El aeropuerto de Alicante-Elche interviene en el traslado de medio centenar de órganos para trasplantes al año

El aeropuerto de Alicante-Elche intervino en el traslado de medio centenar de órganos para trasplantes en 2025, según el informe elaborado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), pues sirve de puente para canalizar con rapidez extrema la salida y entrada de órganos hacia centros como el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante o el General de Elche. La operativa se coordina directamente con aerolíneas comerciales, vuelos privados y el personal de Aena para garantizar la máxima prioridad en pista y el control de tiempos críticos.

El aeropuerto provincial es el undécimo del país del que parten más aviones con órganos donados o bien que los recibe para un paciente, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca, Córdoba y Málaga; y por delante de una treintena de terminales aéreas de otros puntos del país. En 2025 los aeropuertos españoles intervinieron en 2.389 ocasiones en los diferentes operativos que se realizaron.

Estas instalaciones, gracias a la colaboración con AENA, siguen siendo un eslabón clave para el programa y su plena disposición a colaborar con la ONT para desarrollar los operativos con efectividad es imprescindible para que la actividad trasplantadora siga creciendo. El aeropuerto Madrid-Barajas fue el que mayor actividad registró, con 516 intervenciones, lo que supone casi un 22% del total. El siguiente aeropuerto en número de operativos fue el de Barcelona, con 399 intervenciones. En tercer lugar, Valencia, con 163.

El número de órganos trasladados en avión también ha vuelto a superar el millar; tras el récord de 2024 (1.159), el año pasado se transportaron 1.045 órganos por vía aérea. A pesar del descenso, en línea con la leve disminución en el número de trasplantes (-2%), destaca el crecimiento en el transporte de corazones (198) por avión en los últimos años. Este dato está directamente relacionado con el incremento de la actividad de trasplante cardiaco (+12%) registrado en 2025.

Una nevera con un órgano preparado para un trasplante en el Hospital General de Alicante / Áxel Álvarez

Trasplantes multiviscerales

El resto de órganos que se transportaron por vía aérea fueron 276 hígados, 243 pulmones, 29 páncreas y los órganos necesarios para la realización de 8 trasplantes multiviscerales. A menudo son para el trasplante de pacientes en situación de urgencia cero, aquel en situación crítica y riesgo vital inminente que requiere un trasplante de órgano (hígado, corazón o pulmón) a muy corto plazo. Esta condición otorga prioridad absoluta a nivel nacional sobre cualquier otro paciente en lista de espera.

En lo que respecta al riñón, el órgano más trasplantado, el año pasado se trasladaron 290 por vía aérea. De estos, 138 (47%) se destinaron al trasplante de pacientes altamente sensibilizados (con grandes dificultades para trasplantarse por razones inmunológicas) dentro de un programa creado específicamente para estos pacientes.

Ajuste horario

En estos procedimientos, la cooperación del personal de los aeropuertos españoles es fundamental. Para facilitar los operativos de trasplante, el pasado año el equipo de coordinación de la ONT solicitó la prolongación del horario de los aeropuertos en 143 ocasiones pese a intentar ajustar las horas quirúrgicas de los procesos de donación y trasplante.

Destaca el aeropuerto de Sevilla, que prolongó su horario en 18 ocasiones, así como el de Córdoba, que lo hizo 16 veces, seguido de los aeropuertos de La Coruña y Murcia, que lo prolongaron ambos en 14 ocasiones. Además, en 21 ocasiones se pidió la apertura extraordinaria de aeropuertos para el traslado de órganos, una vez que estos habían cerrado, la misma cifra que en 2024. La frecuencia de solicitud de apertura extraordinaria de aeropuertos se mantiene estable en los últimos años.

27.832 unidades de sangre donadas en la provincia en lo que va de año El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana ha recogido durante los primeros meses de este año un total de 77.502 unidades de sangre, una cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo de 2025. Por provincias, 27.832 unidades corresponden a la provincia de Alicante, 7.776 a Castellón y 41.894 a Valencia. Además, se han obtenido 4.696 unidades de aféresis, entre plasma y plaquetas, gracias a la colaboración de cerca de 3.223 donantes. Esta cifra representa un incremento respecto al mismo periodo de 2025 y refleja una creciente concienciación sobre la importancia de este tipo de donaciones, fundamentales para numerosos tratamientos médicos. En lo que va de año, un total de 7.951 personas han realizado su primera donación en la Comunidad , una cifra que confirma el interés creciente por participar en esta iniciativa solidaria y que contribuye a asegurar el relevo generacional de los donantes, señala la Conselleria de Sanidad.

Al extranjero

Por otra parte, a lo largo de 2025 se registraron 42 operativos organizados por la ONT, en los que fue necesaria la participación de aeropuertos extranjeros.

Los portugueses son los que intervinieron con mayor frecuencia. En concreto, el de Oporto lo hizo en 16 ocasiones, Faro en cinco y Lisboa en otras tres, todo ello en el contexto del acuerdo de colaboración para el intercambio de órganos que mantiene España con el país luso.

La Organización Nacional de Trasplantes destaca que gracias a la sólida coordinación y al compromiso de profesionales y ciudadanos, el Modelo Español de Donación y Trasplantes se ha consolidado como uno de los más exitosos internacionalmente.

Con una media diaria de ocho donantes y 17 trasplantes, los operativos aéreos constituyen una pieza fundamental para lograr cifras difíciles de igualar por cualquier otro país del mundo. La entidad reconoce el imprescindible papel de aeropuertos y compañías aéreas en el programa español de donación y trasplante.