

P: ¿A quién le dedica el cargo?

R: A toda mi hoguera, Florida Portazgo, me han visto nacer y crecer. Ahí es donde me he formado y donde tengo a mis amigos, familia... También se lo dedico a toda la gente que me ha apoyado y que me quiere. Estos meses han sido espectaculares al poder sentir el calor de mi gente. Toda la vida hemos visto a nuestras candidatas y las hemos animado y aplaudido.

Alex Domínguez

P: ¿Qué cree que puede aportar a las Hogueras durante su mandato?

R: Voy a darlo todo de mí y espero transmitir mi humildad, mi cercanía y mi amor por las fiestas. Tengo 26 años, los mismos que tengo en mi Hoguera. Tengo mucha pasión y ganas de disfrutar, de enseñar y aprender de este maravilloso mundo. Tenemos una oportunidad que nos ha dado el jurado de vivir la Fiesta desde otra perspectiva y adquirir esa experiencia.

P: ¿Qué relevo generacional le ve a las Hogueras?

R: Las Hogueras, al igual que el resto de fiestas, saben adaptarse a las diferentes circunstancias y evolucionar, igual que lo hace la vida. Creo que tenemos el futuro asegurado. Cada año, cada comisionado, foguerer y la Federació aportan su granito de arena.

P: ¿Qué visión tiene de Alicante?

R: Somos gastronomía, clima... cualquier persona que vive en Alicante se queda aquí o, si se va, vuelve. Es un privilegio para mí poder representar las Hogueras, pero también a la ciudad a la que pertenezco y donde he nacido. Admiro Alicante. Espero, junto a David Olivares, llevar nuestra ciudad por bandera a todos los sitios a los que vayamos y que todo el mundo venga a vernos.

Alba Muñoz y sus Damas de Honor en su primera aparición pública tras su elección / Alex Dominguez

P: ¿Quién es el referente de la Bellea del Foc 2024?

R: Rafa Nadal. Me gusta su personalidad y siempre lo digo, es mi deportista favorito. Me parece una persona carismática y humilde. Me gusta escucharlo, he visto conferencias que ha hecho. Es una persona que me inspira.

P: ¿Cómo va a compaginar sus estudios de ADE con el cargo?

R: Tengo la suerte de estudiar la carrera en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que es a distancia. Así que lo compaginaré con todos los actos. Si hay que llevar el portátil en el tren, se lleva. Compaginaré estudios y el cargo. Este año estoy al servicio de la Fiesta, de la Federació, de nuestro presidente y de las Damas de Honor.

La Bellea del Foc de Alicante y sus damas ya posan con un ejemplar de INFORMACIÓN / Álex Domínguez

P: ¿Qué espera de este año como Bellea del Foc adulta?

R: La verdad, no lo sé. Lo único que puedo decir es que tenemos mucha ilusión todas y esperamos demostrar y que todo el mundo vea el amor que tenemos todas por la Fiesta. Queremos disfrutar y llevar nuestra mejor sonrisa allí donde vayamos.

