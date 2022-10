Realidad aumentada no es metaverso

No es de extrañar que nos liemos con tanta palabra nueva, pero creo que lo van a tener claro con una pequeña explicación. Si han estado alguna vez de visita turística guiada y no había guía alguno, sino un aparato electrónico en el que sonaba una voz que les iba indicando qué veían en cada momento, solo tienen que cambiar ese aparato electrónico por unas gafas especiales y tendrán una experiencia de realidad aumentada. Aquí la blockchain no tiene nada que ver. No hay NFTs, no hay necesidad de una cartera digital, porque no vamos a recibir recompensas de ningún tipo, o de un avatar para tener una visita guiada en un museo.

La realidad aumentadada ofrece, por ejemplo, la posibilidad de pasear por un jardín al tiempo que podemos ver la información referente a las plantas que lo componen. Enriquece este tipo de actividades al mezclar la realidad física con la realidad virtual. Y no siempre es necesario el uso de unas gafas especiales, también se puede tener una experiencia de realidad aumentada a través de aplicaciones para teléfono móvil.

Extiendan el uso de esta tecnología a la educación, la sanidad, entretenimiento, publicidad o los juegos. Seguro que les suena Pokémon Go. Hablando de los usos que tiene la realidad aumentada, me he encontrado con una aplicación dirigida a quienes buscan comprar o alquilar una vivienda que me ha parecido de lo más práctica. Paseando por la zona donde se quiere encontrar la vivienda, nos saldrán al paso, en este caso en la pantalla del teléfono móvil o a través de unas gafas de realidad aumentada, unos banners/anuncios con la información referente a las viviendas que están disponibles en esa misma calle en la que usted esté en ese momento. De cada una de las viviendas aparece otro banner con el número de habitaciones, la distribución, etc., más las imágenes de la vivienda que ya nos dan una idea de si nos puede interesar llamar a la inmobiliaria o no. Esto no es metaverso.

El metaverso tampoco tiene que ver con lo que ofrece Facebook. No se confundan a pesar del nombre que Mark Zuckerberg ha puesto a su conglomerado de empresas. Ya se habran dado cuenta, supongo, de que la marca Meta acompaña desde hace tiempo los nombres de Facebook, Instagram y Whatsapp. Cuando Zuckerberg presentó la posibilidad de realizar anuncios publicitarios en Facebook con tecnología de realidad aumentada, ya avisaba de su intención de ir un paso más allá y crear su propio metaverso. Comenzó cambiando el nombre e invirtiendo muchos millones para el desarrollo de este mundo digital donde los usuario/as de Facebook podrán vivir una vida en un universo digital paralelo. Podrán visitar salas de exposiciones y comprar arte, pero solo en el metaverso de Facebook. Me extraña mucho que Zuckerberg vaya a abrir la posibilidad de poder interactuar desde su metaverso con otros metaversos que sí son descentralizados y donde nuestros datos no van a ser almacenados por ninguna empresa para su beneficio.

Las personas que entienden de estos temas dicen que el futuro de los distintos metaversos pasa porque los usuarios puedan interactuar sin importar en cuál de ellos se encuentren. De esta forma si hay un estreno de cine o el lanzamiento de un nuevo juego en el metaverso de la blockchain de Wax y usted está en la blockchain de Cardano, podrá asistir al estreno de cine sin problema alguno. Por favor, entiendan que esta explicación es de lo más simple, faltan muchos detalles.