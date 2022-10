Al borde del abismo

Existe el prodigio en la literatura, pero no siempre lo vemos. Nos enzarzamos en corrientes, capillas, familias, hermandades y no alcanzamos a ver el bosque entre tanto alcornoque. A veces se abre un claro y la obra que leemos nos azota en la cara, nos deja del revés y nos hace reflexionar ante la condición humana. ¿Nos puede influir una obra literaria? De eso se trata. Cualquier libro es una ventana al mundo, ya sea interior o exterior, es un diálogo, un mensaje. El propio acto literario es una llamada de auxilio o, más bien, un toque de atención de lo que nos rodea.

Las novias de Cristina Morano, publicada por la editorial albaceteña InLimbo, es un prodigio de los que antes he hablado. Ciencia ficción, crítica social, terror adolescente, oscuridad, poesía… se mezclan en un libro poderoso y portentoso a partes iguales. Morano nos vuelve a sorprender con una primera novela donde el oficio se percibe en cada párrafo. La propia sinopsis ya nos lo anuncia: Retos virales, apuestas a los 14 años, las canciones de las Chillers y, sobre todo, cuerpos que mutan y que sangran, que se hacen mayores para el horror de sus propietarios; cuerpos a los que les salen bultos, pelos, tetas no deseadas. Adultos inanes, jóvenes que mienten. Y el parásito: una versión perversa del cordyceps, un rito de paso, un challenge y un reto analógico, carnal, asqueroso y terrible que se llevará todo por delante salvo a Trinidad, la Tritona, la de los tres cuerpos.

No es la primera vez que Morano hace uso de la ciencia ficción en su literatura. Siempre sobrevuela Alien. El octavo pasajero en su obra. La madre protectora de la cría, la cría que crece y se abre camino ella misma, lo difícil que se plantea la vida para una mujer. Podríamos decir que Cristina Morano es nuestra Margaret Atwood, una escritora que no cultiva un solo género; para ella, la literatura es el instrumento para contar una historia, nada más. Porque debe ser así, no hay un tipo de historia menor o mayor, todas son herramientas para narrar un suceso. Eso es Las novias, una mirada hacia la adolescencia, el momento más cruel y más bonito por el que transita el ser humano. Es ese lugar donde todo es bosque y no alcanzamos a ver la claridad, aunque esté delante de nosotros.

Los últimos libros publicados de Cristina Morano (Madrid, 1967) son Cambio climático (Bartleby, 2014) y Hazañas de los malos tiempos (ENewCastle, 2016). Es uno de los nombres recogidos por Alberto G.ª Teresa en su tesis doctoral Poesía de la conciencia crítica y en el libro Disidentes. Ha participado como invitada en el Festival Internacional de Córdoba Cosmopoética, dirigido por Elena Medel, en 2015. El poema «El animal que no eres» fue elegido por Radio 3 (programa Palabra Voyeur) para uno de sus vídeos. Ha participado como invitada en el VoixVives de Toledo 2017. Ha sido traducida al inglés, francés, esperanto, armenio y sueco. Con motivo de la celebración del encuentro poético de Oñati (Vitoria-Gasteiz) fue traducida al euskera. Escribe artículos de opinión para eldiario.es

Las novias, como he dicho antes, es un libro poderoso y prodigioso. Estamos ante una obra que nos muestra una realidad que a los mayores asusta. Nadie se acuerda de lo malo de su adolescencia, lo hemos intentado olvidar todos. Cristina Morano tiene la virtud de llevarnos al límite en su literatura, y es ahí, al borde del abismo, donde nos muestra nuestro propio reflejo. Posiblemente estemos ante una de las novelas más potentes escritas en los últimos años. Una primera gran novela que esperemos no se quede aquí. Queremos leer más narrativa de Morano, que nos muestre nuestras entrañas.