Mi amigo Juan Antonio Roche, flamante catedrático de la UA en Sociología de la Cultura y de las Artes, tiene un currículo tan extenso que, si lo hiciera constar en este artículo, me faltaría espacio para contar los interesantes trabajos de las artistas aquí representadas por notables personalidades del Arte; y un servidor, seguro, no se habría puesto a la tarea de descifrar el último trabajo de Roche, esta vez como editor. Tan solo apuntarles a los pocos que no conozcan a este sociólogo culto con aspecto bohemio que últimamente se ha refugiado con Carmen en un rincón de la bella Altea. Lugar que promete enseñarnos pero que nunca, al menos hasta la publicación de este artículo, lo hemos conseguido. Juan Antonio apenas ha acabado un proyecto ya tiene otro en mente y se pone a él con un ahínco que un servidor no puede por menos que animarle, tal como si fuera un ciclista patrio a punto de llegar victorioso al Tourmalet.

Roche, peleón donde los haya, y tras dejar testimonio hará unos cuatro años de otra obra dedicada a los creadores artísticos masculinos, se ha propuesto contarnos la historia y el devenir de veinticuatro mujeres artistas de esta provincia, mujeres que viven y trabajan para dejar constancia de que el arte es una necesidad vital y no solamente para ellas. En esta ocasión, el profe de Sociología se ha rodeado de un brillante elenco para esta magnífica edición de Publicaciones de la UA y de Alfons el Magnánim. Lo que demuestra que además de trabajador es un chico inteligente. En el libro, todavía recién calentito y salido de imprenta, van desfilando por sus casi trescientas páginas, ilustradas con significativas reproducciones, la obra de creadoras femeninas importantes en la historia artística alicantina, agrupadas en cuatro grandes apartados. En el primero, La conciencia femenina, la profesora Pilar Escanero desvela el mundo mágico, o casi, de la alcoyana Polín Laporta, «cómoda en su soledad», parafraseando ella misma a Eusebio Sempere. El artista Martín Noguerol busca el sentido de la mancha para una mujer con ojos profundos y artista de trazo firme, María Chana. El crítico José Luis Antequera se arma de valor y se «pelea» con Carmen Jorques, otra luchadora poliédrica donde haya. El catedrático Pascual Patuel encuentra la abstracción en Iluminada García-Torres tal como Ariadna salvó a Teseo. El profesor y escritor José Luis Ferris indaga en la multidisciplinariedad de Elena Jiménez y su labor de retales elevada a arte supremo. Y cierra este primer apartado el profesor Pedro Vicente Mullor aproximando al lector al mundo de Ana Teresa Ortega, buscadora de la historia y regeneradora de la memoria. En el segundo apartado, El ser humano problemático, el profesor La Rubia de Prado nos habla de las etapas creativas de una de las artistas alicantinas más universales, Juana Francés. La doctora Regina Pérez Castillo se sitúa en las fotografías de Cristina de Middel, «con un pie en la realidad y otro en la ficción». Otra doctora del Arte, Natalia Molinos, nos traslada a las vicisitudes cosmogónicas y oníricas de Olga Diego. Una técnica del MUA, Remedios Navarro, cuenta los procesos sufridos por la ilicitana Susana Guerrero, a la que conocí elaborando unos maravillosos esmaltes. La doctoranda por Sevilla María Arregui nos hace ver como el pasado forma parte de nuestro presente en la obra de Rosell Meseguer. Otro Meseguer, José Luis Martínez, gestor cultural, nos emociona con las sensaciones fotográficas y no solo viajeras, de Isabel Rico. Desde el MUBAG, María José Gadea nos habla del cuerpo, narrador de relatos, en Rosana Antolí. La galerista y gestora Gertrud Gómez alude a las reflexiones de Luz Femenía recordando a Simone Weil: «El deseo de luz produce luz». El tercer grupo del libro, La naturaleza, se abre con la reflexión de la técnica María Marco, mi amiga, sobre la creación de otra excelente artista, María Dolores Mulá, pintora y experimentadora artística. La profesora de la UB Laura Cornejo se ocupa brillantemente de la obra de una veterana de la plástica alicantina, Elena Aguilera, la del «El azul no es un color» que muchos recordamos. La licenciada en Comunicación Ana Belén se ocupa de la recreación del paisaje mediterráneo entendido por Dolores Balsalobre. La profesora Tatiana Hidalgo-Marí y la doctoranda Patricia Palomares se explayan ante la intervención en el paisaje de Cristina Ferrández, intercalando personajes en el paisaje que recrea. Finaliza la catedrática de Castellón Rosalía Torrent con la naturaleza de la alcoyana Silvia Sempere, a la que Isabel Tejeda, catedrática, alaba porque «siempre ha apostado por una suma de lo plástico y lo gráfico». En el último de los apartados, Hilos, tramas y urdimbres, la doctora Irene Ballester se ocupa de otra de las artistas consagradas, Aurelia Masanet, con sus entrañables historias de tejidos y recuerdos. La naturaleza en la obra de Pilar Sala, vegetales, cañas y ramas, es fielmente descrita por la profesora Miriam Tejero. La doctora Irene Ballester nos trae esa búsqueda de colores y emociones que impregna la obra de Perceval Graells (siempre me han impactado sus azules parisinos). Otra buena amiga, a la que tanto debo, Pilar Tébar, ahora directora del Gil-Albert, nos clarifica los mosaicos caligráficos en papel y collage de Luisa Pastor. Y, finalmente, otra amiga, la especialista en Museología del Arte contemporáneo, Juana María Balsalobre, racionaliza el debate entre espacio y paisaje en Mónica Jover, creyente a pie juntillas de la necesidad de buscar y encontrar nuevos materiales que añadir a sus pinturas. Bien. Un tercio y medio de los dos folios que me ha concedido Rogelio, el coordinador de Arte y Letras, se han ido en nombrar a todas las artistas incluidas en la antología y a los especialistas que se han ocupado de ellas y/o de su obra. Recoger a veinticuatro artistas siempre lleva a la sensación de que se podían haber añadido otras veinticuatro más (se me ocurren varias a contra golpe), pero lo importante es citar a las que están ahí por méritos propios y, sobre todo, porque al responsable de esta obra imprescindible para su biblioteca, le han parecido importantes para un primer volumen al que, seguro estoy, pronto seguirá un segundo. Voluntad del catedrático y mujeres que luchan por abrirse hueco en el panorama de la vida artística, no faltan.