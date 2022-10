Historias de la cadena de bloques

La blockchain de Bitcoin fue la primera y después han ido apareciendo otras. Unas son más rápidas, otras más caras de utilizar; las hay que están en pruebas -en fase beta-, pero también las hay que ya demuestran fortaleza y cuentan con una gran comunidad que las respalda. Muchas de estas cadenas de bloques/blockchains tienen como particularidad que parte de sus criptomonedas está depositadas en un fondo cuya utilidad es la de apoyar con financiación los proyectos que sean presentados ante la comunidad y que esta apruebe. Es el caso de esta iniciativa que ha cambiado la vida a las personas que residen en la ciudad de Jamasi Dawu, en Ghana, a la que se ha llevado agua potable.

La perforación, construcción del pozo y los trabajos necesarios para la puesta a punto de este quinto pozo de agua potable no han requerido de inversión alguna por parte de las autoridades o residentes de la zona. Pueden imaginar cuánto han ganado en calidad de vida con el acceso a un bien esencial y de forma gratuita. Antes de estas construcciones, las personas tenían que recurrir a los vendedores de agua, depender de arroyos o perforar pozos. El sistema que abastece las ciudades no da para cubrir todas las zonas.

¿Qué gana Hive, o cualquier otra blockchain, apoyando este tipo de iniciativas?

Sobre todo, crear una comunidad fuerte, fiel y comprometida. Lo que supone uno de los pilares esenciales para que una cadena de bloques descentralizada funcione. Además del número de potenciales usuarios/as que puede ganar esta blockchain en la zona. Después de llevar a cabo acciones como ésta, son las propias autoridades las que ponen todo tipo de facilidades y aconsejan que la población lea y se informe sobre las muchas posibilidades que tienen a su disposición. De hecho, la formación es un tema que es tenido muy en cuenta por la comunidad a la hora de votar, así como la repercusión que los proyectos puedan tener sobre la propia blockchain.

¿Pero quién paga realmente estos pozos de agua potable u otros proyectos?

La comunidad de Hive con su fondo destinado para estas cosas. El día que se acuñe la última criptomoneda en Hive, se sabrá qué cantidad de todo el Hive acuñado ha sido utilizado para financiar proyectos de la comunidad, cuáles han sido, quién los presentó, cuántos votos recibieron, etc. Toda la información ha quedado registrada en la blockchain de Hive sin posibilidad de ser alterada o borrada. En el caso de los pozos de agua en Ghana, los promotores del proyecto y quienes han estado a pie de obra, han sido los usuarios de Hive peakd.com/@collinz y peakd.com/@mcsamm de cuyos perfiles he tomado la imagen que acompaña y desde los cuales pueden ustedes mismos ver cómo funciona todo esto.

¿Y esto no será algo relacionado con el lavado de dinero?

Imposible no saber el recorrido que ha tenido el dinero, las criptomonedas, desde que se presenta el proyecto, hasta que las criptomonedas son convertidas a dinero FIAT, papel moneda, y se utiliza para pagar las facturas. Es un libro de contabilidad donde quedan registradas todas las operaciones que ejecutan en la blockchain.

Lo he dicho al principio de este escrito y lo recuerdo de nuevo: este sistema de financiación de proyectos no es exclusivo de la blockchain de Hive. Hay muchos otros ejemplos que dejan bien a las claras que no es tan oscuro y peligroso el mundo cripto.