Ni Madrid ni Barcelona: el nuevo gran destino europeo para comprar vivienda está en la Costa Blanca

La Costa Blanca ya no puede explicarse solo como un destino de sol y playa. Tampoco como un mercado inmobiliario más dentro del mapa español. En los últimos años, Alicante se ha consolidado como uno de los grandes territorios residenciales internacionales de España, impulsado por compradores extranjeros, segundas residencias, inversión patrimonial y un estilo de vida mediterráneo que sigue funcionando como reclamo para miles de europeos.

El momento, sin embargo, ya no es el de un crecimiento sin matices. Los datos más recientes dibujan un mercado más exigente: se venden menos viviendas que en los ejercicios de mayor actividad, la financiación se ha encarecido, el acceso de la demanda local se ha complicado y los precios continúan tensionados en muchas zonas. Pero esa desaceleración no ha borrado el atractivo de la provincia. Más bien ha confirmado una realidad: la Costa Blanca mantiene una posición singular dentro del mercado residencial europeo.

La nueva etapa obliga a mirar el territorio con más detalle. Alicante no compite únicamente por clima o precio. Compite por calidad de vida, conectividad, servicios, seguridad jurídica, oferta residencial, comunidad internacional y capacidad de generar proyectos de vida a largo plazo.

Infografía / Elaboración propia

Datos clave del nuevo ciclo residencial en Alicante

La provincia de Alicante vendió 12.785 viviendas en el primer trimestre de 2026 , casi 1.100 menos que en el mismo periodo del año anterior.

, casi 1.100 menos que en el mismo periodo del año anterior. El comprador extranjero tiene un peso decisivo: en 2025, 31.010 ciudadanos de otros países compraron vivienda en Alicante , más del 20% del total nacional.

, más del 20% del total nacional. En municipios como Teulada, Orihuela, Calp, Torrevieja y Guardamar del Segura , los compradores extranjeros superan ya el 70% de las operaciones .

, los compradores extranjeros superan ya el . El presupuesto medio de los compradores extranjeros en Alicante ha pasado en cinco años de 154.038 euros a 216.602 euros , un incremento superior al 40% .

, un incremento superior al . La segunda residencia está cambiando de significado: cada vez funciona menos como vivienda ocasional de vacaciones y más como segundo hogar, inversión patrimonial o futura residencia habitual.

Un mercado más selectivo que mantiene su fortaleza internacional

Según los datos del INE recogidos para el primer trimestre de 2026, en la provincia de Alicante se vendieron 12.785 viviendas entre enero y marzo, casi 1.100 menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída, cercana al 8%, refleja un cambio de tendencia tras varios años de intensa actividad.

El ajuste se notó con más fuerza en la vivienda nueva, que descendió un 16%, hasta las 2.433 operaciones. La segunda mano, por su parte, retrocedió un 5,64%, hasta las 10.352 compraventas. La lectura de fondo es clara: el mercado sigue activo, pero en un contexto más racional y selectivo.

La segunda residencia evoluciona hacia un modelo de vivienda más estable, vinculada al estilo de vida mediterráneo. / Freepick / DIARIO INFORMACION

Comprar una vivienda es hoy más difícil para muchas familias, especialmente por la combinación de precios altos, financiación más cara y una oferta limitada en las zonas de mayor demanda. El nuevo contexto exige más esfuerzo al comprador nacional, aunque el interés internacional por Alicante sigue siendo especialmente dinámico.

La Costa Blanca sigue siendo un destino fuerte para el comprador extranjero, aunque entra en una fase distinta. La decisión de compra requiere de más información, más confianza, más análisis del territorio y una mayor capacidad de acompañamiento profesional.

La calidad de vida junto al Mediterráneo sigue siendo uno de los principales atractivos para quienes buscan vivienda. / Freepick / DIARIO INFORMACION

La Costa Blanca, uno de los mercados residenciales más internacionales del Mediterráneo

El peso del comprador internacional es una de las claves que explican la singularidad de Alicante. En los últimos años, aproximadamente la mitad de las operaciones de vivienda en la provincia han contado con presencia extranjera. Solo en 2025, 31.010 ciudadanos de otros países pasaron por las notarías alicantinas para adquirir un inmueble, más del 20% de todos los compradores extranjeros contabilizados en España.

El fenómeno es especialmente intenso en el litoral. Según datos del Colegio Notarial de València y del Ministerio de Transportes, ya hay cinco municipios alicantinos donde los extranjeros copan más del 70% de las operaciones: Teulada, Orihuela, Calp, Torrevieja y Guardamar del Segura.

Teulada es el caso más extremo, con casi el 87% de las viviendas vendidas a compradores extranjeros. Orihuela alcanza el 84%, Calp el 78%, Torrevieja el 77% y Guardamar del Segura el 71,6%. En términos absolutos, Torrevieja destaca como el municipio con mayor volumen de compraventas por parte de extranjeros, con 5.595 operaciones en 2025.

Estos datos muestran que hablar de la Costa Blanca exige bajar al detalle local. No es lo mismo Alicante ciudad que Orihuela Costa, Torrevieja, Calp, Teulada, Benidorm o los municipios del interior. Cada zona tiene su propio perfil de comprador, su propio ritmo de mercado y su propia relación entre vivienda, servicios, comunidad internacional y estilo de vida.

El mercado inmobiliario afronta una nueva etapa marcada por compradores más exigentes y proyectos de calidad. / MPC Group

De turista a residente internacional

El comprador extranjero que mira hacia la Costa Blanca ya no responde únicamente al perfil clásico del turista que adquiere un apartamento para pasar unas semanas de verano. El mercado está evolucionando hacia una figura más estable: la del residente internacional híbrido.

Este perfil combina largas estancias, teletrabajo, jubilación activa, inversión patrimonial y uso familiar de la vivienda. Para muchos compradores europeos, adquirir una casa en Alicante ya no significa solo tener un inmueble para vacaciones, sino construir una relación más continuada con la localidad.

La segunda residencia ya no es solo una vivienda de vacaciones: es un segundo hogar para compradores internacionales que buscan pasar más tiempo, invertir y construir una relación estable con la Costa Blanca.

Más del 42% de quienes compran una segunda vivienda en España pasa en ella más de cuatro meses al año y cerca de un 30% se plantea convertirla en su residencia habitual en el futuro. Entre mayo y septiembre, la ocupación media de las viviendas vendidas en los últimos años supera el 85%.

El dato cambia la lectura del fenómeno. La segunda residencia ya no es solo una vivienda de vacaciones: es un segundo hogar. Y eso tiene consecuencias directas sobre la economía local: más consumo durante el año, mayor demanda de servicios, más arraigo y una presencia internacional menos estacional.

Los compradores de mayor presupuesto también miran a Alicante

El mercado internacional de la vivienda en Alicante no solo destaca por volumen, sino también por capacidad de inversión. Según datos notariales recogidos por INFORMACIÓN, el presupuesto medio de los compradores extranjeros en la provincia ha pasado en cinco años de 154.038 euros a 216.602 euros en el primer semestre de 2025. El incremento supera el 40%.

Esa cifra se sitúa, además, cerca de 80.000 euros por encima de la inversión media de los compradores nacionales, que pagaron 137.437 euros por las viviendas adquiridas en el mismo periodo.

Los espacios comunes, la conectividad y el diseño funcional son claves en los nuevos proyectos residenciales. / Freepick / DIARIO INFORMACION

La diferencia por nacionalidades también ayuda a entender la nueva composición del mercado. Los compradores de Países Bajos encabezan el ranking de gasto medio, con 315.334 euros durante el primer semestre de 2025, por delante de los procedentes de Suiza, con 286.446 euros, y Noruega, con 276.110 euros.

Alicante ya no compite únicamente por precio o clima. La conectividad, los servicios, la seguridad jurídica, la oferta cultural, la gastronomía y la calidad residencial pesan cada vez más en la decisión de compra internacional. Esa evolución explica que determinados compradores europeos estén dispuestos a invertir más en viviendas que funcionan como segunda residencia, patrimonio familiar y posible hogar de futuro.

Un mercado internacional que también vende

La internacionalización de Alicante no se mide solo por quién compra, sino también por quién vende. Según datos del Consejo General del Notariado, el 39,59% de las 55.978 viviendas vendidas en la provincia durante 2025 pertenecían a ciudadanos extranjeros. De ellas, un 11,73% eran propiedad de extranjeros residentes y un 27,86% de no residentes.

El dato revela una realidad más compleja: la Costa Blanca ya no es solo un mercado de llegada, sino también de rotación. Parte de estas viviendas vuelve al mercado como consecuencia de cambios familiares, decisiones patrimoniales o nuevos proyectos de vida de sus propietarios internacionales

En Orihuela, el 77% de los inmuebles vendidos en 2025 pertenecían inicialmente a extranjeros. En Torrevieja, el porcentaje fue del 55,7%.

Esa evolución residencial no se limita a los principales enclaves turísticos de la Costa Blanca, sino que se extiende por el Levante y el arco mediterráneo, donde ciudades como Alicante y Murcia concentran nuevas oportunidades para vivir, invertir o establecer una segunda residencia.

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En Alicante capital, MPC Group avanza en la comercialización de Pórtico Plaza II, una promoción residencial de 53 viviendas ubicada junto al Bulevar del Pla y continuación de Residencial Pórtico Plaza. El proyecto, cuyas obras ya han comenzado, ha alcanzado cerca del 60% de las viviendas reservadas en sus primeros meses de comercialización.

La promoción ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje, trastero, piscina, jardines y zonas comunes, en un entorno pensado para combinar conectividad, servicios y calidad de vida junto al Mediterráneo.

Murcia gana protagonismo en el arco mediterráneo

La Región de Murcia gana peso dentro del arco mediterráneo tanto para compradores nacionales como internacionales.

Su combinación de calidad de vida, crecimiento urbano, servicios, conectividad y precios todavía competitivos frente a otros enclaves mediterráneos la sitúa cada vez más en el radar de quienes buscan vivienda en el sureste peninsular.

MPC Group impulsa nuevos proyectos residenciales adaptados a las necesidades actuales del comprador. / MPC Group

En este contexto, proyectos como Aura Condomina, la promoción de MPC Group en el entorno de Nueva Condomina, conectan con una demanda que busca algo más que una vivienda. La promoción cuenta con 250 viviendas y más de 17.000 metros cuadrados de zonas comunes, una propuesta vinculada a un modelo residencial donde el entorno, la comodidad, los servicios y la proyección urbana ganan protagonismo.

Murcia se suma así a la conversación sobre inversión inmobiliaria mediterránea, segunda residencia y nuevos modelos de vida urbana.

MPC Group, una referencia para entender el nuevo ciclo residencial

En un mercado inmobiliario cada vez más exigente, internacional y orientado a la calidad de vida, MPC Group se consolida como una compañía de referencia en la Costa Blanca y Murcia. Su propuesta combina conocimiento del territorio, visión de futuro y capacidad para responder a las nuevas necesidades del comprador.

La compañía, liderada por Manuel Pertusa, CEO de MPC Group, defiende un modelo residencial basado en diseño, eficiencia y valor a largo plazo, con proyectos adaptados a un cliente cada vez más informado, en un escenario marcado por la escasez de suelo finalista, el aumento de los costes de construcción, la falta de mano de obra especializada y la incertidumbre geopolítica internacional.

Alicante y Murcia reúnen hoy condiciones especialmente atractivas para invertir, vivir o disfrutar de una segunda residencia junto al Mediterráneo: clima, servicios, conectividad, seguridad y nuevas promociones pensadas para distintos perfiles. En ese escenario, MPC Group acompaña al comprador en una decisión que va mucho más allá de elegir una vivienda: elegir un proyecto de vida.