Denominar la violencia

La violencia no es solo una acción física, existe una violencia que no deja marcas en el cuerpo, pero sí en las entrañas. Si buscamos la palabra violencia en el diccionario de la RAE la define con estas cuatro acepciones: 1. f. Cualidad de violento, 2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse, 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder, 4. f. Acción de violar a una persona. Realmente no existe una definición clara para violencia, es una acepción demasiado abstracta, indefinida, la acción de violentar o violentarse pueden ser demasiadas acciones inconcretas.