Vivimos unos momentos apasionantes para el municipalismo, llenos de retos y oportunidades. Vemos el futuro con esperanza e ilusión, con muchas ganas de trabajar por ese objetivo que es mejorar la vida de los ciudadanos». Con esta frase cerró el alcalde de Alcoy, Toni Francés, su intervención en el Foro Municipalismo, dentro del apartado dedicado a los Grandes Ayuntamientos, organizado por el diario INFORMACIÓN.

Aunque son muchas las acciones en las que se trabaja para transformar la ciudad, el alcalde se centró en cuatro grandes retos: la transformación digital, la sostenibilidad, las políticas de vivienda y la política cultural. Además, gracias a los fondos europeos dicha transformación experimentará una aceleración, remarcando el alcalde que en unos tres años se podrán ver unos cambios que sin los apuntados fondos podrían tardar diez años. «Sabemos las dificultades de este reto, de los problemas para gestionar esos fondos, pero también es cierto que a los ayuntamientos nunca se nos ha puesto fácil, siempre hemos tenido que luchar contra las adversidades, y muchas veces solos. Pero ahora tenemos un Gobierno de España y de la Generalitat claramente municipalistas».

Transformación digital

A la hora de hablar de los proyectos para la transformación digital, Francés recordó que «contamos con una industria innovadora y tecnológica, y ahora tenemos una apuesta clara y decidida, como es el parque tecnológico de Rodes, donde podremos retener el talento, atraer empresas e impulsar la transformación digital de nuestro tejido productivo».

Este parque tecnológico, cuyas obras ya han comenzado, permite recuperar una antigua industria, desarrollándose en 12.000 metros cuadrados y con una inversión de 12 millones de euros, que se financia con fondos europeos, autonómicos, provinciales y municipales. Allí se ubicará también una sede de Distrito Digital, que junto con el papel del Campus d’Alcoi de la UPV la ciudad se situará a la cabeza en robótica, inteligencia artificial y digitalización, y también acogerá el primer Centro de Desarrollo Turístico de interior, dando servicio a siete comarcas del norte de Alicante y el sur de Valencia.

Sostenibilidad

Otro de los aspectos en los que se centra la gestión municipal es el de afrontar con éxito el reto climático, remarcando el alcalde que «los Ayuntamientos debemos tomar decisiones valientes. Y sabemos que no son decisiones fáciles, que los cambios generan críticas, pero las peores críticas no serán las que se produzcan ahora, sino dentro de unos años, cuando las generaciones futuras nos reprocharan que sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos».

Entre los proyectos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en su apuesta por la sostenibilidad están la pacificación del tráfico, la peatonalización, la apuesta por la movilidad sostenible, la transición energética, la renaturalización y la humanización de las ciudades. Y contar con fondos europeos, dentro de las líneas de actuación de bajas emisiones del Ministerio de Agenda Urbana, permitirá a Alcoy fomentar en mayor medida su apuesta por la sostenibilidad.

Políticas de vivienda

«Sin vivienda digna, no hay vida digna. Sin el acceso de los jóvenes a la vivienda, no hay posibilidad de que puedan desarrollar sus proyectos de vida». Así se pronunció el alcalde de Alcoy al hablar de otra de las políticas importantes en las que trabaja el Consistorio, y apuntó que en estos momentos, «Alcoy está impulsando inversiones en vivienda por cerca de 10 millones de euros, gracias al apoyo del Gobierno de España y de la Generalitat, y aspiramos con los fondos europeos a poder invertir otros 20 millones, también con la colaboración público-privada».

El objetivo que el gobierno alcoyano se ha marcado para los próximos tres años es conseguir aumentar un cincuenta por ciento el parque público, y conseguir la rehabilitación integral de más de 600 viviendas privadas.

Política cultural

La cultura juega un importante papel en el contexto de la ciudad, hasta el punto de que el alcalde afirma que «hablar de Alcoy es hablar de cultura. El patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana no podría entenderse sin la aportación que nuestros artistas han hecho a la cultura. Teatro, música, literatura, artes plásticas, danza…, en todas las disciplinas Alcoy siempre ha aportado y marcado la línea de lo que es la cultura en nuestra Comunidad». Por ello, la política cultural es otro de los grandes ejes de gestión, trabajándose en estos momentos en un proyecto para fomentar la creatividad artística y la industria cultural, no solo poniendo en valor la aportación de los alcoyanos y alcoyanas, sino también atrayendo a artistas, tal y como explica el alcalde, quien también recuerda que a nivel de infraestructuras la ciudad cuenta con un espacio referente como es el IVAM CADA Alcoi, mientras trabaja en una pinacoteca y el Museo de Camilo Sesto. Con todo, el alcalde incidió en que «Alcoy es industrial, innovadora, luchadora y resiliente, y tenemos una estrategia de ciudad clara desde hace años, para hacerla inteligente, sostenible e integradora».