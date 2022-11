Oído en Criptos, una charla organizada por Los Verdes/Alianza Libre Europea, grupo del Parlamento Europeo.

Diputado: «A mí me da la sensación de que es, sobre todo, un bien especulativo. No sé si compartes esto».

Experta: «Sí, absolultamente. O sea, sirve para muchas cosas, a parte de para especular, la mayor parte son criminales, pero efectivamente, es principalmente un bien especulativo que no está sujeto a ningún valor material. Es decir, es verdad que el dinero ya no está sujeto al oro, ¿no?, que ya no se valora de esa manera, pero tiene otro tipo de anclas en el mundo real. Entonces, por ejemplo, Bitcoin se permite el lujo de crecer un seis mil por ciento en cinco años, precisamente porque su valor es absolultamente etéreo. Es decir, puede valer todo y nada a la vez. Esto depende de, bueno, pues de su poder. Es un poco como las hadas, ¿no?, cuanto más crees en él (se ríe), más vale el Bitcoin. Y en este caso, creer en él es generar mucha interacción dentro de los puntos de intercambio establecidos·.

Diputada: «¿Tú crees que estamos en una burbuja, o no?»

Experta: “Es que es muy difícil calificar de burbuja un mercado que juega con el valor de algo que no existe. Es decir, la burbuja de los tulipanes todavía nos ofrece el margen de maniobra de discutir cuánto vale un tulipán y compararlo con otras cosas ¿Qué vale más un tulipán o una barra de pan? Bueno, pues si tienes hambre...Es decir, deja un espacio de negociación con el valor de las cosas reales, pero en este caso, ni siquiera estamos hablando…, bueno, estamos hablando en algunos casos de obras de arte. Podemos discutir si tienen más o menos valor, pero en el caso de una criptomoneda, ¿cuál es el valor de la criptomoneda?, ¿polvo de hadas? Depende de cuánta gente cree en ella».

Hace falta mucha formación, tanto para usuarios/as, como para quienes han de legislar sobre un tema que afecta, y afectará aún más, directamente a nuestras vidas. Decir que la mayoría de las acciones que se llevan a cabo con criptocativos es de de criminales es reconocer que no se conoce el funcionamiento de la blockchain. Por supuesto que hay listillos intentando sacar partido de este mundo tan novedoso y desconocido para la mayoría,- de momento- pero no fue un monedero de criptomonedas lo que encontraron en el altillo del suegro de alguien, fue dinero en efectivo, dinero FIAT, ese en el que usted y yo confiamos para comprar el pan, a pesar de su devaluación y el uso indiscriminado de la imprenta.

Queda pendiente hablar de cómo Subway, la mayor franquicia del mundo por número de restaurantes, está aceptando en Berlín pagos en pequeñas cantidades de Bitcoin. Parece que el uso de satoshis, la parte más pequeña de un Bitcoin, gusta en esa parte de Alemania. Y también, de cómo el gobierno nipón quiere que el metaverso sirva para hacer la vida más sencilla a estudiantes que vivan lejos de los centros de formación o a quienes padezcan algún tipo de enfermedad que les imposibilite atender las clases de forma normal.