Tecnología ortopédica de vanguardia para la intervención de cadera

La operación de cadera con CORI permite alcanzar un grado de precisión superior a las intervenciones tradicionales. “Cada persona tiene una estructura ósea diferente, una movilidad específica de la pelvis y unas necesidades funcionales particulares, por lo que la precisión favorece la personalización de una intervención fundamenta para la movilidad”, comenta Jesús Mas, responsable de la Unidad de Traumatología junto con el doctor Manuel Morales.

En este punto el robot CORI actúa como una herramienta de asistencia quirúrgica capaz de proporcionar información en tiempo real durante la intervención. “Gracias a esta tecnología, el cirujano obtiene datos precisos sobre la anatomía del paciente mientras opera, permitiendo ajustar cada decisión al milímetro”, apunta el Dr. Morales. Esta combinación tecnológica permite controlar aspectos especialmente relevantes para el éxito de la intervención, factores que influyen directamente en la estabilidad de la prótesis, la movilidad posterior y la sensación de naturalidad que experimentará el paciente una vez recuperado.

“Con el Cori la cirugía deja de basarse únicamente en referencias anatómicas convencionales para apoyarse también en datos objetivos obtenidos durante el procedimiento. El resultado es una intervención mucho más personalizada y adaptada a las características concretas de cada paciente”, comenta el Dr. Mas.

Para quienes conviven con dolor de cadera, dificultad para caminar o cualquier otra limitación que afecte a su calidad de vida, este avance supone una opción segura y eficaz. La colocación más precisa de la prótesis favorece una mejor biomecánica articular, reduce complicaciones y facilita la recuperación funcional.

“La tecnología no sustituye la experiencia del cirujano, sino que amplifica su experiencia y el resultado. La intervención sigue estando completamente dirigida por el equipo médico, que, gracias a la tecnología, dispone de más información para alcanzar el mejor resultado posible” comenta el Dr. Morales.

La primera operaciónrealizada en Alicante

La primera operación realizada en Alicante con esta tecnología tuvo lugar en HLA Clínica Vistahermosa, en octubre de 2025. La intervención supuso la introducción en la provinciade una herramienta que está transformando la cirugía en algunos de los centros más avanzados a nivel internacional.

HLA Clínica Vistahermosa atención integral y multidisciplinar

El centro alicantino cuenta con unidades integrales capaces de abordar las patologías con un enfoque multidisciplinar, desde el diagnostico hasta la recuperación del paciente. Gracias a la incorporación de tecnologías de última generación, la calidad asistencial de HLA Vistahermosa se ha visto reforzada ofreciendo tratamientos de vanguardia enfocados a mejorar la calidad de vida del paciente.

La incorporación de tecnologías de última generación también ha contado con la colaboración de empresas especializadas como Novoimplant, cuya colaboración está a favorecido el avance de la cirugía ortopédica en la región.

Traumavist es la unidad de traumatología de HLA Clínica Vistahermosa y está ubicada en HLA Centro Médico Vistahermosa 77.